Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var - Son Dakika
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Politika

Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var

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İstanbul'da 1,5 milyon riskli bina olduğunu ve bunların yüzde 30'unun acilen dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "1,5 milyon riskli bina var, siyaseti ve polemiği bırakmalıyız. İstanbul için her saniye değerli, vakit daraldıkça daralıyor. İstanbul depremi bir mili güvenlik meselesidir" dedi.

24.04.2025 15:56  Güncelleme: 16:12
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AFAD Koordinasyon Merkezi'nde İstanbul depreminin ardından yapılan çalışmalara ilişkin son bilgileri paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"VAKİT DARALDIKÇA DARALIYOR"

Bakanlığın İstanbul'u depreme hazırlamak için kentsel dönüşüm çalışmalarını hassasiyetle yürüttüğünü ifade eden Bakan Kurum, sürecin siyaset üstü 'seferberlik' anlayışıyla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. "İstanbul için vakit daralıyor" diyen Bakan Kurum, "Devletimiz tüm imkan ve kabiliyetiyle, tüm gücüyle İstanbul'u depreme hazırlamak için deyim yerindeyse İstanbul'u, ülkemizi kurtarmak için canla başla çalışmaktadır. Ben bu vesileyle buradan milletimize ve özellikle deprem dönüşümünden doğrudan sorumlu olan belediyelerimize şunu ifade etmek istiyorum. İstanbul için her saniye değerli. Çünkü vakit daraldıkça daralıyor. İstanbul depremi bir milli güvenlik meselesidir. Seferberlik şuurunu 6 Şubat'taki gibi göstermemiz gerekir. İstanbullu kardeşlerimiz, hemşerilerimiz hepimizden siyaseti, politikayı bir yana bırakmasını ve acilen bu işe odaklanmasını beklemektedir. 16 milyon İstanbullunun canının ve geleceğinin söz konusu olduğu bir yerde çok net söylüyorum; siyasete ve polemiğe yer yoktur. Burada siyaset olmaz, burada polemik yapılmaz. Tam aksine güçlü sağlıklı bir şekilde İstanbul da yaşamayı hak eden milyonlara karşı hep birlikte el ele vermenin zamanıdır" ifadelerine yer verdi.

Sayı vahim boyutta! Bakan Kurum, bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor

"İSTANBUL'DA 1,5 MİLYON RİSKLİ BİNA VAR"

İstanbul'da acil dönüştürülmesi gereken bina sayısına ilişkin de bilgi veren Bakan Kurum, "Biz bu yaşadığımız depremlerde bir olmayı biliyoruz. Ama deprem geçtikten 3-5 gün sonra maalesef bu deprem gerçeğini unutuyor ve bu gerçek üzerinden hareket etmiyoruz. Bu noktada biz hep söylüyoruz; riskli bina öldürür, riskli binada yaşamayalım. Gelin hep birlikte bu dönüşümü gerçekleştirelim. Bundan tam 13 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'dan, Gaziosmanpaşa'dan, ki bunu bu çok siyasetçi de söylemez, 'bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz' sloganıyla kentsel dönüşüm seferberliğini başlattı. Bu çok önemli bir adımdı. Bugüne kadar Türkiye'de kanunun bile olmadığı, depremle mücadele noktasında bu kararlılığı ortaya koymak çok değerli, çok kıymetliydi. Biz de o seferberlik kapsamında çalışmalarımızı güçlü bir şekilde sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Zira bugün İstanbul özeline baktığınızda 1,5 milyon riskli binanın olduğu, hatta bunların yüzde 30'unun acilen dönüştürülmesi gereken binalar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu tablo karşısında asla kaybedecek vaktimiz yok. Bu dönüşüm göz ardı edilecek, ertelenecek bir durum değildir. Bu manada sorumluluk sahibi herkesin bilmesi gerekir ki İstanbul'un artık tek gündemi deprem olmalıdır. İstanbul'daki yapı stokunun bir dakika, bir saniye bile kayba tahammülü yoktur" şeklinde konuştu.

Sayı vahim boyutta! Bakan Kurum, bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor

36 ÖĞRENCİ YURDUNDA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Dün meydana gelen depremin ardından tüm illerden hasar tespit ekiplerini İstanbul'a çağırdıklarını hatırlatan Bakan Kurum, "Ekip sayısını dün itibarıyla 3 bine çıkaracağımızı ifade etmiştik. Bugün gün içerisinde İstanbul'da 3 bin hasar tespit ekibi tüm İstanbul'da, kamu binaları başta olmak üzere tüm hasarların tespitlerini yapmak suretiyle bu incelemeleri inşallah gerçekleştiriyor olacağız. Dün itibarıyla İstanbul'umuzdaki yurtların, okullarımızın, cami ve hizmet binalarımızın da içerisinde olduğu 28 bin 538 kamu yapısına dair hasar tespit çalışmalarımızı süratle başlattık. İlk etapta 36 öğrenci yurdumuzda yaptığımız hasar tespitleri dün gece itibarıyla tamamladık. Ekiplerimiz yurtlarla ilgili hasar tespit etmedi. Bugün de İstanbul'daki tüm hastanelerin tespitlerini Sağlık Bakanlığı ile birlikte yapacağız. Sonuçları şeffaf bir şekilde milletimizle paylaşacağız" dedi.

Sayı vahim boyutta! Bakan Kurum, bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor

"ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK GERÇEĞİ DEPREMDİR"

Türkiye'deki deprem gerçeğinin altını bir kez daha çizen Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Yaşadığımız bu depremle beraber bir kez daha gördük ki başta İstanbul olmak üzere ülkemizin en büyük gerçeği depremdir. Bugün ülke yüzü ölçümünün yaklaşık yüzde 66'sı ve nüfus itibarıyla da baktığınızda yüzde 70'i deprem bölgelerinde yaşamaktadır. En son 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadık. 11 ilimiz ve 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilendi."

Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var
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Son Dakika Politika Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • bülent yılmaz:
    vakit azalıyor öylemi topladınız millet den imar affı parasını çivi çakmadınız ülkeye 140 9 Yanıtla
  • özer bergin:
    Ötv 1999 depreminde çıkmış vergidir, toplanan paralar nerde derler adama. 133 2 Yanıtla
  • Sivet Ok:
    Ekonomik güç olmadığından çürük binalarda bile maalesef çoğunluk sağlanamıyor. İvedilikle 25 yıldan önce yapılan tüm binalar için Karot veya benzeri şart olmadan mecburi olarak Kentsel Dönüşüme girilmesi kanunlaşmalı. İstanbul'da 2000 yıldan önce yapılan binaların çoğunluğu deniz kumu ile ve nervürsüz demir ile yapıldığından demirler korozyona uğramış ve hepsi çürümüş. 133 0 Yanıtla
  • osman k:
    depreme önlem alacak kişi önlem alınması gerektiğini anlatmış fırka gibi yaşıyoruz vesselam. 126 7 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    23 yıldır ne yaptınız belediye başkanı seçilemeyen atama bakan boş boş konuşmuş 104 12 Yanıtla
  • Haan:
    kentsel dönüşüme karşı olanlar, binalarda yada sitelerde çoğunluğu sağlayamayanlar, güven eksikliği gibi bir çok sorundan dolayı bu dönüşüm süreci oldukça uzuyor, devletin insanların inisiyatifine bırakmaması lazım, ne gerekiyorsa yasa haline getirip zorunlu şekilde yapması lazım, zira mal candan önemli değildir 112 2 Yanıtla
  • Taner Kara:
    deprem vergileri 1999 beri toplanıyor şuan o paralar NERDE 107 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Şehircilik bakanı siyaseti bırakalım hemen iş yapalım diyor. geçen sene yılda 125 bin ev yapacağım taahhüdünü vermiştin nerede o taahhüt ? 87 0 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    istanbulu kaç yıl yönettiniz şimdimi bu aklınıza geldi 81 2 Yanıtla
  • Kadir Can:
    Ekro karşı çikiyor du kentsel dönüşüm için 2018 de tayyip yalvardı hatay'da bize zorluk çıkarmayın yıkalım yenisini yapalım halk karşi çikiyor sonuç ortada 11 57 Yanıtla
  • Ali İhsan Eynihan:
    23 YIL NE YAPTINIZ. AKLINIZA ŞİMDİMİ GELDİ. ?? 41 1 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    İmar affı kentsel dönüşümü çıkaran sızsınız ama rant olmayan yere çivi çakmayanda sızsınız 38 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    30 yild yapmadiklarini. engellenen belediye baakni na neden 5 sene de yapmıyor diyenler var. düşünün işte bunlarin olduğu ülke bir jaris yol gider mi 27 0 Yanıtla
  • Murat Çokeker:
    23 seneden beri iktidar olan bir partinin bakanı olarak bunları söylemekten utanmıyormusunız acaba 24 1 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Seçilen başkanlar nerede, deprem toplantısı yapılıyor, İBB yetkilileri çağrılmıyor neden? 24 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    tamam ben alırım. siz bir 30 sene daha oturun aman birşey yapmayın. 22 1 Yanıtla
  • erkan bektaş:
    zararın neresinden dönersek kardır noktayi koyabilmisiz siyaseti bırakmalıyız artık boşa geçen zamana yazık günah kavgasız dovussuz birlikte yapalım işte 21 0 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    rant için kanal istanbul yapacağınıza yeni binalar yapın yada.kentsel dönüşüm kanunu adam gibi çıkarın.kentsel dönüşümde binanın yarısından fazlası razı bir kişi razı olmasa kentsel dönüşüm olmuyor 19 0 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    23 yıldır aklınız nerdeydi 9 0 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    deprem icin toplanan vergilerimizle ne yaptiniz? 5 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    22-23 senedir yeyip içmekten şatafattan itibardan uzak durunda çalışın çuvalla para alıyorsunuz bindiğiniz arabaya yaşadığınız evler e güç yetmez deprem vatandaştan yıllarca topladığınız vergilerini pirimi hiç hesaba katmıyorum. 5 0 Yanıtla
  • Halil Mustafa:
    23 yıldır neden yapmadınız? 5 0 Yanıtla
  • murat çal:
    Vakit daralıyor ölemi o zaman gerekeni yapın hadi bakalım siyaset herkes bi yana bıraksın ülkemiz icin insanlarımız için kentsel dönüşümü hizlandir hasarlı binaları acilen boşalt evsizlere ev ver kiraya sok devlet olarak yapın görevinizi vakit daralıyor çünkü 3 0 Yanıtla
  • cüneyt çark:
    50 bin kişi öldü güneydoguda sen ne diyosun yavv bizimle tşk mı geçiyorsun 1 0 Yanıtla
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