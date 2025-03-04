Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor - Son Dakika
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Politika

Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor

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Aile mahkemelerindeki yargılama usulleri sil baştan değişiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte boşanma davaları hızlandırılacak, mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve velayet davaları ayrı yürütülecek. Ömür boyu nafaka durumu ise belli şartlara bağlı olacak.

04.03.2025 10:47  Güncelleme: 11:04
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Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenleme, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hayata geçirilecek. Aile hukukundaki aksaklıkların giderilmesi amacıyla oluşturulan "Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu" uluslararası örnekleri de inceleyerek yeni bir sistem oluşturuyor.

Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre çalışmanın ana gündem maddeleri arasında boşanma sürecinin hızlandırılması ve süresiz nafaka uygulamasının yeniden düzenlenmesi yer alıyor.

Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor

BOŞANMA DAVA SÜRECİ KISALACAK

Mevcut sistemde boşanma davası ile nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi konular tek dosya üzerinden yürütüldüğü için süreç yıllarca sürebiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte boşanma davası hızlıca sonuçlandırılacak, diğer konular ise ayrı davalar olarak ele alınacak. Böylece çekişmeli boşanmalarda yıllar süren yargı süreci nedeniyle oluşan psikolojik ve ekonomik mağduriyetler önlenecek.

Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor

SÜRESİZ NAFAKA TARİH OLUYOR

Süresiz nafaka uygulaması büyük ölçüde sona eriyor. Nafaka süresi belirlenirken evlilik süresi, tarafların ekonomik durumu, çocuk olup olmadığı ve kusur oranı gibi kriterler dikkate alınacak.

Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor

İŞTE DİKKATE ALINACAK KRİTERLER

Çalışamayacak durumda olan veya belirli bir yaşın üzerindeki kadınlar için nafaka süresiz olabilecek. Ancak kısa süren evliliklerde ömür boyu nafaka yükümlülüğü sona erecek.

Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor

Aile İçi Şiddet, Politika, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 81855655As:
    bu konuda çok mağdur insanlar var.kısa evlilik, ömür boyu nafaka.kadın başkası ile yaşiyor, nikah yapmiyor, çünkü nikah yapsa nafaka kesilecek.inşallah devlet bu işi köklü çözer. 133 2 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    Ömür boyu nafaka nedir arkadaş evlenmek gerçekten akıl karı değil insanlarla alay ediyorlar aman aman uzak durun 92 6 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    nafaka hepten kaldırılmalı kadınlar nafaka yüzünden boşanıyor kaldırın nafakayı bakalım boşanan olurmu 87 6 Yanıtla
  • Huzurevdenevenakliyat 03123448281:
    Kaldırın nafakayı dul maaaşını bakalım boşanmalar nasıl azalır 12 1 Yanıtla
  • yavuz:
    ömür boyu nafaka ödeme saçmalığı nedir 5 0 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    Beni geçmişimle yargilama falan sıkıntı olmaz askım gibi ifade kullananlardan da kendinizi koruyun çünkü cinsel deneyimi olmuş olan birinin ne kadar cinsel birlikteliği olduğunu bilemeyeceğiniz gibi hastalıkta taşıyor olabilir sakın sakın bunun acısıni çeken çok insan var uzak durun 0 0 Yanıtla
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