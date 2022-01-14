Seçer: "Ulaşım Master Planını yeniliyoruz" - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, en son 2015 yılında yapılan ve üzerinden 7 yıl geçen Ulaşım Master Planını yenileyeceklerini belirterek, "Ulaşım Master Planımız yaklaşık 1,5 yıl içerisinde tamamlanacak" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Ocak Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Seçer, toplantıda gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

5. Uluslararası Mersin Maratonu 2023 yılına ertelendi

27 Aralık 2022 tarihinde yapılması planlanan 5. Uluslararası Mersin Maratonunun 2023 yılına ertelendiğini duyuran Seçer, "Dünya Atletizm Federasyonunun kasım ayında almış olduğu karar gereğince 2023 yılına ertelendi. Çok arzu ediyorduk, biz bu maratonu önemsiyorduk. Belediyemiz gümüş kategorisinde bu maraton etkinliklerini yapıyordu. Zaten pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamamıştı. 2023 yılında bilahare tarihini belirleyeceğiz. Umut ediyorum salgın artık bu yıl içerisinde gücünü, önemini yitirecek ve Mersinimizde Silver yani gümüş kategorisinde 5. Uluslararası Mersin Maratonunu 2023 yılında gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Ulaşım Master Planı'nı yeniliyoruz"

Başkan Seçer, Ulaşım Master Planını yenileme çalışması yürüttüklerini de söyleyerek, "Mersin'in en önemli sorunlarının başında hiç şüphesiz ulaşım geliyor. Bu nedenle kentimizi sokak sokak planlamaya yönelik kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bir yandan kent genelinde imar planları üzerinde çalışmalarımızı yürütürken, diğer taraftan da kentimizin ulaşım sorunlarını çözmek adına önemli adımlar atıyoruz. Çünkü imar ve ulaşım planları arasında uyum sağlamadan var olan problemlerin çözülmeyeceğini düşünüyoruz ve bu şekilde çalışmazsak yeni sorunların da ortaya çıkacağını çok iyi biliyoruz. Bu çerçevede en son 2015 yılında yapılan ve üzerinden 7 yıl geçen Ulaşım Master Planını yeniliyoruz" ifadelerini kullandı.

"1,5 yıl içerisinde tamamlanacak"

Ulaşım Master Planında yenilikler ışığında düzenleme çalışmaları yapılacağını kaydeden Seçer, şunları söyledi:

"Alanında uzman kadrolarımız; ulaşımdaki yenilikleri, sistemleri inceledi ve projelendirdi. Mersin Ulaşım Master Ana Planımızı, nüfu su 100 binin üzerinde olan dört merkez ilçemizde zaten yapıyoruz. Erdemli, Silifke ve Tarsus'u da Mersin Ulaşım Master Ana Planı içerisine dahil ediyoruz. Ulaşım Ana Planı kapsamında yapılacak işlerin başlıkları şöyle; Raylı Sistem İçin Fizibilite Raporunun Hazırlanması, 35 km 3 Etaplı Raylı Sistem Ön Projelerinin Hazırlanması, Toplu Taşıma Hat Optimizasyonu, 16 Adet Köprülü Kavşak Ön Projelerinin Hazırlanması, 150 Adet Kavşağın Fiziksel Olarak İncelenip Gerekli Düzenlemelerin Yapılması, Lastik Tekerlekli Toplu Taşıma Sistemi Rehabilitasyonu Eylem Planının Hazırlanması, Otopark İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Yapımı, Vatandaşlarla Bölgedeki Her Türlü Ulaşım Sorunları Hakkında Anket Yapılması, Raylı Sistem Projesi ile İlgili Gelişmelerin ve Yeni Güzergah Önerilerinin Sonuç Raporlarının İşlenmesi. Aralık ayının son günlerinde yaptığımız sözleşmemiz gereği Ulaşım Master Planımız yaklaşık 1,5 yıl içerisinde tamamlanacak."

Başkan Seçer, meclis üyelerinden gelen soruları yanıtladı

Seçer, gündeme geçmeden önce Meclis üyelerinden gelen sorulara ve bazı konulardaki değerlendirmelere yanıt verdi. Seçer, bir meclis üyesinin Gözne'de Musalı civarındaki madende meydana gelen göçükten dolayı çevre sorunları yaşanacağına dair yaptığı değerlendirmeyle ilgili olarak, "Gözne'de Musalı civarındaki madenin sorumluluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait. Oradaki göçükten Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün sanıyorum dün haberi olmuş. Akşam tespit yapamamışlar; şu anda bugün tekrar orada tespit yapılıyormuş. Bu bilgiyi buradan aktarmak istedim. Bizim görev alanımız içerisinde değil ama tabii ki bizim de takip etmemiz gereken bir konu" açıklamasında bulundu.

Bir meclis üyesinin Erdemli'nin girişinden D-400 karayolunun sağında ve solunda çıkışına kadar kaldırım, yürüyüş yolu, kavşaklar ve ceplerle ilgili sorunları dile getirmesi üzerine de Seçer, söz konusu bölgenin Karayolları Bölge Müdürlüğünün yetkisinde olduğunu ancak, Adana girişinden Anamur çıkışına kadar refüjlerde bakım hizmeti yaptıklarını söyledi. Kızkalesi'nde 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmayla yağmur suyu kaynaklı temel sorunları ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Seçer, "Arıtma zaten eskiden yapılmış. Öyle bir sorunla şimdiye kadar karşılaşmadık, karşılaşacağımızı düşünmüyoruz. Orada biyolojik arıtma var diye biliyorum. Orada kanalizasyon var, daha önceki dönemde yapılmış ama şu anda ciddi bir sorun gelmiyor, kısmi sorunları da muhtelif imalatlarımızla çözüyoruz" dedi.

Erdemli'de içme suyu rehabilitasyonu için 32 kilometrelik 25 milyon lira maliyetli bir çalışma yaptıklarını belirten Seçer, "Kanalizasyon rehabilitasyonu için de 21 kilometre 40 milyon lira; toplam 65 milyon lira. Finansman için İlbank'a bizim başvurumuz var. Bu konuda bize yardımcı olursanız müteşekkir oluruz, o zaman olaya daha farklı bakabiliriz ama siz de takdir edersiniz ki, Kızkalesi ölçeği bir noktada herhangi bir afaki bir sorun görünmez iken bizim böyle bir para ayırmamız pek mümkün görünmüyor. Ama sorun olduğu zaman da hemen müdahale ediyoruz, çözüyoruz" diye konuştu.

"Ya Avrupa Birliği bizi oyalıyor ya İller Bankası işini çabuk yapmıyor ya da başka bir şeyler var"

Başkan Seçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği ile ilgili büyükelçilerle yaptığı toplantıda Türkiye'deki başta Suriyeli sığınmacıların olduğu göç sorunu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: "Dedi ki, 'Avrupa Birliği bu konuda bize çok anlamlı destek yapmıyor. Özellikle alt yapı çalışmalarında kendi gayretlerimizle bizim çabalarımızla bazı sorunları çözme yoluna gidiyoruz'. Bu bizi de ilgilendiren önemli bir konu. Mezitli İçmesuyu Projesi var, 3. yılına tamamlıyoruz görevin. O günden '3 ay içinde biter' bir türlü başlayamadık. 17 milyon 150 bin Euro. Tömük, Arpaçbahşiş, Erdemli'de hatta Mersin'in en büyük kanalizasyon sorunu orada yaşanıyor. Yoğun bir göç var. 15 milyon Euro. Biz kendi imkanlarımızla 13 milyon lira harcadık, oranın içme suyu problemini bitirdik. Daha çok da kısa bir sürede. Su kaynağımız Elvanlı'ydı. Bir de Akdeniz ilçesine Kazanlı, Homurlu, Toroslar, bu mahallelerin ortak kanalizasyon projesi olan projenin 7 milyon Euro'luk tutarı toplam 39 milyon 150 bin Euro. 3-4 ay önce biz gittik, Ankara'da görkemli bir törenle Cumhurbaşkanı Yardımcısının, Çevre Bakanının, Avrupa Birliği Bakanı'nın olduğu bir yüksek protokolle beraber bunların sözleşmesini yaptık. Şu ana kadar bize 1 Euro dahi para gelmedi. Cumhurbaşkanının değerlendirmesi önemli bir değerlendirmedir. Bu problem kime aittir ben bilemem. İmza atıldı. Özellikle Mezitli İçmesuyu Projesi 3 yıldır bugün yarın, bugün yarın. Burada koordinatör kurum İller Bankası, parayı sağlayan Avrupa Birliği. Avrupa Birliği, Fransız Kalkınma Ajansı üzerinden bunu sağlıyor. Fransız Kalkınma Ajansı ile İller Bankası arasında bir müşavir firma var. Müşavir firma bizden bilgileri istiyor, bir türlü bilgilendirme bitmiyor, bir türlü beğendiremiyoruz, bir türlü talepler son bulmuyor. Yani bir yerde bir şey var; ya Avrupa Birliği bizi oyalıyor ya İller Bankası işini çabuk yapmıyor ya da başka bir şeyler var. Mersinli sorun yaşıyor, Mersinli 400 bin Suriyeli'nin yükünü çekiyor. Bu fon FRIT II kapsamında yani Türkiye'de yaşayan mülteciler fonundan Avrupa Birliği hibe fonu ama ortada herhangi bir gelişme yok."

Mersin Limanının genişlemesine ilişkin hukuki süreciyle ilgili de bazı değerlendirmelerde bulunan Seçer, hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. "Biz tabii ki hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Türkiye'de güçlü bir hukuk sistemi olduğunu düşünüyoruz ve canı gönülden inanıyoruz" diyen Seçer, 2 milyon Mersinlinin iradesini temsil ettiklerini anımsattı. Süreci takip ettiklerini belirten Seçer, limanın kiralama süresinin 2043 yılından 2056 yılına kadar uzatıldığını, ancak buna karşı olduğunu dile getirdi. - MERSİN