Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu - Son Dakika
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Politika

Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

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Ocak ayında 1800 kişi ile yapılan seçim anketinde katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankette ilk sırayı 36.7 puan ile "Kararsız/Oy kullanmam" diyenler alırken CHP 20.2 puan ile ikinci sırada, AK Parti ise 18.7 ile üçüncü sırada oldu.

16.01.2025 11:12  Güncelleme: 11:40
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Asal Araştırma, ocak ayı için gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 1800 kişi ile 26 ilde CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

ZİRVEDE KARARSIZLAR VAR

Ankette ilk sırayı 36.7 puan ile "Kararsız/Oy kullanmam" diyenler aldı. CHP 20.2 puan ile ikinci sırada, AK Parti ise 18.7 ile üçüncü sırada oldu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle oldu:

Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA CHP BİRİNCİ PARTİ

Ankette kararsız ve oy kullanmam diyenler dağıtıldıktan sonra CHP, 31.9 puan ile birinci parti oldu. CHP'yi 29,6 puan ile AK Parti takip etti.

Diğer partilerin oy oranları şöyle oldu:

  • DEM Parti: 9,6
  • MHP: 8,9
  • İYİ Parti: 4,4
  • Yeniden Refah: 3,9
  • Zafer: 3,6
  • TİP: 1,6
  • Anahtar Parti: 1,4
  • Diğer: 5,1
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Milletvekili, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • Sezgin Altınbaş:
    Akp gidicek bu son artık chp gelirse camiler kapatılacak yalanlarına doydu karnımız aç geçinemiyoruz cami kapatılsın ama devlet emekli maaşını asgari ücreti 100 bin yapsın 52 843 Yanıtla
  • Osman Dönmez:
    Tayip tek başına tüm partilerin toplamından fazla oy alır,iki iki 4 743 56 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    akp nasıl hala oy alıyor. akıl alır gibi değil. büyü yapmışlar millete 228 561 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Bu kadar koyun bu kadar sığır varken. Et neden pahalı anlamıyorum. 65 397 Yanıtla
  • Engin Engo:
    akp halen bu oyları alabiliyorsa milletimiz daha akıllanmamıştır. inşallah akp kazanır. türk milletinin hakettiği parti ve lider bu =) 85 370 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Emekli olarak benden nahhhh oy var, bu AKP'ye. 56 305 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    kararsizlar akparti secmeni 134 32 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    kararsızlarin hepsi akpartili, sandikda iş değişir başkanlık seçimi belediye seçimine benzemez 92 18 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Aç geçinebiliriz ama onursuzda yaşanmaz hala açız diyen varsada bunlar chp ve trolleridir bundan emin olun tarih biliyorsanız 1930,dan sonraki chp,yi iyi okuyun gerçeklerle yüzleşin yok görmek ve okumak istemiyorum derseniz önünü konan lokmayla yetinirsiniz 69 32 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bütün partilere kırmızı kart 35 46 Yanıtla
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