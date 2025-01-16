Asal Araştırma, ocak ayı için gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 1800 kişi ile 26 ilde CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Ankette ilk sırayı 36.7 puan ile "Kararsız/Oy kullanmam" diyenler aldı. CHP 20.2 puan ile ikinci sırada, AK Parti ise 18.7 ile üçüncü sırada oldu.
Diğer partilerin oy oranı şöyle oldu:
Ankette kararsız ve oy kullanmam diyenler dağıtıldıktan sonra CHP, 31.9 puan ile birinci parti oldu. CHP'yi 29,6 puan ile AK Parti takip etti.
Diğer partilerin oy oranları şöyle oldu:
Son Dakika › Politika › Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu - Son Dakika
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