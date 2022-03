Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda - Son Dakika

MİLLETVEKİLİ Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Anayasa Komisyonu'nda başladı.

TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyonda, AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan seçim kanunu teklifi ele alındı. Teklifin imza sahibi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, komisyona bilgi sundu. Yazıcı, siyasi partilerin ve seçimlerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olduğunu belirterek, "Siyasi partiler demokrasinin örgütlü yanını, seçimler ise demokrasinin görünür yanını ortaya koyan araçlardır. Siyasi partiler ve seçimlere ilişkin kanunlar hem içerik hem de uygulama ile ülkenin demokrasi standardını gösteren önemli belgelerdir" dedi.

15 maddelik yasa teklifi ile seçim barajını yüzde 7'ye düşüreceklerini aktaran Yazıcı, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yönetimde istikrar ilkesini güçlendirdiği göz önüne alındığında, değişiklik ile ülke seçim barajında bir miktar indirim yapılarak daha fazla partinin ve fikrin Meclis'te temsili, dolayısıyla temsilde adalet perspektifinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. İttifakı oluşturan siyasi partilerin milletvekili sayıları, ittifakın aldığı toplam milletvekili sayısının, ittifak içinde yer alan her bir partinin aldığı oy oranına göre ittifak içinde dağıtılmasıyla hesaplanmaktadır. Teklif ile ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak genel D'Hondt uygulamasıyla belirlenecek. Önerilen bu değişiklikle siyasi partilerin tüzel kişiliklerine destek verilmiş, ittifak oluşturmayı hedefleyen ortak amaç ve hedefler yanında, program ve ittifak dışı hedefler itibarıyla ittifak içinde görünür olan her partinin, ittifak dışındaki görünürlüğü güçlendirilmiştir. Ayrıca siyasi parti tercihlerinde, belirli ortak hedef veya hedefler ötesinde, seçmen iradesinin kendi partisi dışında başka partilere yansımaması da gözetilmektedir."Teklifte imzası olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise teklifin, seçime giren partilerin bir kısmına avantaj bir kısmına dezavantaj oluşturma gibi bir amacının olmadığını söyledi. Yıldız, seçim barajlarında yapılan değişikliklerin, önemli değişikler yaptığının bir gerçek olduğunu vurgulayarak, "Seçim barajlarında yapılan değişikliklerin Meclis'te sandalye dağılımında etkileri var. Siyasi partilerin izlediği politikalara önemli etkileri olmuştur. Seçmenin oy kullanma davranışlarına yansıdığı da görülmüştür. Barajın aşılması için stratejik oy kullanıldığı ve siyasal sonuçlar doğurduğu bilinen gerçeklerdir. Geçmiş yıllarda da bunu gördük" dedi.İmza sahiplerinin sunumunun ardından muhalefet partilerinin Anayasa'ya aykırılık önergeleri ele alındı. Yazıcı, Anayasa'ya aykırılık iddialarının tamamının nesnellikten yoksun, öznel yaklaşımlardan ibaret olduğunu savundu. CHP ve HDP'nin Anayasa'ya aykırılık iddiasıyla verdikleri önergeler kabul edilmedi. İYİ Parti milletvekilleri de söz konusu önergelere olumlu oy kullandı.

Öte yandan komisyonda CHP'nin, Anayasa Komisyonu'na sevk edilen seçim kanunu ile ilgili kanun tekliflerinin, görüşülen kanun teklifiyle birleştirilmesi istemiyle verdiği önerge de kabul edilmedi. Komisyonda teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi.