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Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı - Son Dakika
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Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'taki yerel seçimlerde izleyeceği yol haritası netleşti. AK Parti ve MHP 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacak. Yapılan mutabakat kapsamında İstanbul'da ise Silivri ve Beşiktaş MHP'ye bırakıldı.

23.12.2023 - 11:27,  Güncelleme: 12:24
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AK Parti ve MHP arasında yapılacak yerel seçim iş birliğinin esaslarını görüşmek üzere 26 Ekim 2023'te başlayan süreç dün yapılan 13'üncü toplantı ile sonuçlandı. Yapılan mutabakat kapsamında Yerel seçimde 30 büyükşehirden 28'i AK Parti'ye, Mersin ve Manisa ise MHP'ye bırakıldı. İstanbul'da ise 2 ilçede AK Parti aday çıkarmayarak MHP'nin adayına oy isteyecek.

2 BÜYÜKŞEHİR MHP'DE, 28 BÜYÜKŞEHİR İSE AK PARTİ'DE

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yaptığı açıklamada, AK Parti ve MHP arasında yapılacak işbirliğinin esaslarını görüşmek üzere 26 Ekim 2023'te başlayan sürecin bugün yapılan 13. toplantı ile nihayete erdiğini söyledi. AK Parti ile görüşmelerin mutabakatla yapıldığını söyleyen Yıldız, "Görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde işbirliği yapılması, bu şehirlerden Mersin ve Manisa'da MHP Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi, 28 büyükşehir belediye başkanlığında ise AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır" dedi.

22 İLDE HER İKİ PARTİDE KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK

Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki parti ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılacağını belirten Yıldız, "Geri kalan 29 il merkezinde işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Tarihi önemi sebebiyle Ahlat'ta AK Parti adayının, Sögüt'te ise MHP adayının desteklenmesi uygun bulunmuştur" şeklinde konuştu.

AK PARTİ İSTANBUL'DA 2 İLÇEDE ADAY ÇIKARMIYOR

Ortak aday çıkarma kararı alınan 29 ilin içinde, 10'u CHP'li belediyede, 6'sı ise DEM Partili belediyelerden olup kayyum atanmış olanlardan oluşuyor. İstanbul'un ilçeleri arasında Silivri ile Beşiktaş, Ankara'da ise Etimesgut, Polatlı, Gölbaşı ve bir ilçe daha MHP'ye verildi.

MHP VE AK PARTİ'NİN ORTAK ADAY GÖSTERECEĞİ 30 BÜYÜKŞEHİR

Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul\'da 2 ilçeyi MHP\'ye bıraktı
YORUMLAR (6)
  • astragan: muhalefet akp ve mhp'den çok ders almalı. bahçelinin de yerini doldurabilecek bi lider çıkar mı acaba? Yanıtla 0 0
  • TC Tabak: Seçimler şeffaf olmadığı müddetçe ne söylerseniz söyleyin. Bu dünyanın birde unutmayın ahireti var, kurtuluş asıl orda, burada akan kanlara dahi yürek titremiyorsa siz kaybetmiş safindasiniz. Yanıtla 1 2
  • eyup yamak: Kazansmayacakları yerleri MHP ye vermişler. Yanıtla 12 3
  • Ahmet eren Kacmaz: Hayırlı olsun. Düşman çatlasın Yanıtla 16 20
  • Gerginyo : Çok bile ben olsam muhtarlık verirdim Yanıtla 63 18
  • Serkan Basar: size oy moy yok anamızı ağlattınız bi düşmediniz yakamızdan Yanıtla 75 32

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SON DAKİKA: Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı - Son Dakika
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