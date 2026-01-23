Seçime iki yıl kala siyasetin dili değişti: Meclis artık algoritmalarla konuşuyor - Son Dakika
Politika

Seçime iki yıl kala siyasetin dili değişti: Meclis artık algoritmalarla konuşuyor

23.01.2026 12:25
Türkiye, bir sonraki seçimlere yaklaşık iki yıl kala, siyasal iletişimin yön değiştirdiği bir eşiğe gelmiş durumda. Bugün siyasette etkili olmak, yalnızca kürsüde konuşmakla değil; hangi kelimenin, hangi platformda ve hangi kitleye temas ettiğiyle de ölçülüyor. Kentmetre Araştırma Şirketi, 23 Mayıs 2023 Genel Seçimleri sonrasında milletvekilleri tarafından paylaşılan sosyal medya içeriklerini 2026 Ocak ayına kadar olan süreçte kapsamlı biçimde analiz etti.

Yaklaşık 3 milyon paylaşımın incelendiği çalışmada, 600 milletvekili tek tek, ayrıca 81 ilin milletvekilleri şehirler özelinde değerlendirildi.

Sosyal Medya Platformlarında Paylaşım Başına En Çok Pozitif Etkileşim Alan İlk 10 Milletvekili:

Listenin zirvesinde yer alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pozitif etkileşimi en yüksek isim olmanın ötesinde, muhalefetin dijital alandaki en yoğun temas merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Söylem ağı analizleri, Özel'in dijital dilinin merkezinde "adalet" kavramının yer aldığını; bu kavramın "dayanışma", "hak", "mücadele", "özgürlük" ve "millet" gibi başlıklarla güçlü biçimde örüldüğünü gösteriyor. Ağ yapısında dikkat çeken bir diğer unsur, TBMM grubu, meydan buluşmaları, mitingler ve canlı yayınlar gibi fiziksel siyaset alanlarının dijital mecraya sürekli taşınması. Bu durum, Özel'in sosyal medyada yalnızca tepki veren değil; gündemi canlı tutan, süreklilik üreten ve kriz anlarında hızlı merkezileşen bir iletişim hattı kurduğunu ortaya koyuyor. Söylemin "saygı", "minnet", "anmak" ve "Cumhuriyet–Atatürk" gibi sembolik başlıklarla desteklenmesi ise, sert politik gündemle tarihsel ve duygusal referanslar arasında dengeli bir bağ kurulmasını sağlıyor. Bu tablo, liderliğin dijital alanda sessizlik ya da aralıklı çıkışlarla değil; sürekli, çok kanallı ve temas odaklı bir iletişimle inşa edildiğini gösteriyor.

Seçime iki yıl kala siyasetin dili değişti: Meclis artık algoritmalarla konuşuyor

BAHÇELİ'NİN ETKİLEŞİM AĞI

Listede yer alan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu tablo içerisinde özgün bir konumda duruyor. Bahçeli'nin etkileşim ağı; "millet", "devlet", "şehit", "rahmet" ve "birlik" gibi yüksek sembolik değere sahip kavramlar etrafında yoğunlaşıyor. Süreklilik arz eden paylaşımlar yerine, anlamı ağır ve temsil gücü yüksek mesajlarla kurulan bu söylem dili, geniş kitlelerden ziyade dar fakat son derece sadık bir etkileşim çekirdeği oluşturuyor. Bu yapı, dijital alanda etkinin yalnızca nicelikle değil, taşıdığı anlam yoğunluğu ve sembolik derinlikle de şekillenebildiğini ortaya koyuyor.

Seçime iki yıl kala siyasetin dili değişti: Meclis artık algoritmalarla konuşuyor

AK PARTİ'NİN TOPLAM ETKİLEŞİMİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 64'Ü INSTAGRAM'DA

AK Parti milletvekillerinin dijital performansında en dikkat çekici unsur, yüksek söylem uyumu ve etkileşimin büyük ölçüde tek bir ana mecra etrafında toplanması oldu. Paylaşımlarda "millet", "ülke", "çalışmak", "hizmet", "teşkilat" ve liderlik vurgusu belirgin biçimde öne çıkıyor. Bu kelimeler, yalnızca sık kullanılan kavramlar değil; aynı zamanda AK Parti adına en yüksek etkileşim alan içeriklerin ortak paydasını oluşturuyor.

Veriler, AK Parti'nin toplam etkileşiminin yaklaşık %64'ünün Instagram'da toplandığını gösteriyor. Bu oran, partinin dijital stratejisinin tesadüfi olmadığını ortaya koyuyor. Instagram; Türkiye'de hem en geniş kullanıcı kitlesine sahip platform olması hem de görsel ve duygu temelli iletişimin en güçlü alanı olması nedeniyle AK Parti'nin anlatı diliyle yüksek uyum gösteriyor.

Pozitif Etkileşime Göre İlk 10 Milletvekili:

Seçime iki yıl kala siyasetin dili değişti: Meclis artık algoritmalarla konuşuyor

Grafikte yer alan ve bakanlık tecrübesiyle kamuoyunda geniş tanınırlığı bulunan isimler dikkat çekiyor:

Mustafa Varank, paylaşım başına ortalama 6.234 pozitif etkileşim üreten dijital dilinde tek bir "teknoloji–sanayi" eksenine yaslanmaktan ziyade belirgin ve kimi zaman sert bir söylem hattı kuruyor. En yüksek pozitif etkileşim alan içeriklerinde "kamera", "bant", "kapamak" gibi ifadeler üzerinden şekillenen daha sert bir gündem dili görülüyor; bu hat, "muhalif" vurgusu ve özellikle "Ekrem İmamoğlu" ile alakalı dönemsel olarak yolsuzluk davaları etrafında kümelenen tartışmalı başlıklarla birlikte ilerliyor. Bu yapı, Mustafa Varank'ın dijital etkisinin yalnızca proje/çıktı anlatısından değil; bir yandan sosyal destek–değer temalarıyla genişleyen, diğer yandan gündem çatışmalarında keskinleşen çift kanallı bir iletişim düzeni sergilediğini gösteriyor.

Platform dağılımı:

AK Parti'nin saha ziyaretleri, kalabalık toplantılar ve lider odaklı görseller üzerinden kurduğu dil, %65 ile Instagram'ın doğasıyla güçlü bir uyum sergiliyor. Facebook, yaklaşık %21'lik payla daha çok yerel ve teşkilat temelli paylaşımların alanı olurken; Twitter %15'in altında kalarak daha sınırlı ve tamamlayıcı bir rol üstleniyor.

Seçime iki yıl kala siyasetin dili değişti: Meclis artık algoritmalarla konuşuyor

CHP: GENÇ VE POLİTİK KİTLE TWİTTER'DA, GENİŞ KİTLE INSTAGRAM'DA

CHP'nin dijital görünümü daha çok katmanlı bir yapı sergiliyor. "Adalet", "hukuk", "demokrasi", "mücadele" ve "hak" gibi kavramlar, en fazla etkileşim alan paylaşımlarda belirgin biçimde öne çıkıyor. Bu tablo, CHP'nin dijital dilinin ağırlıklı olarak itiraz, denetim ve gündem kurma ekseninde şekillendiğini gösteriyor.

Pozitif Etkileşime Göre İlk 10 Milletvekili:

Seçime iki yıl kala siyasetin dili değişti: Meclis artık algoritmalarla konuşuyor

CHP'de lider dışındaki yüksek pozitif etkileşim üreten isimlerin ortak özelliği, mesleki birikimlerini doğrudan siyasal dile tercüme edebilmeleri. Bununla birlikte pozitif etkileşim tablosu, partinin dijital alanda güçlü bir liderlik ekseni oluşturduğunu da açık biçimde ortaya koyuyor. Grafiklere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortalama 22.872 pozitif etkileşimle açık ara öne çıkıyor. Bu rakam, son dönemdeki siyasal gelişmeler ışığında değerlendirildiğinde, CHP'de dijital temasın büyük ölçüde lider merkezli ilerlediğini gösteriyor.

Platform dağılımı:

Etkileşimin yaklaşık %58'i Instagram'da, %23'ü Twitter'da, %18'i Facebook'ta gerçekleşiyor. Twitter'daki görece yüksek oran, CHP'nin özellikle genç, politik gündemi yakından takip eden ve anlık tepki veren bir kitleyle bu mecrada güçlü bir temas kurduğunu gösteriyor. Instagram ise daha sert ve politik söylemin, daha geniş bir seçmen havuzuna taşındığı ana kanal işlevini görüyor.

Seçime iki yıl kala siyasetin dili değişti: Meclis artık algoritmalarla konuşuyor

MHP: NET SÖYLEM, YÜKSEK İDEOLOJİK SADAKAT VE DAR AMA GÜÇLÜ BİR ÇEKİRDEK

Milliyetçi Hareket Partisi'nin dijital dili, diğer partilere kıyasla daha net, temsil edici ve ideolojik bir yapı sergiliyor. "Türk", "millet", "devlet", "vatan" ve "şehit" gibi kavramlar, en yüksek etkileşim alan paylaşımların merkezinde yer alıyor. Bu kelimeler, MHP seçmeninin duygusal ve ideolojik referanslarıyla doğrudan örtüşen, güçlü bir anlam alanı oluşturuyor.

Pozitif etkileşime göre İlk 10 milletvekili:

Seçime iki yıl kala siyasetin dili değişti: Meclis artık algoritmalarla konuşuyor

"LİDERLİĞİN AĞIRLIĞI, SÖYLEMİN NETLİĞİ"

MHP'de pozitif etkileşim tablosu, lider etkisinin ne denli belirleyici olduğunu son derece net biçimde ortaya koyuyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ortalama 8.403 pozitif etkileşimle partinin dijital alandaki ana taşıyıcısı konumunda bulunuyor.

Bu tablo, MHP'nin dijital iletişiminde net mesajlar, güçlü simgeler ve yüksek ideolojik sadakat üzerinden ilerleyen bir yapı kurduğunu gösteriyor. Bahçeli'nin söylemi, yüksek frekanstan ziyade anlam yoğunluğu üzerinden etkileşim üretiyor ve dar ama son derece sadık bir çekirdek oluşturuyor.

Platform dağılımı:

Parti genelinde ele alındığında Twitter, kullanıcı sayısı bakımından Instagram'dan daha küçük bir mecra olsa da, politik yoğunluğu en yüksek platform konumunda bulunuyor. MHP'nin kısa, net ve anlam yüklü mesajları bu mecrada daha güçlü yankı buluyor.

Bu durum, MHP'yi dijital alanda en yoğun ama en dar çekirdeğe hitap eden partilerden biri haline getiriyor. Nicelikten ziyade sadakat, hızdan ziyade netlik üzerine kurulu bu yapı, MHP'nin dijital siyasi duruş stratejisinin ayırt edici yönünü oluşturuyor.

Seçime iki yıl kala siyasetin dili değişti: Meclis artık algoritmalarla konuşuyor

İYİ PARTİ: GENİŞ KİTLEYE TEMAS VE ORTAK DİL

İYİ Parti'nin dijital performansı, sosyal medya platformları üzerinden değerlendirildiğinde en çok homojen yapı ile tanımlanabilir. En fazla etkileşim alan paylaşımlarda "Türk", "millet", "Türkiye" ve "devlet" gibi kavramların yan yana gelmesi, partide ortak bir ana dilin büyük ölçüde oluştuğunu gösteriyor. Bu söylem seti, İYİ Parti'nin farklı seçmen gruplarına temas etmeyi amaçlayan kapsayıcı bir dil kurduğuna işaret ediyor.

Pozitif Etkileşime Göre İlk 10 Milletvekili:

Seçime iki yıl kala siyasetin dili değişti: Meclis artık algoritmalarla konuşuyor

ÇEŞİTLİ SESLER, GÜÇLÜ BİREYSEL PERFORMANSLAR

İYİ Parti'nin pozitif etkileşim haritası, dijital alanda bireysel performansların belirleyici olduğu dağınık ama canlı bir yapı sunduğunu ortaya koyuyor. Listenin ilk sırasında yer alan Sayın Turhan Çömez, dijital görünürlüğünü klasik muhalefet söyleminin ötesine taşıyan, yüksek temaslı bir profil çiziyor. Analizler, Çömez'in etkileşim ağında "millet", "saha", "pazar", "esnaf", "maaş", "enflasyon", "tarım" ve "hayvancılık" gibi doğrudan gündelik hayatla ilişkili kavramların belirgin biçimde öne çıktığını gösteriyor.

Platform dağılımı:

Üç platformun neredeyse eşit kullanılması, İYİ Parti'nin farklı seçmen kümelerine aynı anda ulaşma çabasını yansıtıyor. Ancak bu denge, aynı zamanda dijital alanda tek ve güçlü bir odak noktası oluşturmakta zorlanıldığına da işaret ediyor.

Seçime iki yıl kala siyasetin dili değişti: Meclis artık algoritmalarla konuşuyor

DEM PARTİ: TOPLULUK VE METİN ODAKLI GÜÇLÜ BİR ZEMİN

DEM Parti, dijital alanda en belirgin biçimde ayrışan partilerden biri olarak öne çıkıyor. "Halk", "barış", "mücadele", "direnmek" ve "özgürlük" gibi kavramlar, en yüksek etkileşim alan içeriklerin merkezinde yoğunlaşıyor. Bu dil, kısa ve slogan niteliğindeki mesajlardan ziyade, açıklayıcı ve uzun metinler üzerinden kuruluyor. DEM Parti'nin dijital iletişimi, hızdan çok anlam üretimine ve sürekliliğe dayanıyor.

Bu nedenle Facebook, DEM Parti açısından hâlâ güçlü bir mecra olmayı sürdürüyor.

Pozitif Etkileşime Göre İlk 10 Milletvekili:

Seçime iki yıl kala siyasetin dili değişti: Meclis artık algoritmalarla konuşuyor

Platform dağılımı:

Etkileşimin yaklaşık %41'i Instagram'da, %40'ı Facebook'ta, yalnızca %18'i Twitter'da.

Facebook'un daha yaşlı ve topluluk temelli kullanıcı yapısı, DEM Parti'nin anlatı kuran ve süreklilik isteyen diliyle yüksek uyum gösteriyor. Instagram ise bu söylemi görsel olarak destekleyen, ikinci ana kanal işlevi görüyor.

TOPLUMSAL KARŞILIĞI OLAN FİGÜRLER

Sırrı Sakık, DEM Parti'nin dijital alandaki pozitif etkileşim yapısında yalnızca yüksek görünürlüğüyle değil, kurduğu ilişki yoğunluğu ve temas çeşitliliğiyle öne çıkıyor. Sakık'ın söylem ağı incelendiğinde merkezde açık ara "halk" kavramının yer aldığı görülüyor; bu kavram, "buluşmak", "arkadaş", "dost", "mahalle", "köy", "ziyaret" ve "sokak" gibi doğrudan temas çağrışımı olan kelimelerle güçlü bağlar kuruyor. Bu yapı, Sakık'ın dijital dilinin soyut bir siyasi çerçeveden ziyade gündelik hayat, yerel temas ve birebir ilişki üzerinden şekillendiğini ortaya koyuyor.

SON SÖZ: DİJİTALDE GÜÇLÜ OLAN, SAHADA DA GÜÇLÜ

Henüz sandık kurulmadı. Ancak dijital alanda dengeler çoktan şekillenmeye başladı.

Kentmetre'nin bu kapsamlı çalışması, seçimlere giden yolda siyasetin artık yalnızca miting meydanlarında değil; kelimelerle, platformlarla ve kitle davranışlarıyla kurulduğunu açık biçimde ortaya koyuyor. Dijitalde doğru dili, doğru kitleyle ve doğru mecrada buluşturabilen aktörlerin, sahada da daha güçlü bir zemine sahip olacağı görülüyor.

ÇALIŞMA GENİŞLİYOR: YEREL YÖNETİMLER DE MERCEK ALTINDA

Kentmetre'nin yürüttüğü bu kapsamlı analiz, yalnızca milletvekilleriyle sınırlı değil. Aynı metodolojiyle 30 büyükşehir ve 973 ilçe belediye başkanına yönelik dijital söylem ve etkileşim analizleri de tamamlanma aşamasına geldi. Yerel yöneticilerin hangi platformlarda, hangi söylemlerle ve hangi kitlelerle temas kurabildiğini ortaya koyan bu çalışmanın sonuçlarının, önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Bu yeni analiz setiyle birlikte, Türkiye'de siyasal iletişimin yalnızca ulusal düzeyde değil; yerel ölçekte de nasıl şekillendiği, hangi belediye başkanlarının dijitalde güçlü bir toplumsal bağ kurabildiği daha net biçimde görülebilecek.

Sosyal Medya, Teknoloji, Politika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
