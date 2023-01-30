6'lı Masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı! İşte en çok konuşulan 12 seçim vaadi - Son Dakika
Üye Girişi

6'lı Masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı! İşte en çok konuşulan 12 seçim vaadi

30.01.2023 21:49

Seçimlere sayılı günler kala 6'lı Masa seçim beyannamesi özelliğini taşıyan Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı. 6 liderin imzasını taşıyan ve 9 ana başlık altında toplanan metinde 12 vaat dikkat çekti. İşte sosyal medyada en çok konuşulan vaatler.

Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, 6 liderin katılımıyla Ankara'da açıklandı. Seçim beyannamesi özelliği taşıyan metin;2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi içeriyor.

9 ANA BAŞLIKTAN OLUŞUYOR

Mutabakat metni "Hukuk Adalet ve Yargı", "Kamu Yönetimi", "Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim", "Ekonomi, Finans ve İstihdam", "Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm", "Sektörel Politikalar", "Eğitim ve Öğretim", "Sosyal Politikalar", "Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları" adı altında 9 ana başlıktan oluşuyor.

12 VAAT DİKKAT ÇEKTİ

240 sayfalık ana başlık, 75 alt başlık, 2300'den fazla somut hedef yer aldığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde 12 vaat dikkat çekti. Sosyal medyada en çok konuşulan vaatler şöyle:

  • Cumhurbaşkanlığına tahsisli yalı ve saraylar halkın kullanımına açılacak. Cumhurbaşkanlığı'na ait bazı uçaklar satılacak.
  • Seçim barajı yüzde 3'e düşürülecek.
  • Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirler ülkeye getirilecek, bu çerçevede 'Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi kurulacak.
  • Türkiye Varlık Fonu kapatılacak.
  • Kanal İstanbul projesi iptal edilecek, Atatürk Havalimanı yeniden açılacak.
  • Yerel yönetimlere atanan kayyumlar gidecek.
  • Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan, finans ofisi, insan kaynakları ofisi vb ofisler kapatılacak.
  • İstanbul'a taşınmaya hazırlanan Merkez Bankası, tüm ofisleri ile Ankara'ya dönecek.
  • Kur Korumalı Mevduat sistemi bitirilecek.
  • Usulsüzlük ve yolsuzluk tespit edilen Kamu-Özel İşbirliği projeleri için varsa kamuyu zarara uğratan yüklenici şirketler, bunların ortakları ve sorumlu şahıslarla ilgili yasal işlemleri başlatılacak ve oluşan zararların ilgililerinden tahsili sağlanacak.
  • Kimse birden fazla maaş almayacak.Mülakat son bulacak.
  • YÖK kaldırılacak, üniversiteler kendi yönetimini kendi seçecek, denetimi kendi öğretim üyeleri yapacak.
YORUMLAR
500
6'lı Masa'nın mutabakat metninde dikkat çeken İstanbul Sözleşmesi detayı! Saadet Partisi şerh koydu 6'lı Masa'nın mutabakat metninde dikkat çeken İstanbul Sözleşmesi detayı! Saadet Partisi şerh koydu Seçim beyannamesinde ön plana çıkan maddeler! Millet İttifakı, gençlere özel vaatlerini art arda sıraladı Seçim beyannamesinde ön plana çıkan maddeler! Millet İttifakı, gençlere özel vaatlerini art arda sıraladı Kılıçdaroğlu'na canlı yayında açık açık soruldu: Aday olursanız seçim kazanılabilir mi? Kılıçdaroğlu'na canlı yayında açık açık soruldu: Aday olursanız seçim kazanılabilir mi?

6'lı Masa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 6'lı Masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı! İşte en çok konuşulan 12 seçim vaadi - Son Dakika


Son Dakika
22:41 Galatasaray'da ayrılık! Yıldız futbolcu Seria A ekibine imzayı atıyor
21:45 Nihat Kahveci'den canlı yayında Fenerbahçe yönetimine çağrı: Fiyat bölümüne istediğini yazdırırım
21:43 6'lı Masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı! İşte en çok konuşulan 12 seçim vaadi
21:31 Milyonların beklediği haber geldi! EYT düzenlemesi 2 Şubat'ta Meclis'te görüşülecek
20:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadın istihdamı vurgusu: Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık
21:09 Kılıçdaroğlu'nun "13 Şubat'ta adayımızı açıklayacağız" sözlerine İYİ Parti'den itiraz: Son bildiride böyle bir bilgi yok
20:18 Uçakta fenalaşan yolcuya ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı
20:37 Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Evlerde kullanılan doğal gaz fiyatını hemen indirin
20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından Finlandiya'dan dikkat çeken karar: Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerine izin vermeyeceğiz
20:35 Kaan Ayhan resmen Galatasaray'da! İşte milli futbolcunun alacağı ücret ve transferin bedeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2023 23:42:21. #1.12#
SON DAKİKA: 6'lı Masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı! İşte en çok konuşulan 12 seçim vaadi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement