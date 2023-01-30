6'lı Masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı! İşte en çok konuşulan 12 seçim vaadi

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İşte 6'lı Masa'nın en çok konuşulan 12 seçim vaadi

Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, 6 liderin katılımıyla Ankara'da açıklandı. Seçim beyannamesi özelliği taşıyan metin;2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi içeriyor.

9 ANA BAŞLIKTAN OLUŞUYOR

Mutabakat metni "Hukuk Adalet ve Yargı", "Kamu Yönetimi", "Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim", "Ekonomi, Finans ve İstihdam", "Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm", "Sektörel Politikalar", "Eğitim ve Öğretim", "Sosyal Politikalar", "Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları" adı altında 9 ana başlıktan oluşuyor.

12 VAAT DİKKAT ÇEKTİ

240 sayfalık ana başlık, 75 alt başlık, 2300'den fazla somut hedef yer aldığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde 12 vaat dikkat çekti. Sosyal medyada en çok konuşulan vaatler şöyle: