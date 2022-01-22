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Sedef Kabaş adliyeye ters kelepçe ile getirildi! Mikrofon uzattılar, tek cümlelik açıklama yaptı - Son Dakika

Sedef Kabaş adliyeye ters kelepçe ile getirildi! Mikrofon uzattılar, tek cümlelik açıklama yaptı

22.01.2022 15:07
Sedef Kabaş adliyeye ters kelepçe ile getirildi! Mikrofon uzattılar, tek cümlelik açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çok ağır ifadeler kullanan gazeteci Sedef Kabaş bu sabah gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ters kelepçe takılarak adliyeye sevk edilen Kabaş, gazetecilerin "Bir açıklama yapacak mısınız?" sorusuna "Daha sonra yapacağım" yanıtını verdi.

Önceki gün bir televizyon kanalında Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü yaptığı tartışma programına gazeteci Sedef Kabaş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ve CHP milletvekili Aykut Erdoğdu da konuk olarak katıldı. Yayın sırasında Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren cümleler kurdu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sözleri nedeniyle gözaltına alınan Sedef Kabaş, polis nezaretinde evinden alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan gazeteci daha sonra adliyeye sevk edildi.

Sedef Kabaş adliyeye ters kelepçe ile getirildi! Mikrofon uzattılar, tek cümlelik açıklama yaptı

DAHA SONRA AÇIKLAMA YAPACAK

Gazetecilerin çektiği ve ters kelepçe ile adliyeye giren Kabaş, "Bir açıklama yapacak mısınız?" sorusuna, "Daha sonra yapacağım" yanıtını verdi.

Sedef Kabaş adliyeye ters kelepçe ile getirildi! Mikrofon uzattılar, tek cümlelik açıklama yaptı

ADALET BAKANI GÜL: HAK ETTİĞİNİ BULACAK

Çok sayıda siyasinin tepki gösterdiği Kabaş için bir açıklama da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Bakan, skandal ifadeler kullanan Kabaş için, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır." ifadelerini kullandı.


Sedef Kabaş adliyeye ters kelepçe ile getirildi! Mikrofon uzattılar, tek cümlelik açıklama yaptı
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Sedef Kabaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sedef Kabaş adliyeye ters kelepçe ile getirildi! Mikrofon uzattılar, tek cümlelik açıklama yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sedef Kabaş adliyeye ters kelepçe ile getirildi! Mikrofon uzattılar, tek cümlelik açıklama yaptı - Son Dakika
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