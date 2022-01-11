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Şehitkamil Sanat Kütüphanesine yoğun ilgi - Son Dakika

Şehitkamil Sanat Kütüphanesine yoğun ilgi

11.01.2022 12:42
Şehitkamil Sanat Kütüphanesine yoğun ilgi

Şehitkamil Sanat Merkezi içerisinde yer alan Şehitkamil Sanat Kütüphanesi, akademik çalışmalar gerçekleştiren kişilerin yanı sıra çeşitli sınavlara hazırlanan kişilerin vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor.

Şehitkamil Sanat Merkezi içerisinde yer alan Şehitkamil Sanat Kütüphanesi, akademik çalışmalar gerçekleştiren kişilerin yanı sıra çeşitli sınavlara hazırlanan kişilerin vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor.

Öğrencilerin akademik başarılarını arttırarak hedeflerine ulaşmaları için önemli olanaklar sunan Şehitkamil Belediyesi, nitelikli ders çalışma ortamlarıyla öğrencilerin en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürüyor. Farklı alanlarda yürütülecek akademik çalışmalar dışında Kamu Personeli Seçme Sınavı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı gibi sınavlara pandemi kurallarına uygun şekilde dizayn edilen Şehitkamil Sanat Merkezi Kütüphanesi'nde hazırlanan öğrenciler, tüm imkanlardan ücretsiz yararlanıyor. Sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uygun şekilde ders çalışan öğrenciler, sağlanan olanaklardan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

"Sessiz ve sakin bir ortamda ders çalışma imkanımız var"

Şehitkamil Belediyesinin sunduğu kütüphane olanağıyla üniversite sınavına en iyi şekilde hazırlandığını dile getiren Nisa Marik, "Ben üniversite sınavına hazırlanıyorum. Şehitkamil Belediyemizin böylesine güzel bir olanak sunması gerçekten bizler açısından çok iyi. Çünkü hem ücretsiz bir şekilde yararlanıyoruz hem de sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uygun olduğu için çok beğeniyoruz. Sessiz ve sakin bir ortamda ders çalışma imkanımız var. Burada hocalarımızdan da gerekli destekleri alıyoruz, bizlere her konuda yardımcı oluyorlar. Buradaki kaynak kitapları ile de sınava en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Evde bulamadığımız bir ortamı kütüphanemizde buluyoruz. Gerçekten çok güzel bir ortam ve kütüphanemiz daha iyi motive olmamızı sağlıyor. Burada sınava en iyi şekilde hazırlanıp inşallah başarılı olacağıma inanıyorum. Bizlere bu imkanları sunan Şehitkamil Belediyemize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hizmetler gerçekten çok güzel"

KPSS'ye hazırlanan Cuma Bakır ise, sağlanan imkanların kendileri için memnuniyet verici olduğunu kaydederek, "Öncelikle Şehitkamil Belediyemizin bizlere sunmuş olduğu bu hizmetlerden en iyi şekilde yararlanıyorum. Ben ve arkadaşlarım; devletimize, milletimize yararlı olmak ve geleceğimize daha emin adımlarla gidebilmek adına çalışıyoruz. Şehitkamil Belediyemizin sunmuş olduğu hizmetler, gerçekten çok güzel. Belki de ücretli gideceğimiz yerlerden daha güzel imkanlara sahibiz. Gerek temizlik ve hijyen olsun gerek yönetici arkadaşlarımız olsun; özverili, saygılı ve terbiyeli davranışları bizleri de onore ediyor. Sabah 09.00'da geliyoruz, akşam 21.00'a kadar ders çalışabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı hiçbir şekilde yaşamıyoruz. Bizlere bu imkanı sunan başta Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere tüm hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Şehitkamil Sanat Kütüphanesine yoğun ilgi
Şehitkamil Sanat Kütüphanesine yoğun ilgi
Şehitkamil Sanat Kütüphanesine yoğun ilgi
Şehitkamil Sanat Kütüphanesine yoğun ilgi
Şehitkamil Sanat Kütüphanesine yoğun ilgi

YORUMLAR
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Üniversite, Şehitkamil, KPSS, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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