Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü

Koltuğu Özgür Özel'e devrettikten sonra sosyal medya hesabından paylaşımlarına hız kesmeden devam eden eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete şehitler üzerinden eleştiriler yöneltti.

"KİMSE YALNIZLIĞIMDAN CESARET ALMASIN"

Cuma günü Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde teröristlerin hain saldırısında 9 askerimiz şehit oldu. Tüm Türkiye bu acı haberle yasa boğulurken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Seçim mağlubiyetinin ardından genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e devreden Kılıçdaroğlu, "Bilmiyorlar..! Öğrenmiyorlar..! Yönetemiyorlar..! Devletteki çürümenin bedelini yine vatan evlatları canlarıyla ödedi. Devlet hamasetle değil liyakatle yönetilir. Aklınızı başınıza devşirin! Kahraman evlatlarımız için gerekli güvenlik tedbirlerini alın. Hiç kimse yalnızlığımdan cesaret almasın!?" ifadelerini kullandı.