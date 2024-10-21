Selahattin Demirtaş ile görüşen CHP Genel Başkanı Özel'den ilk sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Selahattin Demirtaş ile görüşen CHP Genel Başkanı Özel'den ilk sözler

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Özel "Sayın Demirtaş bir çağrı metni verdi bana. Toplumsal barış için kadına şiddetin durdurulması gerektiğini ve hepimizin bunun için çabalaması gerektiğini söylüyor. Demirtaş'la adalet konuştuk, ekonomik krizi konuştuk, bunların nasıl aşılacağını konuştuk" dedi.

21.10.2024 14:22  Güncelleme: 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin DemirtaşEdirne Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret öncesinde Demirtaş'ın avukatları, Demirtaş'ın kitabını ve yazdığı çağrı metnini Özgür Özel'e teslim etti.

"SAYIN DEMİRTAŞ ÇAĞRI METNİ VERDİ BANA"

CHP lideri Özgür Özel, ziyaretin ardından açıklama yaptı. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Sayın Demirtaş bir çağrı metni verdi bana. Toplumsal barış için kadına şiddetin durdurulması gerektiğini ve hepimizin bunun için çabalaması gerektiğini söylüyor. Bana son kitabını hediye etti Demirtaş, orada da 'içimizdeki erkek'ten bahsediyor. Türkiye'de insanlar birbirini sevdikten toplumsal barışı içselleştirdikten sonra, -nasıl 100 yıl önce çok güzel olmuştu- yine çok güzel olacak.

"DEMİRTAŞ'LA ADALET KONUŞTUK, EKONOMİK KRİZİ KONUŞTUK"

Barış konusu görüşülecekse tüm aktörler çok önemlidir ancak Demirtaş'ın öneminin altını çizmek gerek. Bahçeli'nin Erdoğan'ın bize, DEM'e söylediklerini biliyorsunuz. Kimse siyasi kaygılarla böyle şeyler yapmasın. Bu ziyaret siyasi anlamı olan bir ziyarettir. İlk yüzyılda yapamadıklarımızı hep birlikte onaracağız. Demirtaş'la birlikte memleketin tüm sorunlarını konuştuk. Biz Demirtaş'la adalet konuştuk, ekonomik krizi konuştuk, bunların nasıl aşılacağını konuştuk. Hukukun üstünlüğü ve iyi bir yönetimin gerekliliğini konuştuk.

TBMM'nin önemi konusunda da mutabık olduğumuzu gördük. TBMM'nin dahil olmadığı bir karar olmayacak. Sayın Demirtaş'ın öneminin altını bir daha çiziyorum. Herkes başka aktörlere çağrılar yapıyor, yapsınlar. Bizim istediğimiz Türkiye'nin çıkarları için doğru adımların atılması. Gurur duyacağımız bir pozisyonda olacağımızdan emin olun.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN ÖLÜMÜ

Kişiler öldüklerinde öbür dünyaya veballe gidiyorsa, herhalde bu dünyadan en büyük veballe giden kişi Fethullah Gülen'dir. Hesabını yargı önünde vermesini isterdik, olmadı. Ama zannetmeyin ki o ölünce her şey bitti, arkasında bıraktıkları var. Devletin her noktasına sızan bir terör örgütünden bahsediyoruz. Sadece kurucusu öldü, örgüt ortada duruyor."

Selahattin Demirtaş ile görüşen CHP Genel Başkanı Özel\'den ilk sözler

Selahattin Demirtaş, Özgür Özel, Politika, Cezaevi, 3-sayfa, Edirne, Sözler, Toplum, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Selahattin Demirtaş ile görüşen CHP Genel Başkanı Özel'den ilk sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (64)

  • Yusuf Çarman:
    Bu kafayla ömür boyu muhalefetsiniz. 281 65 Yanıtla
  • Taner Acar:
    Adalet tanımayan ile adalet mi konuştun ?? 245 63 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim 227 58 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    CEHAPE DEMLENİYOR YİNE ŞAŞIRMADIK 197 56 Yanıtla
  • Murat Yiğit:
    Helal olsun Demirtaş 68 172 Yanıtla
  • veysel özger:
    BUNLARI YANLIŞ KİŞİYLE KONUŞMUŞŞUN.. 178 50 Yanıtla
  • Mustafa Fazıl Korkmaz:
    Yemin ederim hangi partiyi tutacagımızı sasırdık. Bir yanda ülkeyi zor duruma sokan ve halkın canını cıkarmıs iktidar bır yanda evlatlarımızı sehıt eden katıl pkk orgutunun pacavrasını zıyarete gıden muhalefet. Allahım sen sabır ver akıl fıkır ver kahraman TÜRK halkıma !!! 173 32 Yanıtla
  • Aydın Yıldırım:
    mezopotamya faresi ile deliğinde görüşmüş sırtlan 154 45 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    ülkemiz siyasette kaybetti sahada kazandıkları nı Türkiye cumhuriyeti yargısına saygısızlık tır bu bölücülük zihniyeti ne destektir 52 vatandaşımızın katili ne siyasi suçlu diyenlerle aynı safta yer almaktadır 115 24 Yanıtla
  • Barış Kılıç:
    Sen bu yobaz ülkede kime hangi adaletten bahsedeceksin 45 90 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:58 3 kadının katili bakın kim çıktı İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:46 Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 20:05:13. #1.11#
SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş ile görüşen CHP Genel Başkanı Özel'den ilk sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.