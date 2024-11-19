Selahattin Demirtaş\'tan Bahçeli\'ye \'\'Öcalan\'\' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın

Politika

MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun terörün bittiğini açıklasın." çağrısıyla siyaset gündemine oturmuştu. Bahçeli'nin açıklamalarına DEM Parti'den yeşil ışık gelirken, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan da cevap geldi.

"ÖNCE BENİ SERBEST BIRAKIN"

Demirtaş avukatı aracılığıyla yayınladığı mesajında, Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına şartlı destek verdi. Demirtaş, yeni "çözüm süreci"nde ne devletin ne de AK Parti'nin kendisiyle görüşme yapmadığını belirterek, rol almaya hazır olduğunu ifade etti. Ancak tutukluğunu hatırlatan Demirtaş, mesajında "Süreci desteklemeye hazırım. Eğer benimle çözüm üzerine konuşmak istiyorsanız ilk önce beni serbest bırakın, cezaevinin kapısında bu konuyu konuşalım." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, Kandil'le görüşme iddialarına ilişkin ise verdiği cevapta şu ifadelere yer verdi: "Devlet ile PKK'nın barışması sorunun çözümünü sağlamaz. Sürece toplumun tüm katmanları dahil edilmelidir. Süreç bu şekilde ilerlemezse toplumsal barış sağlanamaz. Çözüm, Kürtlerin devlete ortak edilmesiyle sağlanır."