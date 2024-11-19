Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın - Son Dakika
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Politika

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın

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Cezaevinde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatı aracılığıyla yayınladığı mesajda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısına ilişkin ''Benimle çözüm üzerine konuşmak istiyorsanız ilk önce beni serbest bırakın, cezaevinin kapısında bu konuyu konuşalım'' ifadelerini kullandı.

19.11.2024 16:00  Güncelleme: 16:10
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MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun terörün bittiğini açıklasın." çağrısıyla siyaset gündemine oturmuştu. Bahçeli'nin açıklamalarına DEM Parti'den yeşil ışık gelirken, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan da cevap geldi.

"ÖNCE BENİ SERBEST BIRAKIN"

Demirtaş avukatı aracılığıyla yayınladığı mesajında, Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına şartlı destek verdi. Demirtaş, yeni "çözüm süreci"nde ne devletin ne de AK Parti'nin kendisiyle görüşme yapmadığını belirterek, rol almaya hazır olduğunu ifade etti. Ancak tutukluğunu hatırlatan Demirtaş, mesajında "Süreci desteklemeye hazırım. Eğer benimle çözüm üzerine konuşmak istiyorsanız ilk önce beni serbest bırakın, cezaevinin kapısında bu konuyu konuşalım." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, Kandil'le görüşme iddialarına ilişkin ise verdiği cevapta şu ifadelere yer verdi: "Devlet ile PKK'nın barışması sorunun çözümünü sağlamaz. Sürece toplumun tüm katmanları dahil edilmelidir. Süreç bu şekilde ilerlemezse toplumsal barış sağlanamaz. Çözüm, Kürtlerin devlete ortak edilmesiyle sağlanır."

Selahattin Demirtaş\'tan Bahçeli\'ye \'\'Öcalan\'\' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın

Selahattin Demirtaş, Devlet Bahçeli, Politika, 3-sayfa, Gündem, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Murat:
    PKK destekçisi S.DEMİRTAŞ senle yaverlerin Ekrem ve Özgür konuşacak.! Lafa gelince M.Kemalin askeriyiz derler ama iş icraata gelince Apo'nun askeri olur bunlar nede olsa.!!! 44 70 Yanıtla
  • Özcan Tekaltı:
    Her biji selo 28 43 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    şunlara bakın ya kanun tanımıyorlar. istediğini hapisten çıkarıyolar. kanun. adalet suç varmı diye bişey yok. ben dedim oldu misali ile ülke yönetiliyor. kaçtane mafyayı içerden cıkardı bu şahıs. kanunlar sadece gariban halka uygulanır oldu.yazıklar olsun bu ülkemizi bu hale getirenlere 52 15 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak:
    sen kimsin la kullanılıp atıldın köşeye partinde bile ismin anılmıyor. 29 31 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    derhal serbest bırakır seni merak etme bahçeli 20 12 Yanıtla
  • Mert kursun :
    bi sen eksiktin 22 10 Yanıtla
  • Ali Usda :
    Buyur buradan yak. Kurt politikacı sözü söylemeden arkasından gelecek olan cümleyi tahmin etmelidir. Yandı keten helva. 12 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    2025 De Serbest Adi 9 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    sayın bahçeli emekli olmucakmı 4 2 Yanıtla
  • ali soysal:
    SENİN ADIN VARLIĞIN GEÇMİYORKEN BU NEYİN FIRSATCILIĞI SELO HAYIRDIR BİLDİKLERİNİ İÇİNDEKİ ZEHİRİMİ KUSACAN 1 1 Yanıtla
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