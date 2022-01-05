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Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'yi kızdıracak paylaşım: Türkiye bu fedakarlığı asla unutmayacak - Son Dakika

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'yi kızdıracak paylaşım: Türkiye bu fedakarlığı asla unutmayacak

05.01.2022 10:57
Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'yi kızdıracak paylaşım: Türkiye bu fedakarlığı asla unutmayacak

Halen Edirne Cezaevi'nde tutulan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. MHP'nin AK Parti'yi adım adım bitirdiğini ifade eden Demirtaş, "Bu arada kendileri de bitiyor ama olsun, Türkiye bu fedakarlığı asla unutmayacak" dedi.

2016 yılından bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kişisel Twitter hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kızdıracak bir paylaşım yaptı.

"MHP, AK PARTİ'Yİ ADIM ADIM BİTİRİYOR"

Demirtaş'ın söz konusu paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Sanırım MHP, son derece akıllıca bir muhalefet taktiğiyle AK Parti'yi adım adım bitiriyor. Bu arada kendileri de bitiyor ama olsun, Türkiye bu fedakarlığı asla (yani bir ay falan) unutmayacak."

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Sık sık avukatları aracılığıyla mesaj yayınlayan Selahattin Demirtaş, son olarak da erken seçim çağrısı yapmıştı. Bir televizyon programına mesaj gönderen Demirtaş, "Halkın olup biteni anlamadığını zannedip halkı küçümseyenler siyaset sahnesinden silinip gidecekler. Hele ki bir halk, aydınlık yarınları için el ele vermeyi başarmışsa o halkı kimse durduramaz. Zam var, zulüm var ama umut da var, çözüm de var. Hemen seçim derhal seçim" ifadelerini kullanmıştı.

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Selahattin Demirtaş, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'yi kızdıracak paylaşım: Türkiye bu fedakarlığı asla unutmayacak - Son Dakika
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