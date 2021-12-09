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Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt: Kararı uygulamayanlar sanık sandalyesine oturacak - Son Dakika

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt: Kararı uygulamayanlar sanık sandalyesine oturacak

09.12.2021 12:11
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt: Kararı uygulamayanlar sanık sandalyesine oturacak

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisi ve tutuklu iş insanı Osman Kavala'yı hedef alan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin " Avrupa Birliği'nin Kavala'yla, Demirtaş'la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Yok farz ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM kararına rağmen serbest bırakılmayan Osman Kavala ve tutuklu HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili aldığı kararı açıklamış ve 19 Ocak'a kadar ihlal süreci başlatacağını açıklamıştı.

"BAĞIMSIZ YARGI" VURGUSU

Selahattin Demirtaş, KRT TV'den gazeteci Deniz Gez'e verdiği röportajda AİHM'in derhal serbest bırakılması talebine rağmen hala tutuklu bulunmasına ilişkin "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararlarını Türkiye'de uygulayabilecek bağımsız yargı oluşmadan bu kararlar kolay kolay hayata geçmeyecektir. Fakat bir gün kesinlikle uygulanacak ve o gün geldiğinde, bu kararları uygulamayanlar sanık sandalyesine oturacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tartışmaya açtığı yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Demirtaş, "Sorun yüzde 50+1'de değil, ucube sistemin tamamındır" ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞMESİ GEREKEN REJİMİN KENDİSİ"

Demirtaş açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yüzde 50+1 olmadan başkanlık sistemi olmaz, olamaz. Toplumun yarısından fazlasının desteğini almayan biri meşruiyet elde edemez, ülkeyi yönetemez. Bu gerçeğin ötesinde, sorun yüzde 50+1 değil, ucube sistemin tamamıdır. Dolayısıyla değişmesi geren şey de yüzde 50+1 değil, rejimin ta kendisidir. Ayrıca yüzde 50+1'in değişmesi için anayasal değişiklik gerektiğinden seçimden önce değişmesi imkansızdır, Türkiye seçime 50+1 ile gidecektir."

HDP'nin de içinde bulanacağı 3. bir ittifakın gündeme gelmesine ilişkin de konuşan HDP Eski Eş Genel Başkanı ittifak kararı için Genel Merkezi işaret ederek "Aktif siyasetimizi HDP yürütüyor. İttifaklar dahil tüm kararları HDP Genel Merkezi verir. Ne olacağını, hep birlikte bekleyip göreceğiz." diye konuştu.

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt: Kararı uygulamayanlar sanık sandalyesine oturacak

Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Avrupa Konseyi, Aihm, HDP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt: Kararı uygulamayanlar sanık sandalyesine oturacak - Son Dakika


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