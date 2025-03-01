Selahattin Demirtaş\'tan Öcalan\'ın çağrısına destek! Dikkat çeken sözler

Politika

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Öcalan'ın PKK'yı tasfiye çağrısının ardından yazı kaleme aldı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından Gazete Duvar'da yayınlanan yazısında, barış vurgusu yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve Öcalan'ı kastederek, "Bu üç liderin başarılı olması için elimden geleni yapacağım." dedi. Demirtaş, "Savaş, şiddet ve yıkım sona ersin, gerekli hukuki ve siyasi adımlar TBMM'de atılsın." ifadelerini kullandı.

PROVOKASYONA DİKKAT ÇEKTİ

Provokasyona işaret eden Demirtaş, "Elbette her iki kesimin de haklı gerekçeleri var, bunu kimse inkar edemez. Zaten barışın zorluğu tam da bu noktadadır; kalıcı barışa ancak toplumun çoğunluğunun güven duyacağı, inanacağı ve yürekten destekleyeceği bir süreçle ulaşılabilir. Bir başka zorluk da ulusal, bölgesel ve küresel çıkar gruplarının savaşa endeksli her türlü kazanımını, konforunu ve çıkarını kaybetme telaşıyla yapılacak provokasyonlardır." ifadelerini kullandı.

Demirtaş devamında, "Bu zorlukları aşmak kolay olmasa da imkansız değil. Öncelikle barışa inanan, barışı isteyen herkesin tüm iyi niyetiyle bu sorunların aşılması için elinden gelen gayreti göstermesi gerekir." ifadelerini kullandı.

"ARAYIŞ MEYVESİNİ VERDİ"

Demirtaş'ın yazısından ilgi çekici kısımlar şöyle:

"Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan'ın merkezinde oldukları yeni arayış, Ramazan ayına girerken ilk meyvesini verdi. Her biri, temsil ettikleri kesimlerin en güçlü isimleri olan bu liderlere çok güvenen de var, güvenmeyip kaygı duyanlar da. Elbette her iki kesimin de haklı gerekçeleri var, bunu kimse inkar edemez. Zaten barışın zorluğu tam da bu noktadadır; kalıcı barışa ancak toplumun çoğunluğunun güven duyacağı, inanacağı ve yürekten destekleyeceği bir süreçle ulaşılabilir."

"NE YAPILMAK İSTENDİĞİNİ BEN ANLATAYIM"

Savaş, silah, şiddet, terör, kan, gözyaşı, ölüm ve yıkım bitsin isteniyor kardeşlerim, hepsi bu kadar. BİTSİN İSTENİYOR! Tabii gerekli tüm hukuki ve siyasi alt yapının TBMM zemininde oluşturulması kaydıyla.

"BARIŞTAN KORKMA KARDEŞİM"

Barıştan, barışmaktan korkma kardeşim. Türk, Kürt el ele vermekten, Türkiye'yi büyütmekten korkma. Bölgeyi barışa taşıyacak her adımı desteklemekten korkma. Korkma ki bu defa silahları susturup siyaseti konuşturabilelim. Siyasi mücadeleyle de yoksulluğu, işsizliği, açlığı, adaletsizliği ve eşitsizliği hep birlikte yenelim. Savaşa harcanan milyarlarca doların doğrudan halka harcanmasını sağlayalım. Barışın aynı zamanda ekmek, aş, iş olduğunu unutmayalım.