İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi metrosunun temel atma töreni için Mersin'deydi.
Akşener ve Kılıçdaroğlu, temel atma töreni öncesinde; Mersin'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "100. Yıl Etkinlik Alanı'ndaki", "Milli Mücadele, Yüzyıl ve Mersin'in Hafızası" sergilerini inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.
Anka'nın haberine göre; Akşener, Kılıçdaroğlu ile birlikte; Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger'in verdiği konseri dinledi. İspir Özdülger'in seslendirdiği Selanik türküsünü dinlerken Akşener'in duygulandığı görüldü.
Son Dakika › Politika › Selanik türküsünü dinleyen Akşener, hem eşlik etti hem de ağladı - Son Dakika