Selma Ateş'i takip edenler ülkü ocakları üyesi mi? Valilik ses getiren iddiayı yalanladı - Son Dakika
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Politika

Selma Ateş'i takip edenler ülkü ocakları üyesi mi? Valilik ses getiren iddiayı yalanladı

Selma Ateş\'i takip edenler ülkü ocakları üyesi mi? Valilik ses getiren iddiayı yalanladı

Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi olurken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı. Ateş'i takip eden kişilerin Bursa Ülkü Ocakları il başkan yardımcıları olduğu iddiasına ise Bursa Valiliği'nden yalanlama geldi. İfadelerine başvurulan 4 kişiden 3'ünün belediye çalışanı, diğer şahsın ise rehber olarak görev yaptığı ve ülkü ocaklarıyla herhangi bir bağlantılarının olmadığı tespit edildi.

13.06.2024 15:11
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30 Aralık 2022'de Ankara Çukurambar'da uğradığı suikastla öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, emniyete giderek takip edildiği yönünde bir şikayette bulunmuştu. Polislerin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenilirken, ortaya atılan bir iddia ise büyük ses getirdi.

"TAKİP EDENLER ÜLKÜ OCAKLARINDAN" İDDİASI

Şikayet üzerine yapılan incelemede, Selma Ateş'i takip eden kişilerin kimliğinin belirlendiği ve bu kişilerin Bursa Ülkü Ocakları il başkan yardımcıları olduğu öne sürülmüştü. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de bahsi geçen olay üzerinden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ı hedef alarak "Bursa Ülkü Ocakları mensupları Selma Ateş Abla'yı takip ederken yakayı ele verdi. Senin mum yatsıya kadar bile dayanamadı" ifadelerini kullanmıştı.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Selma Ateş'i takip eden kişilerin ülkü ocaklarından olduğu iddiasına Bursa Valiliği'nden ise yalanlama geldi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada "12.06.2024 günü bazı basın yayın organlarında "Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'i takip edenler ülkü ocakları il başkan yardımcıları çıktı" ve benzeri haberlere istinaden açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur.

"SOSYAL TESİSTE BULUNAN 4 ŞAHIS TESPİT EDİLDİ"

Selma Ateş Kazanç'ın 12.06.2024 günü Bursa Başaran Mahallesi'nde bulunan annesinin ikametinden çıkarak, Yıldırım ilçesinde bulunan belediyeye ait 'Hünkar Köşkü' isimli sosyal tesise arkadaşları ile gittiği ve burada takip edildiği yönünde Yıldırım ilçesi, Teleferik Polis Merkezi Amirliğine giderek müracaatta bulunması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalarda belediyeye ait olan sosyal tesiste bulunan 4 şahıs tespit edilmiş, şahısların ifadesine başvurulmuş, bahse konu 3 şahsın belediye çalışanı olduğu, yemek yeme amacı ile sosyal tesise gittiği, diğer şahsın ise sosyal tesisin yanında bulunan Hünkar Köşkü Müzesinde görevli rehber olduğu, ülkü ocakları ile bağlantısının olmadığı, müşteki Selma Ateş Kazancı'yı takip etmedikleri yapılan kamera çalışmalarından ve tahkikattan anlaşılmıştır. Tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir."

Selma Ateş'i takip edenler ülkü ocakları üyesi mi? Valilik ses getiren iddiayı yalanladı

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Son Dakika Politika Selma Ateş'i takip edenler ülkü ocakları üyesi mi? Valilik ses getiren iddiayı yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ZAFER YILDIZ: Bu işi kaşıyıp mecrasından çıkarmaya çalışan derin bir grup var. zaten CHP nin Bir ülkücü için bu kadar çırpınması hiç hayra alamet değil. şer odakları ile iş birliği kokusu yükseliyor. hayırlısı bakalım 6 7 Yanıtla
  • Faruk Çetin: Valilikler Ülkü Ocaklarına kapısını sonuna kadar açmış durumda. Bildiğim Ülkü Ocaklarına herhangi bir kayıt usulü de yok. Neye dayanarak bu kişiler Ülkü Ocakları ile bağlantılı değiller demişler. Bakalım yine resim filan çıkar bence bağlantılı iseler. 7 5 Yanıtla

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