Selma Ateş\'i takip edenler ülkü ocakları üyesi mi? Valilik ses getiren iddiayı yalanladı

Politika

30 Aralık 2022'de Ankara Çukurambar'da uğradığı suikastla öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, emniyete giderek takip edildiği yönünde bir şikayette bulunmuştu. Polislerin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenilirken, ortaya atılan bir iddia ise büyük ses getirdi.

"TAKİP EDENLER ÜLKÜ OCAKLARINDAN" İDDİASI

Şikayet üzerine yapılan incelemede, Selma Ateş'i takip eden kişilerin kimliğinin belirlendiği ve bu kişilerin Bursa Ülkü Ocakları il başkan yardımcıları olduğu öne sürülmüştü. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de bahsi geçen olay üzerinden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ı hedef alarak "Bursa Ülkü Ocakları mensupları Selma Ateş Abla'yı takip ederken yakayı ele verdi. Senin mum yatsıya kadar bile dayanamadı" ifadelerini kullanmıştı.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Selma Ateş'i takip eden kişilerin ülkü ocaklarından olduğu iddiasına Bursa Valiliği'nden ise yalanlama geldi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada "12.06.2024 günü bazı basın yayın organlarında "Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'i takip edenler ülkü ocakları il başkan yardımcıları çıktı" ve benzeri haberlere istinaden açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur.

"SOSYAL TESİSTE BULUNAN 4 ŞAHIS TESPİT EDİLDİ"

Selma Ateş Kazanç'ın 12.06.2024 günü Bursa Başaran Mahallesi'nde bulunan annesinin ikametinden çıkarak, Yıldırım ilçesinde bulunan belediyeye ait 'Hünkar Köşkü' isimli sosyal tesise arkadaşları ile gittiği ve burada takip edildiği yönünde Yıldırım ilçesi, Teleferik Polis Merkezi Amirliğine giderek müracaatta bulunması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalarda belediyeye ait olan sosyal tesiste bulunan 4 şahıs tespit edilmiş, şahısların ifadesine başvurulmuş, bahse konu 3 şahsın belediye çalışanı olduğu, yemek yeme amacı ile sosyal tesise gittiği, diğer şahsın ise sosyal tesisin yanında bulunan Hünkar Köşkü Müzesinde görevli rehber olduğu, ülkü ocakları ile bağlantısının olmadığı, müşteki Selma Ateş Kazancı'yı takip etmedikleri yapılan kamera çalışmalarından ve tahkikattan anlaşılmıştır. Tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir."