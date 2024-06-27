Semih Yalçın: Ülkü Ocakları hem toplumun hem de gençliği emniyet supapıdır
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sinan Ateş suikastı sonrası çeşitli iddiaların hedefi olan Ülkü Ocakları'na yönelik açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Kimi zaman cinayetler bahane edilerek, kimi zaman mafya türü yöntemlere başvuran bazı çevrelerin eylemleri gerekçe gösterilerek, kimi zaman da siyasi hadiseler bahane edilerek Ülkü Ocakları hedefe konmaktadır. Ülkü Ocakları dün olduğu gibi bugün de yapıcı, bütünleştirici, eğitici işleviyle hem toplumun hem gençliğin emniyet supapıdır" dedi.
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28.06.2024 11:22:16. #1.13#
SON DAKİKA: Semih Yalçın: Ülkü Ocakları hem toplumun hem de gençliği emniyet supapıdır - Son Dakika
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