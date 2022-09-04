Semra Güzel'in tutuklanmasına HDP'den ilk yorum: Asla kabul edilemez - Son Dakika
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Semra Güzel'in tutuklanmasına HDP'den ilk yorum: Asla kabul edilemez

04.09.2022 00:18

PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkındaki yakalama kararı neticesinde dün yakalanan HDP Milletvekili Semra Güzel, Ankara Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. Adliye önünde açıklama yapan HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, "İki fezleke için dokunulmazlığı kaldırılmış olan vekilimize yönelik bu davranış asla kabul edilemez" dedi.

Etkisiz hale getirilmiş PKK'lı terörist Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında 5 ay önce yakalama kararı çıkartılmıştı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Güzel, yurt dışına kaçmak üzereyken düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Semra Güzel'in tutuklanmasına HDP'den ilk yorum: Asla kabul edilemez

TUTUKLANDI

Mehtap Şahan, ismine düzenlenmiş sahte pasaportuyla Silivri'de bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İstanbul Adliyesi Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu soruşturma savcılığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlanarak SEGBİS ile ifade veren Güzel, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İstanbul Adliyesi'nden Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne bağlanan Güzel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Semra Güzel'in tutuklanmasına HDP'den ilk yorum: Asla kabul edilemez

HDP'DEN SEMRA GÜZEL AÇIKLAMASI

Adliye önünde açıklamalarda bulunan HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, "Diyarbakır vekilimiz Semra Güzel'i gördük. Avukatları kendisiyle beraber sorguya da girdiler. Son derece iyi, morali yerinde. Vekilimizin aslında tutuklu yargılanmaması gerekirdi. Şu anda vekilliği düşmemiş olan, sadece iki dosya için, iki fezleke için dokunulmazlığı kaldırılmış olan vekilimize yönelik bu davranış asla kabul edilemez. Onunla dayanışmamızı, ona olan her türlü desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" diye konuştu.

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Son dakika haber... HDP'li Semra Güzel'in tutuklanmasına ilişkin hakimlik kararına ulaşıldı Son dakika haber... HDP'li Semra Güzel'in tutuklanmasına ilişkin hakimlik kararına ulaşıldı PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP'li Semra Güzel tutuklandı PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP'li Semra Güzel tutuklandı
Kaynak: DHA

Semra Güzel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Semra Güzel'in tutuklanmasına HDP'den ilk yorum: Asla kabul edilemez - Son Dakika

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