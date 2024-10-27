Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasındaki 6 yıllık husumet üst düzey siyasilerin katıldığı yemekle son buldu - Son Dakika
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Politika

Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasındaki 6 yıllık husumet üst düzey siyasilerin katıldığı yemekle son buldu

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Şanlıurfa'da 6 yıl önce seçim çalışmaları sırasında çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan Yıldız ve Şenyaşar aileleri arasındaki husumet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti ve DEM Partililerin de aralarında bulunduğu davetlilerin katıldığı barış yemeğiyle son buldu.

27.10.2024 15:54
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2018 yılında dönemin AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmalarında korumaları ve yakınlarının Şenyaşar ailesine ait dükkandaki saldırısıyla başlayan ve Şenyaşar ailesinden 3, Yıldız ailesinden 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin davada 4 tutuklu tahliye edilmişti. Tahliyelerin ardından iki ailenin barışması için siyasetçiler aracılığıyla yapılan görüşmelerde sonuç verdi. Her iki ailenin talebi doğrultusunda başlayan süreç bugün 'barış töreni'yle devam etti.

'DEVLET' ARABULUCU OLDU

6 yıldır süren husumeti sonlandırmak için organize edilen barış yemeği Şanlıurfa'da düzenlendi. Yemekte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri yer aldı. DEM Parti'yi temsilen TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Şanlıurfa milletvekilleri hazır bulundu.

Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasındaki 6 yıllık husumet üst düzey siyasilerin katıldığı yemekle son buldu

EMİNE ŞENYAŞAR KATILMADI

Emine Şenyaşar sağlık sorunları gerekçesiyle görüşmeye katılmazken, yakın zamanda tahliye olan Fadıl Şenyaşar ile Celal Yıldız, Mikail Şimşek ve Enver Yıldız ev hapsinde oldukları gerekçesi ile katılamadı. Ayrıca etkinliğe, Şanlıurfa Barosu ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de davet edildi.

Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasındaki 6 yıllık husumet üst düzey siyasilerin katıldığı yemekle son buldu

"BİZİM MEDENİYETİMİZ BARIŞ VE KARDEŞLİK MEDENİYETİDİR"

Yemek öncesi yapılan konuşmada ilk sözü alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Burada ortak bir sorumlulukla daha büyük acıların önüne geçmek ve aileler arasındaki husumet sona ermesi için çok hayırlı bir iş için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Acılar ne kadar büyük olursa olsun gelecek nesillere miras bırakılmamalıdır. Acılar yaşamış iki aile büyüklük göstererek husumetlerini sonlandırmak için bir araya geldiler. Bizim medeniyetimiz barış ve kardeşlik medeniyetidir. İki aile bugün Hazreti İbrahim'in yaptığı gibi putları kırıyorlar. Barış yapmak şüphesiz çok önemli, barışmak çok kıymetli ancak en az bunun kadar barışı sürdürmektir. İnanıyorum ki bu barış kalıcı bir barış olacaktır. Bu barış sadece iki ailenin değil toplumun da huzur ve birliği için son derece anlamlıdır" dedi. Yılmaz, konuşmasının ardından 'el sıkışmaları' için iki aileyi temsil eden AK Parti MKYK üyesi İbrahim Halil Yıldız ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar'ı sahneye davet etti.

Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasındaki 6 yıllık husumet üst düzey siyasilerin katıldığı yemekle son buldu

"BARIŞA SORUMLULUK, BARIŞI YAPANLARA DÜŞÜYOR"

Devamında söz alan DEM Partili Ahmet Türk, şunları kaydetti; "İki ailemize de çok teşekkür ediyoruz. Bu barışın sağlanmasında büyük emeği olan Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Cevdet Yılmaz'a ve Bekir Bozdağ'a teşekkür ediyoruz. Barışa sorumluluk, barışı yapanlara düşüyor, ailelerimiz bu bilinçle hareket etmelidir. Tekrar hayırlı olsun. Bu barışın ömür boyu sürmesini diliyoruz."

Meclis Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ise, "Öncelikle hayırlı olsun. Elbette barış çok kıymetlidir. Ben eminim ki barışı yapan iki aile bunu yaşatmayı ve gelecek nesillere barışı miras bırakmayı başaracaklardır" ifadelerini kullandı. Program yapılan dualar sonrasında verilen 'barış yemeği'yle son buldu.

Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasındaki 6 yıllık husumet üst düzey siyasilerin katıldığı yemekle son buldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, DEM Parti, Şanlıurfa, AK Parti, Politika, Politika, 3-sayfa, 3-sayfa, Güncel, Güncel, Hukuk, Dünya, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasındaki 6 yıllık husumet üst düzey siyasilerin katıldığı yemekle son buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • sudem meliss:
    Gelsin Kaçak Mallar Ve Paralar 60 19 Yanıtla
  • poyraz can:
    siyasilerin zaten işi küsleri barıştırmak 55 2 Yanıtla
  • Adam eve:
    yildiz ailesi milletvekili iken şenyasar ailesine herturlu adaletsizliği yaptılar şimdi şenyasar ailesi milletvekili olup yildiz ailesi milletvekili olamayınca barış ne güzel Urfa be 50 5 Yanıtla
    Anazarbus :
    Bak ne güzel anlatın 0 0
  • Mehmet:
    ELİNİZE NE GEÇTİ.GÜNAHTAN VE VEBALDEN BAŞKA.. 48 0 Yanıtla
  • M Akif Özer:
    Yalanci saksakcilar olan garibana oluyor 43 1 Yanıtla
  • Seyithan Koç:
    barışa kim vesile olmuşsa ALLAH razı olsun 27 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    kimin oyu düşüşe geçerse ya kürt sorunu ya aşiretler kullandirmayin bunları kürt ler veasiretler 26 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    Bu Urfa ne maraz bir şehir ya.... kaçakçılıkla, kacak trafolarla ülkeye katkıları zaten olmadı. vekilleri de hasimlarindan korunmak için vekil oluyorlar,bir tane iş yapan vekilleri yok. aşiret kafalilardan ne beklersin 23 3 Yanıtla
  • Cihana Alp:
    Yiyin bakalım milletin parasını, 19 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasındaki 6 yıllık husumet üst düzey siyasilerin katıldığı yemekle son buldu - Son Dakika
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