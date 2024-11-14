SGK: ABB\'nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL\'den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL\'ye yükseldi

Politika

AK Partili Zengin\'den, yangında ölen 5 kardeş ile ilgili bir açıklama daha

Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'e Ankara Büyükşehir Belediye tarafından 69 milyon lira verildiği iddiası Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaları ihbar olarak ele alıp, İçişleri Bakanlığı'na müzekkere yazdı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından 2 müfettiş görevlendirildi. Başsavcılığın iddiaların incelenmesinin ardından, ulaşılan sonuca göre adli soruşturma başlatacağı öğrenildi.

SGK'DAN BORÇ AÇIKLAMASI

Öte yandan bugün Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcuyla ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı. SGK'dan yapılan açıklamada "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL'den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL'ye yükseldi" ifadeleri yer aldı.

YAVAŞ'TAN İNCELEME İDDİALARINA YANIT

İnceleme iddialarına dün akşam yanıt veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı tarafından konuyu incelemek üzere görevlendirilen iki müfettişin 11 Kasım'da geldiğini söyledi. Yavaş incelemenin devam ettiğini, yeni bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti. Yavaş, " Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KONSER OLAYI NEDİR?

Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'e Ankara Büyükşehir Belediye tarafından 69 milyon lira verildiği iddia edilince tartışma başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, açıklamalar yaparak, iddianın araştırıldığını ve ödemenin durdurulduğunu söyledi. Daha sonra ayrıntılı açıklama yapan Yavaş kendisini şöyle savundu: " Ebru Gündeş'in kendi muvafakatıyla açıklıyoruz, kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber ödenen para 4 milyon 750 bin lira. Bunun içerisinde Ebru Gündeş kaşe bedelini almıştır. Bunu da açıklamamızı istedi. Kalkıp böyle 'Bir sanatçıya konser için şu kadar para ödendi' tamamı algı operasyonudur.

Hak ediş ve genel kabul evraklarına göre 44 milyon 937 bin lira olarak faturalandırılmıştır. Kurulumda çalışan personel 90 kişi. Tek tek bunların sigorta girişlerini, bordrolarını istedim. Ayrıca teknik, ses, ışık ve led ekranda çalışan 56 kişi. 12 tır şehir dışından, 8 tır da Ankara'dan olmak üzere toplam 20 tır malzemeyle kurulum yapılmıştır. Kurulum ve sökümde günlük çalışan sayısı 146 kişi."