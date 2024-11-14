SGK: ABB'nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL'den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL'ye yükseldi - Son Dakika
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Politika

SGK: ABB'nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL'den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL'ye yükseldi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyetin 101. yıl kutlamaları kapsamında, 69 milyon liralık konser harcaması yaptığı iddiası üzerine inceleme başlatılırken Sosyal Güvenlik Kurumu da konuyla ilgili dikkat çeken bir bilgiyi paylaştı. SGK'dan yapılan açıklamada "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL'den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL'ye yükseldi" ifadeleri yer aldı.

14.11.2024 11:26  Güncelleme: 11:48
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Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'e Ankara Büyükşehir Belediye tarafından 69 milyon lira verildiği iddiası Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaları ihbar olarak ele alıp, İçişleri Bakanlığı'na müzekkere yazdı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından 2 müfettiş görevlendirildi. Başsavcılığın iddiaların incelenmesinin ardından, ulaşılan sonuca göre adli soruşturma başlatacağı öğrenildi.

SGK'DAN BORÇ AÇIKLAMASI

Öte yandan bugün Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcuyla ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı. SGK'dan yapılan açıklamada "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL'den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL'ye yükseldi" ifadeleri yer aldı.

YAVAŞ'TAN İNCELEME İDDİALARINA YANIT

İnceleme iddialarına dün akşam yanıt veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı tarafından konuyu incelemek üzere görevlendirilen iki müfettişin 11 Kasım'da geldiğini söyledi. Yavaş incelemenin devam ettiğini, yeni bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti. Yavaş, " Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KONSER OLAYI NEDİR?

Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'e Ankara Büyükşehir Belediye tarafından 69 milyon lira verildiği iddia edilince tartışma başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, açıklamalar yaparak, iddianın araştırıldığını ve ödemenin durdurulduğunu söyledi. Daha sonra ayrıntılı açıklama yapan Yavaş kendisini şöyle savundu: " Ebru Gündeş'in kendi muvafakatıyla açıklıyoruz, kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber ödenen para 4 milyon 750 bin lira. Bunun içerisinde Ebru Gündeş kaşe bedelini almıştır. Bunu da açıklamamızı istedi. Kalkıp böyle 'Bir sanatçıya konser için şu kadar para ödendi' tamamı algı operasyonudur.

Hak ediş ve genel kabul evraklarına göre 44 milyon 937 bin lira olarak faturalandırılmıştır. Kurulumda çalışan personel 90 kişi. Tek tek bunların sigorta girişlerini, bordrolarını istedim. Ayrıca teknik, ses, ışık ve led ekranda çalışan 56 kişi. 12 tır şehir dışından, 8 tır da Ankara'dan olmak üzere toplam 20 tır malzemeyle kurulum yapılmıştır. Kurulum ve sökümde günlük çalışan sayısı 146 kişi."

SGK: ABB\'nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL\'den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL\'ye yükseldi

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Son Dakika Politika SGK: ABB'nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL'den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL'ye yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (49)

  • Sadece Beşiktaş:
    CHPNİN YÖNETTİĞİ TÜM BELEDİYELERE KAYYUM ŞART BUNLARIN AMACI HİZMET DEĞİL YILLARDAN BERİ ÜLKEYE KAMBUR OLDULAR. 134 201 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    diger akp belediyelerinin borcları neden son dakikaya düsmüyor merak ediyorum 190 69 Yanıtla
  • Huseyin Gulmaya:
    Ankara Gibi Büyük Bir Şehrin Belediyesi İçin Bu Tutar Yüksek Değil... 96 102 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    konser vermekten sıra gelmiyor ki 89 83 Yanıtla
  • Mehmet Deniz:
    vay bizi operasyon çekiyorlar... abi konser verene kadar ödeyin işçizin memurunuzun SGK primini... 100 43 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    gün sonra Mansur yavaş ankara belediyesine konserden dolayı açılan soruşturmaya vereceği cevaba hitafen ( metin hazırlama süresi, birden konuşursa pot kırar hazırlanması lazım ) basın açıklaması yapıp. Anketlerde 1.çıktığım için benim üzerimde oynanan bir oyun var en çok atatürkün askeri benim, atatürkün yolundan yürümeme engel olamayacaksınız der.. bir bakmışsın oyunu arttırmış... 76 30 Yanıtla
  • Halil Tabakoğlu:
    Diğer belediyeleri de bir araştırın son dakika haber neden sadece Ankara! İstanbul’a bakın mesela azalmış mı haberciliğiniinizi tam yapın mesela iktidar belediyelerine bir bakın kimin ne kadar artmış öyle sadece Ankaray’la haber yaparsanız o zaman tek bir amacınız oluyor onu da zaten anlayan anlıyor 70 22 Yanıtla
  • Tarık kanal:
    Soygun var 51 25 Yanıtla
  • Adem Çivici:
    benim 10000bin olan gssk icin hergün ödediye mesaj atan devlet nerdesin 39 10 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    ödemez 30 12 Yanıtla
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