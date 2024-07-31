SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama - Son Dakika
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Politika

SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu belediyenin 5.7 Milyar TL borç ile Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğunu açıklamıştı. Başkan Mansur Yavaş ise belediyeleri hedef göstermeye başladıklarını söyleyerek duruma tepki göstermişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, SGK'ya olan borcu için devletten yapılandırma talep eden Yavaş'ın 2023 yılında yapılandırmadan faydalandığı ama ilk taksitini ödemediğini söyledi.

31.07.2024 15:15
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" Türkiye'nin en borçlu belediyesi" olarak açıklanan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde başkan Mansur Yavaş, ABB' ye ait borçlar ve hizmet fiyatları ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Söz konusu açıklamaların ve kamuoyuna açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle AK Parti İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı düzenlendi.

"YAPILANDIRMADAN FAYDALANIP İLK TAKSİTİ ÖDEMEDİ"

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Yavaş'ın 5 yılda ABB meclisinden 32 milyar borçlanma yetkisi alıp 20 milyarlık taşınmaz sattığını ifade etti. Yalçın, SGK'ya olan borcu için devletten yapılandırma talep eden Mansur Yavaş'ın 2023 yılında yapılandırmadan faydalandığı ama ilk taksitini bile ödemediği için yapılandırma dosyasının iptal olduğunu söyledi.

Yalçın, "ABB'nin iflasa doğru sürüklenmesinin Bakanlık tarafından tescillenmesinin ardından, Mansur Yavaş ilk defa, bu kadar çaresiz, bu kadar öfkeli ve bu kadar panik halinde kamuoyu önünde hesap vermek zorunda kalmıştır. Yaşanan irtifa kaybının ardından yalan yanlış bir çok bilgi ile kamuoyunda algı oluşturmaya çalışmış doğruları manipüle etmiştir" dedi.

SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama: Yapılandırmaya başvurup ilk taksitini bile ödemedi

"SGK BORCUNU ÖDEMEYİP EK KAYNAK KULLANMA YETKİSİ ALDI"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2019-2024 yılları arasında 12 defa toplamda 31.971.041.709,73 TL borçlanma yetkisi verdiğini ve buna rağmen Mansur Yavaş 5 yıl boyunca engelleniyoruz dediğini ifade eden Yalçın, ",5 yılda 32 Milyar borçlanma yetkisinin yanında 20 Milyar Liralık gayrimenkul satmış, bu gayrimenkullerin satış yetkisi kararlarının tamamı geçtiğimiz 5 yılda oy birliği ile alınmıştır.

5 yılda 32 Milyar borçlanma yetkisi, 20 Milyar satış yetkisi aldığınız halde, halen daha engellediler, çalıştırmadılar gibi yalan beyanlarla kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye utanmıyor musunuz?' sözleriyle teki gösterdi.

SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama: Yapılandırmaya başvurup ilk taksitini bile ödemedi

"YAPILANDIRMA İSTEDİNİZ, BORCUN İLK TAKSİDİ ÖDEMEDİNİZ'

Yalçın, sözlerinin devamında "12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı alacaklıların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun ile bu talep ettiğiniz yapılandırma yapılabilirdi. Zaten bununla ilgili talepte bulunarak yapılandırmadan da yararlandınız. İlk taksit ödenmemesi ardından yapılandırma dosyaları iptal olmuş, belediye şirketleri bu haktan yararlanamamıştır. Bu yaklaşım kamu zararına da neden olmuştur." sözlerini kullandı.

AK Partili Nihat Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkan diğer satırbaşları şöyle;

'Mansur yavaş ulaşım fiyatlarıyla ilgili açıklamaları hakkında da konuşan Nihat Yalçın,"Bizden önce EGO bilet fiyatlarının 1 dolar olduğunu şimdiyse 0.45 dolar yani 15 lira olduğunu beyan etti. Fakat 8 nisan 2019 tarihinde Mansur yavaş göreve geldiğinde EGO bilet fiyatı 2.5 TL idi. O dönemin dolar kurunun 6.28 olduğunu düşündüğümüzde EGO bilet fiyatı 0.40 dolardı. Son yaptığınız %40 zam ardından bilet fiyatları 21 lira oldu. Dolar bazında değerlendirdiğimizde ise şuan bir EGO bileti 0.64 dolar. Hangi verilere göre nasıl bir hesap yaptınız bilmiyorum, ancak ulaşımı ucuzlatma vaadiyle geldiniz şimdi hesap ortada. Ankara Türkiye'nin en pahalı 3. ulaşımı konumuna geldi. Tüm bu gerçekler ortadayken yalan bilgilerle kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye utanmıyor musunuz?

SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama: Yapılandırmaya başvurup ilk taksitini bile ödemedi

"ANKARA'DA ÜLKENİN EN PAHALI SU TARİFESİ UYGULANMAKTA"

Mansur Yavaş, bizden önce suyun metreküpünü 1,6 dolardan sattılar, şimdi biz 0,73 dolardan satıyoruz dedi. Mansur Yavaş'ın Belediyeyi devraldığı 8 Nisan 2019 tarihinde suyun metreküp fiyatı 5TL idi. Aynı tarihte dolar kurunun 6.28TL olduğunu düşündüğümüzde suyun m3 satış fiyatı 0.79 dolardı. Aski'nin resmi sitesinde yayınlanan en düşük fiyat tarifesinde bile Mansur Yavaş'ın belirttiği gibi 24 liraya bir tarife bulunmamaktadır.

Temmuz 2024 Aski tarifesi:

0-15 m3 arası 25,08TL/ 0,76$

16-30 m3 arası 35,13TL/ 1,08$

30 m3 üzeri 45,42TL/ 1,37$

Bu veriler doğrultusunda ortalama su satış fiyatı 35 liradır yani güncel dolar kuruyla ise 1,08 dolardır. Göreve geldiğinizde Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanan Ankara'da bugün Ülkenin en pahalı su tarifelerinden bir tanesi uygulanmaktadır.

'ABB İFLASA DOĞRU SÜRÜKLENMEKTEDİR'

Tüm bu yalanların ardından, açık ve net bir gerçek vardır. Mansur Yavaş göreve geldiğinde 225 milyon TL olan Ankara Büyükşehir Belediyesi sigorta prim borcu 25.5 kat artışla 5.7 milyar lira olmuştur. ABB basiretsiz, beceriksiz, liyakatsiz kadrolarla iflasa doğru sürüklenmektedir."

SGK borcuna tepki gösteren Yavaş\'a AK Parti\'den yalanlama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vedat Işıkhan, Mansur Yavaş, AK Parti, Ankara, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yunus Uslu: Bu borçlar tabiki devlete ödensin devlet haklı ama şimdi tek dert bunlar mı oldu ? Bu borçlar son 6 sene demi oldu ? Belediyeler el değiştirmeden önceki borçlar da yayınlansın bilelim ! Ekonomik krizin boyutu büyük emekli 12500 ile yaşam mücadelesi veriyor . Suriyeli sığınmacılara ne kadar harcadık resmi kurumlar açıklama yapsın . Tüm belediyelerin borcu sene sene açıklansın . HERŞEY ŞEFFAF OLSUN 76 8 Yanıtla
    Harun Çelik: Yunus baktım çok şaşırdım borçlar 99 dan kalma 23 8 Yunus Gören: İnternetten bulabilirsin hatta abb sitesine git ben baktım ?? cok şaşırıcaksın . 20 4
  • ozcan ozmercan: Seçimin acısı hala içlerinde 41 15 Yanıtla
  • Ali Kublay: Ne güzel dünya attinmi hepsi emekten emekciden yana çalışa nlarin SGK sini bile ödemeyen emekçi dostları bizim ülke kadar komik ülke varmı aceba 23 5 Yanıtla
    Tuna güler: Sgk borcunu ödememek yada ödeyememenin çalışana zararını ve ya yaşatacağı sıkıntıyı söyler misin Ali Kardeşim? 0 0
  • Muammer Gökçetin: Olması gereken , Devletin alacaklarının kaynağında, belediyenin alacaklarından kesilerek tahsil edilmesi gerekir. Sen parayı veriyorsun ondan sonra alacaklarını istiyorsun. 13 6 Yanıtla
    Harun Çelik: Yapamazdı jelibon efendi itiraz ederdi yoksa dinazor parka 800 milyon dolar nerden bulacaktı 24 6
  • ELEKTRİK380 İLE NASIL YAPILIR, TEKNİK: Ne kadar saf saf yorumlar yapıyorsunuz, yahu ucu yine halka dokunacak, ulaşıma ona buna zam yapıp öyle verecekler olan halka olacak. 11 1 Yanıtla
  • Melih Babaoglu: Ben ilk okulu 14 sene okudum. Müdür beni yukarı çağırdı oğlum şu diplomanı al git dedi bu okulda iki müdür fazla oluyor dedi. Bizim mehmet abey geldi mazot 21750 usd 21 di ne oldu acaba oda 14 sene okudu benim gibi 3 0 Yanıtla
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