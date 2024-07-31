SGK borcuna tepki gösteren Yavaş\'a AK Parti\'den yalanlama

Politika

" Türkiye'nin en borçlu belediyesi" olarak açıklanan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde başkan Mansur Yavaş, ABB' ye ait borçlar ve hizmet fiyatları ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Söz konusu açıklamaların ve kamuoyuna açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle AK Parti İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı düzenlendi.

"YAPILANDIRMADAN FAYDALANIP İLK TAKSİTİ ÖDEMEDİ"

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Yavaş'ın 5 yılda ABB meclisinden 32 milyar borçlanma yetkisi alıp 20 milyarlık taşınmaz sattığını ifade etti. Yalçın, SGK'ya olan borcu için devletten yapılandırma talep eden Mansur Yavaş'ın 2023 yılında yapılandırmadan faydalandığı ama ilk taksitini bile ödemediği için yapılandırma dosyasının iptal olduğunu söyledi.

Yalçın, "ABB'nin iflasa doğru sürüklenmesinin Bakanlık tarafından tescillenmesinin ardından, Mansur Yavaş ilk defa, bu kadar çaresiz, bu kadar öfkeli ve bu kadar panik halinde kamuoyu önünde hesap vermek zorunda kalmıştır. Yaşanan irtifa kaybının ardından yalan yanlış bir çok bilgi ile kamuoyunda algı oluşturmaya çalışmış doğruları manipüle etmiştir" dedi.

"SGK BORCUNU ÖDEMEYİP EK KAYNAK KULLANMA YETKİSİ ALDI"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2019-2024 yılları arasında 12 defa toplamda 31.971.041.709,73 TL borçlanma yetkisi verdiğini ve buna rağmen Mansur Yavaş 5 yıl boyunca engelleniyoruz dediğini ifade eden Yalçın, ",5 yılda 32 Milyar borçlanma yetkisinin yanında 20 Milyar Liralık gayrimenkul satmış, bu gayrimenkullerin satış yetkisi kararlarının tamamı geçtiğimiz 5 yılda oy birliği ile alınmıştır.

5 yılda 32 Milyar borçlanma yetkisi, 20 Milyar satış yetkisi aldığınız halde, halen daha engellediler, çalıştırmadılar gibi yalan beyanlarla kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye utanmıyor musunuz?' sözleriyle teki gösterdi.

"YAPILANDIRMA İSTEDİNİZ, BORCUN İLK TAKSİDİ ÖDEMEDİNİZ'

Yalçın, sözlerinin devamında "12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı alacaklıların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun ile bu talep ettiğiniz yapılandırma yapılabilirdi. Zaten bununla ilgili talepte bulunarak yapılandırmadan da yararlandınız. İlk taksit ödenmemesi ardından yapılandırma dosyaları iptal olmuş, belediye şirketleri bu haktan yararlanamamıştır. Bu yaklaşım kamu zararına da neden olmuştur." sözlerini kullandı.

AK Partili Nihat Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkan diğer satırbaşları şöyle;

'Mansur yavaş ulaşım fiyatlarıyla ilgili açıklamaları hakkında da konuşan Nihat Yalçın,"Bizden önce EGO bilet fiyatlarının 1 dolar olduğunu şimdiyse 0.45 dolar yani 15 lira olduğunu beyan etti. Fakat 8 nisan 2019 tarihinde Mansur yavaş göreve geldiğinde EGO bilet fiyatı 2.5 TL idi. O dönemin dolar kurunun 6.28 olduğunu düşündüğümüzde EGO bilet fiyatı 0.40 dolardı. Son yaptığınız %40 zam ardından bilet fiyatları 21 lira oldu. Dolar bazında değerlendirdiğimizde ise şuan bir EGO bileti 0.64 dolar. Hangi verilere göre nasıl bir hesap yaptınız bilmiyorum, ancak ulaşımı ucuzlatma vaadiyle geldiniz şimdi hesap ortada. Ankara Türkiye'nin en pahalı 3. ulaşımı konumuna geldi. Tüm bu gerçekler ortadayken yalan bilgilerle kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye utanmıyor musunuz?

"ANKARA'DA ÜLKENİN EN PAHALI SU TARİFESİ UYGULANMAKTA"

Mansur Yavaş, bizden önce suyun metreküpünü 1,6 dolardan sattılar, şimdi biz 0,73 dolardan satıyoruz dedi. Mansur Yavaş'ın Belediyeyi devraldığı 8 Nisan 2019 tarihinde suyun metreküp fiyatı 5TL idi. Aynı tarihte dolar kurunun 6.28TL olduğunu düşündüğümüzde suyun m3 satış fiyatı 0.79 dolardı. Aski'nin resmi sitesinde yayınlanan en düşük fiyat tarifesinde bile Mansur Yavaş'ın belirttiği gibi 24 liraya bir tarife bulunmamaktadır.

Temmuz 2024 Aski tarifesi:

0-15 m3 arası 25,08TL/ 0,76$

16-30 m3 arası 35,13TL/ 1,08$

30 m3 üzeri 45,42TL/ 1,37$

Bu veriler doğrultusunda ortalama su satış fiyatı 35 liradır yani güncel dolar kuruyla ise 1,08 dolardır. Göreve geldiğinizde Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanan Ankara'da bugün Ülkenin en pahalı su tarifelerinden bir tanesi uygulanmaktadır.

'ABB İFLASA DOĞRU SÜRÜKLENMEKTEDİR'

Tüm bu yalanların ardından, açık ve net bir gerçek vardır. Mansur Yavaş göreve geldiğinde 225 milyon TL olan Ankara Büyükşehir Belediyesi sigorta prim borcu 25.5 kat artışla 5.7 milyar lira olmuştur. ABB basiretsiz, beceriksiz, liyakatsiz kadrolarla iflasa doğru sürüklenmektedir."