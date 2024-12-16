SGK'nın haciz kararına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Gel bir tane vatandaşımızı sen silkele bakalım - Son Dakika
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Politika

SGK'nın haciz kararına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Gel bir tane vatandaşımızı sen silkele bakalım

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) İBB'ye yönelik haciz kararına yanıt verdi. İmamoğlu açıklamasında, 'Gel bir tane vatandaşımızı sen silkele bakalım' ifadelerini kullandı.

16.12.2024 17:49  Güncelleme: 18:09
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana ve Şişli Belediyelerine haciz işlemi başlatılmasına tepki gösterdi.

Çerkezköy'deki Kent Lokantası'nın açılışında konuşan İmamoğlu, "Bize yeni bir sataşma yolu bulmuşlar. SGK borçlarına haciz koyuyorlar İstanbul'a da koydular diye haber yaptılar henüz erişemedik" dedi. İmamoğlu, "Lafa bakar mısınız 'Belediyeleri silkeleyin' diyor. Bakın size birkaç rakam vereceğim. Belediyelerin, 96 milyar lira SGK borcu var. SGK'nin 2024 gelirleri 3 buçuk trilyon lira. Tüm belediyelerin SGK'ye borcu toplam gelirinin yüzde 2.7'siz bile değil. Belediyelerin üstüne çullanıyorsun. Niye? Belediyeleri seçimde kaybettin diye. Yani 420'ye yakın belediye CHP kazandı diye. Bu kafayla gidersen bir dahaki seçimde 850 olacak" ifadelerini kullandı.

"VARSA YÜREĞİN, GEL SİLKELE"

İmamoğlu ayrıca "Maliye bakanı ile görüştüm, yapılandırma yapın dedim, ki insanlar hizmet edebilsin. CHP'li belediyelerin itibarını zedelemek için yapılıyor. CHP'nin belediyesi 200'lerden 400'lere çıktı. İki kat arttı. Yani CHP'li belediyeler 7-8 ayda mı borç yaptı. Yahu biz Biz AK partili belediyelerin borçlarını ödüyoruz. Gözlerini CHP'li belediyelerin kasasına dikmişler. Allah'ın izniyle ilk genel seçimde gelip sizin yaptığınız borçları da ödeyeceğiz. Ya burası pehlivan meydanı. Gel bir tane vatandaşımızı sen silkele bakalım. Hadi bakalım. Varsa yüreğin, gel silkele. Burası pehlivan er meydanı" diye konuştu.

SGK\'nın haciz kararına Ekrem İmamoğlu\'ndan yanıt: Gel bir tane vatandaşımızı sen silkele bakalım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekrem İmamoğlu, Politika, İstanbul, İmamoğlu, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika SGK'nın haciz kararına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Gel bir tane vatandaşımızı sen silkele bakalım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (62)

  • Çengelköylü:
    İMAMOĞLU ATEŞ OLSAN CÜRÜMÜN KADAR YER YAKARSIN BORCUN VARSA ÖDEYECEKSİN 650 MİLYONA BİR TABLO ALIYORSAN PARAN VAR DEMEKKİ 110 37 Yanıtla
  • Çelikk:
    Türkiye Sana Oy Vermekle Hata Yaptı Sen Mâlikane Yaptırdın.. 96 30 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    vallaha imamoglu u com sevmem ama adam yuzde yuz hakli. chp den once niye yapmadinnbu haciz islerini. sirf secim kaybettin diye 41 81 Yanıtla
  • Mahmut Tuğtağ:
    bu adam kansız. eğlenceye milyonlar yatıracağına sgk borçlarını öde 92 22 Yanıtla
  • Morfe:
    adamsın 28 65 Yanıtla
  • agrasif laz:
    SEN DEVLETTEN USTUNMUSUN SENİN GUZCUN YEEYERMİ DEVLETE VERSEYDİN BKRCUNUDA İCARALİK OLMASAYDİN 70 21 Yanıtla
  • Ömer Akçay:
    ekrem imamoğlunun sevmem ama burda çok haklı.Hükümet CHP belediyesi diye bu şekilde yapması çok yanlış 24 56 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    yok yaa sen borcunu ödeme sonra Yok vatandaş Yok baskı Yok bilmem ne, sanane SSK nin gelirinden giderinden kimse vermesin borcunu Ozaman nasılsa SSK kar ediyor 49 10 Yanıtla
  • Murat Cali:
    sayin baskanim kent lokantasi iyide isparka neden %115 zam yaptin arabasi olanlar 16 milyonun icinde degilmi neden bizi cezalandiriyon birde bir yerden bir yere gidemiyoruz trafik haricinde her seye aciklama yapiyonuz bu trafik ne olacak baskanim 50 5 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    ALİ KIRAN, BAŞ KESEN EKREM. 43 10 Yanıtla
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SON DAKİKA: SGK'nın haciz kararına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Gel bir tane vatandaşımızı sen silkele bakalım - Son Dakika
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