SGK\'nın haciz kararına Ekrem İmamoğlu\'ndan yanıt: Gel bir tane vatandaşımızı sen silkele bakalım

Politika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana ve Şişli Belediyelerine haciz işlemi başlatılmasına tepki gösterdi.

Çerkezköy'deki Kent Lokantası'nın açılışında konuşan İmamoğlu, "Bize yeni bir sataşma yolu bulmuşlar. SGK borçlarına haciz koyuyorlar İstanbul'a da koydular diye haber yaptılar henüz erişemedik" dedi. İmamoğlu, "Lafa bakar mısınız 'Belediyeleri silkeleyin' diyor. Bakın size birkaç rakam vereceğim. Belediyelerin, 96 milyar lira SGK borcu var. SGK'nin 2024 gelirleri 3 buçuk trilyon lira. Tüm belediyelerin SGK'ye borcu toplam gelirinin yüzde 2.7'siz bile değil. Belediyelerin üstüne çullanıyorsun. Niye? Belediyeleri seçimde kaybettin diye. Yani 420'ye yakın belediye CHP kazandı diye. Bu kafayla gidersen bir dahaki seçimde 850 olacak" ifadelerini kullandı.

"VARSA YÜREĞİN, GEL SİLKELE"

İmamoğlu ayrıca "Maliye bakanı ile görüştüm, yapılandırma yapın dedim, ki insanlar hizmet edebilsin. CHP'li belediyelerin itibarını zedelemek için yapılıyor. CHP'nin belediyesi 200'lerden 400'lere çıktı. İki kat arttı. Yani CHP'li belediyeler 7-8 ayda mı borç yaptı. Yahu biz Biz AK partili belediyelerin borçlarını ödüyoruz. Gözlerini CHP'li belediyelerin kasasına dikmişler. Allah'ın izniyle ilk genel seçimde gelip sizin yaptığınız borçları da ödeyeceğiz. Ya burası pehlivan meydanı. Gel bir tane vatandaşımızı sen silkele bakalım. Hadi bakalım. Varsa yüreğin, gel silkele. Burası pehlivan er meydanı" diye konuştu.