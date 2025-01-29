Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle - Son Dakika
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Politika

Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle

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İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesine kayyum olarak atanan Vali Kemal Kızılkaya belediye binasına Türk bayrağı astırdı.

29.01.2025 08:41
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Siirt Belediyesini DEM Partili Sofya Alağaş kazanmıştı. Alağaş'ın, hakkında yürütülen terör soruşturması kapmasında dün yargılandığı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle

KAYYUM KIZILKAYA'DAN İLK HAMLE GELDİ

Görevden alınan Alağaş'ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Kemal Kızılkaya görevlendirildi. Kararın ardından DEM Partililer belediye önünde toplandı. Belediye binasına kayyum kararı sonrası Türk bayrağı asıldı.

Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle

KEMAL KIZILKAYA KİMDİR?

Siirt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kemal Kızılkaya, Eskişehir nüfusuna kayıtlı olup, 1975 yılında dünyaya gelmiştir. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Ankara Barosunda Avukatlık Stajını tamamlamıştır. Noterlik Belgesi sahibidir. Ayrıca Hukuk Uyuşmazlıkları alanında Uzman Arabuluculuk unvanı bulunmaktadır.

İngiltere'nin Exeter Üniversitesinde yabancı dil eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yönetim Bilimleri Ana Bilim dalında Yüksek Lisans ( Master ), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında Doktora ( PhD ) eğitimini tamamlamıştır. Yurtiçi ve yurtdışında birçok eğitim, konferans ve çalışma ziyaretlerine katılmıştır. Yükseköğretim düzeyinde Hukuk, Kamu Yönetimi ve Yönetim Bilimleri alanında Misafir Öğretim Görevlisi olarak konferans ve dersler vermiştir. Yönetim bilimleri alanında yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki görevine 1999 yılında Nevşehir Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak başlamıştır. Sırası ile;

  • 2002 -2002 Kırıkkale Balışeyh Kaymakamı,
  • 2002 -2004 Kars Akyaka Kaymakamı,
  • 2004 -2007 Mardin Vali Yardımcısı,
  • 2007 -2010 Kastamonu Araç Kaymakamı,
  • 2010 -2013 Konya Cihanbeyli Kaymakamı,
  • 2013 -2016 Çanakkale Bayramiç Kaymakamı,
  • 2016 - 2021 İzmir Kemalpaşa Kaymakamı,
  • 2021 - 2021 İstanbul Sultanbeyli Kaymakamı
  • 2021 - 2023 Bilecik Valisi olarak görev yapmıştır.
  • 10.08.2023 tarih 2023/376 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Siirt Valisi olarak atanmıştır.

Görev yaptığı yerlerdeki başarılı çalışmalarından dolayı Bakan, Vali, Belediye Meclisi, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri tarafından birçok defa Üstün Başarı, Başarı, Takdir, Teşekkür, Fahri Hemşerilik belgeleri ile taltif edilmiştir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Siirt Belediyesi\'ne kayyum atanan Kızılkaya\'dan ilk hamle

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Son Dakika Politika Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • AHMET YILMAZ:
    Saray soytarisi 84 96 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Boşa havlama kapıda , suçu olan cezasını çekecek o kadar 86 47 Yanıtla
  • Celal Sarı:
    her Türk asker doğar 71 53 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Bayrak asınca milliyetçi mi olunuyor kandilden medet uman beceriksiz bir yönetim, söyleyecek çok söz var da. 43 62 Yanıtla
  • Levent Biran:
    birilerinin neden zoruna gitmiş anlamadım. burası Türkiye Cumhuriyeti terör örgütü bağlantısı varsa oda bütün terörist ler gibi devletin tokatini yemiş . beyni olan sanırım bunu düşünebilir. 49 19 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Ne iğrenç bir ses 39 9 Yanıtla
  • bülent C.:
    Bravo , bazıları ağlasın veya havlasın. Herkes haddini bilecek. 32 15 Yanıtla
  • Celil Başer:
    AHMET YILMAZ Hakkında suç duyurusunda bulunulmustur 21 11 Yanıtla
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