Silahları yakan PKK'lı gruptan ilk açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Silahları yakan PKK'lı gruptan ilk açıklama

Haberin Videosunu İzleyin
Silahları yakan PKK\'lı gruptan ilk açıklama
11.07.2025 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Silahları yakan PKK\'lı gruptan ilk açıklama
Haber Videosu

Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'lı ilk grup silahlarını Irak'ın Süleymaniye kentindeki Casene Mağarası'nda yaktı. Silahlarını imha eden ilk PKK'lı grup yaptığı açıklamada, "Barış ve Demokratik Toplum sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde bugün tarihi bir gün yaşanıyor. Terör örgütü PKK, 41 yıllık silahlı faaliyetlerine son veriyor.

4'Ü ELEBAŞI 30 PKK'LI SİLAHLARINI İMHA ETTİ

Irak'ın Süleymaniye kırsalında gerçekleşen ilk silah bırakma töreninde 4'ü elebaşı olmak üzere 30 PKK'lı terörist silahlarını yaktı. Silahları imha görüntülerinin de yayınlanması bekleniyor.

"ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA CEVAP OLARAK BURAYA GELDİK"

Silahları imha eden PKK'lı gruptan açıklama da geldi. Yapılan açıklamada, "Demokratik değişim ve dönüşüm sürecine ivme kazandırmak üzere oluşan Barış ve Demokratik Toplum Grubu olarak; burada bulunan ve tarihi demokratik eylemimize tanıklık eden herkesi saygıyla selamlıyoruz. Abdullah Öcalan'ın 19 Haziran 2025 günü açıklamasında dile getirdiği çağrıya cevap olarak buraya geldik. Gelişimiz aynı zamanda Önder Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 günü açıkladığı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı, 5-7 Mayıs günlerinde yapılan PKK 12. Kongre kararları temelindedir." denildi.

"SİLAHLARIMIZI ÖZGÜR İRADEMİZLE İMHA EDİYORUZ"

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Barış ve Demokratik Toplum sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak ve bundan sonra özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi, demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek amacıyla ve demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde sizlerin huzurunda silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz. Attığımız bu adımın başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımıza, Türkiye ve Ortadoğu halklarına ve tüm insanlığa hayırlı olmasını, barış ve özgürlük getirmesini diliyoruz.

Abdullah Öcalan'ın "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" ifadesine yürekten katılıyor ve bu tarihi ilkenin gereğini yerine getiriyor olmaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz."

Politika, Güvenlik, Türkiye, Gündem, Güncel, Terör, Irak, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Silahları yakan PKK'lı gruptan ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akrabasının üzerinden araçla geçip öldürdü, sorulunca tek cümle edip ağladı Akrabasının üzerinden araçla geçip öldürdü, sorulunca tek cümle edip ağladı
Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı her şeyi yazmış Not defterini teslim etti Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı her şeyi yazmış! Not defterini teslim etti
36 yaşındaki kaleci Mert Günok emekli olmak istediği yaşı açıkladı 36 yaşındaki kaleci Mert Günok emekli olmak istediği yaşı açıkladı
Galatasaray’dan Yusuf Demir kararı Galatasaray'dan Yusuf Demir kararı
İslam ülkesinde sel nedeniyle can kaybı 87’ye yükseldi İslam ülkesinde sel nedeniyle can kaybı 87'ye yükseldi
Sürüye kurt daldı, 25 koyun telef oldu Sürüye kurt daldı, 25 koyun telef oldu
Gençlik pozu olay oldu Nurgül Yeşilçay’ı Afra Saraçoğlu’na benzettiler Gençlik pozu olay oldu! Nurgül Yeşilçay'ı Afra Saraçoğlu'na benzettiler
Edin Dzeko yeni takımına imzayı attı Edin Dzeko yeni takımına imzayı attı
Ankara’da sürpriz görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi kabul etti Ankara'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden tuhaf mezar: Nereye baksam Zeus’u görüyorum Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden tuhaf mezar: Nereye baksam Zeus'u görüyorum
Kartalkaya davasına baş aşçının sözleri damga vurdu: Canımı zor kurtardım, şikayetçiyim Kartalkaya davasına baş aşçının sözleri damga vurdu: Canımı zor kurtardım, şikayetçiyim

12:10
PKK’nın silah bırakmasına Bahçeli’den ilk yorum: Terörsüz Türkiye hedefi sağlam ve sağlıklı hamlelerle mesafe almıştır
PKK'nın silah bırakmasına Bahçeli'den ilk yorum: Terörsüz Türkiye hedefi sağlam ve sağlıklı hamlelerle mesafe almıştır
10:17
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
17:43
Yeni Alex diye transfer edilmişti Fenerbahçe’den flaş karar
Yeni Alex diye transfer edilmişti! Fenerbahçe'den flaş karar
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya mesajı: Ebediyen özgür kalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Ebediyen özgür kalacak
17:14
Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit’e cinsel saldırı suçundan hapis cezası
Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit'e cinsel saldırı suçundan hapis cezası
16:51
2025 NBA Kupası’nda gruplar belli oldu
2025 NBA Kupası'nda gruplar belli oldu
16:48
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevinden uzaklaştırıldı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevinden uzaklaştırıldı
16:42
IShowSpeed ve Giannis Antetokounmpo arasında geçen Baklava diyaloğu gündem oldu
IShowSpeed ve Giannis Antetokounmpo arasında geçen Baklava diyaloğu gündem oldu
16:37
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Adem Soytekin tahliye edildi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Adem Soytekin tahliye edildi
16:24
İstanbul Boğazı’ndaki kaçak yapılar yıkılmaya başlandı
İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapılar yıkılmaya başlandı
16:19
Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu kentte vatandaşlar böyle serinledi
Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu kentte vatandaşlar böyle serinledi
16:01
Kartalkaya davasına baş aşçının sözleri damga vurdu: Canımı zor kurtardım, şikayetçiyim
Kartalkaya davasına baş aşçının sözleri damga vurdu: Canımı zor kurtardım, şikayetçiyim
15:53
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden tuhaf mezar: Nereye baksam Zeus’u görüyorum
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden tuhaf mezar: Nereye baksam Zeus'u görüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 12:22:04. #7.11#
SON DAKİKA: Silahları yakan PKK'lı gruptan ilk açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.