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Şili'de halk genel seçimler ve devlet başkanlığı seçimleri için sandık başında - Son Dakika

Şili'de halk genel seçimler ve devlet başkanlığı seçimleri için sandık başında

21.11.2021 18:08
Şili'de halk genel seçimler ve devlet başkanlığı seçimleri için sandık başında

Şili'de halk, yeni devlet başkanını ve milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Şili'de halk, yeni devlet başkanını ve milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Şili'de yeni devlet başkanını ve milletvekillerini belirlemek üzere halk sandık başına gitti. Ülkede bulunan yaklaşık 15 milyon seçmen, yerel saatle 08.00'de 2 bin 800'den fazla merkezde kurulan 46 binden fazla sandıkta oy verme işlemine başladı. Halk, devlet başkanının yanı sıra önümüzdeki 4 yıl boyunca Temsilciler Meclisinde görev alacak olan 155 milletvekilini ve 50 üyeli Senato'da 8 yıl boyunca görev alacak olan 27 senatörü belirleyecek. Yerel saatle 18.00'de oy verme işleminin sona ereceği seçimlerde, ilk sonuçların sandıkların kapanmasının ardından birkaç saat içinde açıklanması bekleniyor.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci tura kalması bekleniyor

Ülkeyi 2022-2026 yıllarında yönetecek olan devlet başkanı görevi için 7 adayın yarıştığı seçimin ikinci tura kalması öngörülüyor. Seçim öncesi yapılan anketlere göre, adaylardan herhangi birinin ilk turda seçilebilmesi için gerekli olan yüzde 50 oy oranına ulaşması mümkün görünmüyor. Bu durumda ilk turda en çok oyu alan ilk iki aday 19 Aralık'ta yapılacak olan ikinci turda yeniden yarışacak.

Devlet başkanlığı için 2 aday ön planda

Yapılan son anketlere göre, ülkede devlet başkanlığı yarışındaki 7 adaydan 2'si ön plana çıkıyor. Cumhuriyetçi partiden aday olan 55 yaşındaki Jose Antonio Kast ve sol koalisyon olan Frente Amplio'nun (Geniş Cephe) adayı 35 yaşındaki Gabriel Boric ilk turda en yüksek oyu alarak ikinci tura kalma şansı en yüksek olan isimler olarak görülüyor.

Seçim vaatleri arasında suça son vermek, eşcinsel evlilikleri ve kürtajı yasaklamak ve her türlü düzensiz göçü önlemek olan Cumhuriyetçi aday Kast, ülkenin eski diktatörü Augusto Pinochet'den miras kalan neoliberal ekonomi modeline de övgüde bulundu.

Sol görüşlü bir milletvekili olan Boric ise, çevrenin korunması ile yerli halkların hakları üzerinde çalışacağını belirtirken, ülkenin mevcut ekonomi modelini değiştirmeyi hedefliyor. - SANTİAGO

Senato, Seçmen, Sandık, Şili, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Şili'de halk genel seçimler ve devlet başkanlığı seçimleri için sandık başında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şili'de halk genel seçimler ve devlet başkanlığı seçimleri için sandık başında - Son Dakika
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