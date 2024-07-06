Sinan Ateş davası sonrası MHP'li Yönter'den ''Hesaplaşacağız'' paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Sinan Ateş davası sonrası MHP'li Yönter'den ''Hesaplaşacağız'' paylaşımı

Sinan Ateş davası sonrası MHP\'li Yönter\'den \'\'Hesaplaşacağız\'\' paylaşımı

10 kişinin tahliye edildiği Sinan Ateş cinayeti davasında ara kararın açıklanmasının ardından, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Vallahi hesaplaşacağız, billahi helalleşmeyeceğiz'' ifadelerini kullandı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eşinin öldürülmesi talimatını İzzet Ulvi Yönter ve diğer MHP'li isimlerin verdiğini iddia etmişti.

06.07.2024 08:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinan Ateş cinayeti davasında 10 kişinin tahliye edilmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in "Hesaplaşacağız" şeklindeki paylaşım yapması dikkat çekti. Pek çok MHP'li isim de aynı paylaşımı yaparak Yönter'e destek verdi.

ARA KARAR 5'NCİ CELSEDE AÇIKLANDI

Ankara'da cuma namazı çıkışında suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş davasının 5'nci celsesinde mahkeme ara kararını açıkladı.

10 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

22 tutuklu sanığın yargılandığı davada mahkeme, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy, Alper Atay, Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar ve Ufuk Köktürk'ün tutuklulukta geçirdikleri süre değerlendirilerek yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanması suretiyle tahliyelerine karar verdi.

12 KİŞİ TUTUKLU YARGILANIYOR

Sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, Suat Kurt, Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Mustafa Uzunlar, Emre Yüksel, Mustafa Emsar Aykal, Çağlar Zorlu ve Serdar Öktem'in üzerlerine atılı suçların mevcut niteliği, mevcut durumuna göre sanıklar yönünden kuvvetli suç şüphesi olgularını göstermesi gerekçesiyle tahliye talepleri reddedildi ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

2'NCİ DURUŞMA 19 TEMMUZ'DA

Mahkeme, Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

Sinan Ateş davası sonrası MHP'li Yönter'den 'Hesaplaşacağız' paylaşımı

AYŞE ATEŞ 4 MHP'Lİ İSMİN ADINI VERMİŞTİ

Müşteki ve müşteki avukatlarının dinlendiği celsede ise Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Sinan, bu tehditler başladığında bana 'Ayşe, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım ile Olcay Kılavuz'a talimat vermiş ve beni öldürmek için kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış" dedi.

Sinan Ateş davası sonrası MHP'li Yönter'den 'Hesaplaşacağız' paylaşımı

DAVANIN ARDINDAN "HESAPLAŞACAĞIZ" PAYLAŞIMI

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in cinayete ilişkin "Talimatı veren kişilerden" diyerek işaret ettiği MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, bu iddialar karşısında sessiz kalmıştı. Yönter, ara kararın açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından "Vallahi hesaplaşacağız, billahi helalleşmeyeceğiz…" paylaşımında bulundu.

MHP'Lİ İSİMLER AYNI PAYLAŞIMI YAPTI

Yönter'in ardından MHP İstanbul İl Başkanı Engin Akyüz, Nevzat Ünlütürk, Yasar Kaba gibibirçok MHP'li isim aynı paylaşımda bulundu.

İzzet Ulvi Yönter, Sosyal Medya, Sinan Ateş, Ayşe Ateş, MHP, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sinan Ateş davası sonrası MHP'li Yönter'den ''Hesaplaşacağız'' paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: Allah çoluk çocuğunuzdan bile çıkaracak kim bu işin içindeyse ortaya çıkar ve ilahi adalet kimsenin yanına bırakmaz 46 0 Yanıtla
  • Oooo: İktidar değilsin hele tiyatronun devamı orda 0 0 Yanıtla

09:29 Son seçim anketinde büyük sürpriz AK Parti, üçüncü sıraya geriledi Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
08:46 İran’da Pezeşkiyan’a seçim kazandıran slogan: Ben Türküm bununla gurur duyuyorum İran'da Pezeşkiyan'a seçim kazandıran slogan: Ben Türküm bununla gurur duyuyorum
07:25 Türk kökenli lider, İran’ın 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi Türk kökenli lider, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi
23:58 MİT, Türk bayrağına saldıran bir Suriyeli provokatörü daha yakaladı MİT, Türk bayrağına saldıran bir Suriyeli provokatörü daha yakaladı
09:39 Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti
09:09 Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi Fiyatlar 6 TL düştü Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi! Fiyatlar 6 TL düştü
08:26 Sinan Ateş davası sonrası MHP’li Yönter’den ’’Hesaplaşacağız’’ paylaşımı Sinan Ateş davası sonrası MHP'li Yönter'den ''Hesaplaşacağız'' paylaşımı
07:48 Devrim Özkan, eski sevgilisi Lucas Torreira’yı yere göğe sığdıramadı Devrim Özkan, eski sevgilisi Lucas Torreira'yı yere göğe sığdıramadı
00:42 Portekiz’i penaltılarda 5-3 yenen Fransa, EURO 2024’te yarı finale kaldı Portekiz'i penaltılarda 5-3 yenen Fransa, EURO 2024'te yarı finale kaldı
23:03 UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin’de bozkurt işaretiyle karşılandı UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin'de bozkurt işaretiyle karşılandı
22:41 İstanbul ve Ankara semalarında gök taşı görüntülendi İstanbul ve Ankara semalarında gök taşı görüntülendi
22:38 Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 09:52:18. #1.11#
SON DAKİKA: Sinan Ateş davası sonrası MHP'li Yönter'den ''Hesaplaşacağız'' paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement