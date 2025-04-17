\'CHP\'ye kayyum\' iddiaları ve polis hareketliliği başsavcıya soruldu

tv100'ün ilgiyle izlenen programı Ebru Baki ile Para Manşet programına katılan Millet Haber Ajansı GYY Sinan Burhan son günlerde konuşulan polislerin izinlerinin kaldırıldığı ve CHP'ye kayyum atanacağı iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Burhan, son günlerde gerçekleştirilen Ankara'da şimdiye kadar yapılan en büyük uyuşturucu operasyonunun buraya yorulduğunu söyleyerek konunun buraya çekildiğini ancak bununla bir ilgisi olmadığını kaydetti.

SİNAN BURHAN KAYYUM İDDİALARINI CUMHURİYET BAŞSAVCISINA SORDU

Sinan Burhan tv100 yayınında konuya ilişkin şunları söyledi:

"Birkaç gündür Ankara'da konuşulan bir konu vardı. Polislerin izinleri kaldırıldı, diğer illerden polis takviyesi yapıldı. Bu süreci bilmeyenler CHP'ye kayyum atanacak gibi yalan yanlış bir takım yaygaralarda bulundular. Ankara ile ilgili bu gelişmeleri yakından takip ediyorum. Kayyum meselesi gündeme geldiğinde böyle olmadığını biliyordum. Bazı hareketliliği buna yorup uyanıklık yapmak doğru değil. Sayın Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile ortaya çıkmış bir eylemle ilgili konuştum. 'Bu operasyon ile ilgili durum nedir?' diye sordum. Sayın başsavcımız 'Anneler, babalar, öğretmenler şikayet ediyorlar, mahallelerde, okullarda, uyuşturucu satıcıları insanları illallah ettirmişler. Bizim görevimiz Ankara'yı uyuşturucu satıcılarından temizlemek. Bunun CHP kayyumuyla ilgisi olmadığı bugünkü operasyonla da ortaya çıktı" dedi.