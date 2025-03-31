Sinan Burhan'dan Özgür Özel'e yanıt: Bana ulaşan kulis bilgisiydi - Son Dakika
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Politika

Sinan Burhan'dan Özgür Özel'e yanıt: Bana ulaşan kulis bilgisiydi

Sinan Burhan\'dan Özgür Özel\'e yanıt: Bana ulaşan kulis bilgisiydi

11 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun bayramdan önce gözaltına alınacağına dair edindiği bilgiyi paylaşan gazeteci Sinan Burhan, CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt verdi. Burhan, "Bana ulaşan bu bilgi bir kulis bilgisiydi. Sayın Ekrem İmamoğlu seçimlere girebilmeli, yarışabilmelidir. Hukuki konular ve iddialar benim karar vereceğim bir alan değildir." dedi.

31.03.2025 16:05
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Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de yaptığı konuşmada kendisinden bahsettiği kısma yanıt verdi. Özgür Özel, Burhan'ın 11 Mart'ta katıldığı bir televizyon programında "kulis bilgisi" diyerek paylaştığı ve İmamoğlu'nun tutuklanacağı bilgisinin kendisine Cumhur İttifakı çatısı altındaki bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı tarafından mesajla iletildiğini açıkladı. Söz konusu mesajı atan kişiyi bildiklerini belirten Özel konuşmasında, tutuklamanın bayramdan önce yapılacağı bilgisinin de Sinan Burhan tarafından paylaşıldığını hatırlattı.

"BANA ULAŞAN KULİS BİLGİSİYDİ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sinan Burhan, "Bana ulaşan bu bilgi bir kulis bilgisiydi. Bilgiyi verirken bunun izaha muhtaç bir iddia olduğunu söyledim ve şaşkınlığımı da dile getirdim. Bir gazeteci olarak, haber kaynaklarımızdan gelen bilgileri kamuoyuna aktarmak görevimizdir." dedi.

"İMAMOĞLU SEÇİME GİREBİLMELİ"

Burhan'ın açıklamasının tamamı şöyle: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, az önce yaptığı açıklamada, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından önce bu durumu bir gazeteci olarak benim haber verdiğimi ifade etmiştir. Öncelikle belirtmek isterim ki, bana ulaşan bu bilgi bir kulis bilgisiydi. Bilgiyi verirken bunun izaha muhtaç bir iddia olduğunu söyledim ve şaşkınlığımı da dile getirdim. Bir gazeteci olarak, haber kaynaklarımızdan gelen bilgileri kamuoyuna aktarmak görevimizdir.

Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Özgür Özel'in parti politikaları ve dünya görüşleriyle farklı düşündüğümüz noktalar olabilir. Ancak kesin ve net olarak ifade etmek isterim ki, Sayın Ekrem İmamoğlu seçimlere girebilmeli, yarışabilmelidir. Demokrasinin gereği budur. Hukuki konular ve iddialar benim karar vereceğim bir alan değildir. Sayın İmamoğlu ile ilgili yolsuzluk, irtikap, rüşvet ve terörle irtibat iddiaları benim değil, yargının iddiasıdır. Kaldı ki, CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu, Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir tutuklama beklediklerini ifade ederek ön seçim kararı aldıklarını söylemiştir. Bu iddia, CHP çevrelerinde de konuşulan bir konudur.

Gazeteci, kaynağına güvenmeden açıklama yapmaz. Kendini CHP'ye yakın olarak gören bazı gazeteciler, Sayın Erdoğan, ailesi, bakanlar ve MHP ile ilgili onlarca belgesiz haber yaparken kaynaklarını açıklamamıştır. Bu haberlerin birçoğu da yalan çıkmıştır. Ben ise gazeteci olarak bir kulis bilgisini aktardım. Sayın Özgür Özel ile polemik yapmayı doğru bulmam. Ancak halkımızın bilgi sahibi olması gerekir."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel konuşmasında, "11 Mart günü Sinan Burhan adlı bir gazeteciye 'siyasi bir kaynağımdan mesaj var' denen Cumhur İttifakı'nın bir genel başkan yardımcısının, ismi tarafımızca malum, 'İmamoğlu bayramdan önce gözaltına alınacak, tutuklanacak' denilerek mesajı okuyup, 19 Mart'ta yapılacak tutuklamayı 8 gün öncesinden bir kanalda söylüyorken, kaynak Cumhur İttifakı'nın genel başkan yardımcısı iken, onlara söyleyecek bayrama uygun söz yoktur. Hak ettikleri sözler, bayramlık ağzımızı açtığımızda söylenecek sözlerdir, hepsini hukuk zeminine, siyasette onları rezil edeceğimiz bir sürece bırakıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

SİNAN BURHAN NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı televizyon programında, "Kaynaklarımdan gelen bilgiye göre sayın İmamoğlu'nun yaptığı kent uzlaşısı anayasal suç kapsamına giriyor. Ayrıca Büyükşehir ve ilçelerdeki yolsuzluklarla ilgili sorumlu İmamoğlu'dur. Sayın İmamoğlu'nun gözaltına alınması durumu söz konusudur" ifadelerini kullanmıştı. Burhan, kaynağını söylemek istemediğini belirterek, bir siyasiden aldığı bilgiye dayandırdığı iddiasında, Ekrem İmamoğlu'nun bayram öncesi gözaltına alınacağını söylemişti.

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Sinan Burhan'dan Özgür Özel'e yanıt: Bana ulaşan kulis bilgisiydi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Talat Yelbuz:
    Bu da şunu akla getiriyor SEN NEREDEN BILIYORSUN 24 0 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Kulis bilgisi deyip ortalık karıştırıcılığı yapma Sinan efendi, işiniz gücünüz muhalefete fitne sokmak, boş yapma bilerek yalan konusuyorsun 3 4 Yanıtla
  • Erol:
    Aynı filmi daha önce Ergenekon,balyoz döneminde izlemiştik sadece oyuncular degişti o zaman Rasim Ozan Kütahyalı,Mehmet Baransu,Nagehan alçı ve Nazlı ılacak başroldeyk3n şimdi Sinan burhan,zafer şahin,Abdulkadir Selvi ve soy ismini hatırlamadığım jöle kafa ferhat ... Var .işleri güçleri yalan dolan,kulis bilgisi diye halkı yönlendirip nabza göre yönlendirmek 2 3 Yanıtla
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