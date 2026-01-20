Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler - Son Dakika
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler
20.01.2026 16:52  Güncelleme: 17:04
DEM Parti'nin Nusaybin'de yaptığı grup toplantısının ardından sınır hattında hareketlilik yaşandı; bazı gruplar telleri aşarak Suriye yönüne ilerlerken, güvenlik güçleri müdahalede bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

DEM Parti, Suriye'de devam eden çatışmalara dikkat çekmek amacıyla bu hafta TBMM grup toplantısını Suriye sınırındaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirdi.

TELLERİ PARÇALAYIP KARŞI TARAFA GEÇTİLER

Grup toplantısının ardından sınır hattında hareketlilik yaşandı. Toplantı sonrası toplanan bir grubun, sınırdaki telleri parçalayarak Suriye tarafına geçtiği görüldü. Görüntülerde, bazı kişilerin çitlere tırmandığı, sınır kapısındaki çelik kapıları aşarak koşarak Suriye'ye yöneldiği anlar yer aldı.

MÜDAHALE EDİLDİ

Sınır hattında güvenlik güçleri, Suriye'ye geçmeye çalışanlara müdahalede bulundu. Ancak müdahaleye rağmen yüzlerce kişinin sınır yönünde ilerlemeye devam ettiği dikkat çekti. Yaşananlar bölgede kısa süreli gerginliğe neden oldu.

MSB, SORUŞTURMA BAŞLATTI

Milli Savunma Bakanlığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Nusaybin'de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Ahmet Avşar Ahmet Avşar:
    Allah aşkına bırakın gitsinler .. Geri dönerlersede sakın almayın .. Canımıza doyduk artık.. 516 33 Yanıtla
    Haluk Akkaya Haluk Akkaya:
    kamera onunde gaza gelip karsıya gecmek ve sonrasında naptım ben deyıp arkasına bakmak bu dunya menfaat dunyası kımın cıkarı ne kadar faylaysa bı konuya hassasıyetı de o derece yuksek olurmus. kazandıkları kaybettıklerını karsılamıyorsa bu ulkeye donmek ıcın bı tarafını yırtar gıtsın bakalım surıyeye kac dakkada donecek merak edıom! 33 3
  • BERKE&BEREN&CEREN Akyıldız BERKE&BEREN&CEREN Akyıldız:
    Allah kitap aşkına bırakın gitsinler geri dönenleri almayın bakalım görelim onlarda omyürek var mı 322 15 Yanıtla
  • Ahmet Çak Ahmet Çak:
    Türk topraklarını terk edip sınır hattına kim geçmişse tek tek vuracaksınız 303 21 Yanıtla
    buhaltii buhaltii:
    Kürt toprakları oralar 28 177
    Emre Akcay Emre Akcay:
    oerası suriye toprağı kürt toprağı yok. 58 6
    omer9068 omer9068:
    kürdün topragımı var?? 3 1
  • 20089700 20089700:
    hudut namustur . geregini yapin 243 15 Yanıtla
  • 1234 1234:
    suriye ordusu işini bilir gerekeni yap siz biliyorsunuz 132 13 Yanıtla
