Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

DEM Parti, Suriye'de devam eden çatışmalara dikkat çekmek amacıyla bu hafta TBMM grup toplantısını Suriye sınırındaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirdi.

TELLERİ PARÇALAYIP KARŞI TARAFA GEÇTİLER

Grup toplantısının ardından sınır hattında hareketlilik yaşandı. Toplantı sonrası toplanan bir grubun, sınırdaki telleri parçalayarak Suriye tarafına geçtiği görüldü. Görüntülerde, bazı kişilerin çitlere tırmandığı, sınır kapısındaki çelik kapıları aşarak koşarak Suriye'ye yöneldiği anlar yer aldı.

MÜDAHALE EDİLDİ

Sınır hattında güvenlik güçleri, Suriye'ye geçmeye çalışanlara müdahalede bulundu. Ancak müdahaleye rağmen yüzlerce kişinin sınır yönünde ilerlemeye devam ettiği dikkat çekti. Yaşananlar bölgede kısa süreli gerginliğe neden oldu.

MSB, SORUŞTURMA BAŞLATTI

Milli Savunma Bakanlığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Nusaybin'de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.