Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz - Son Dakika
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Politika

Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz

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DEM Parti Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, ''Bire bir insan ilişkilerinde şu siyasi yaşamda gördüğüm haza en zarif insanlardan birisidir.'' dediği MHP lideri Devlet Bahçeli ile olan bir telefon anısını anlattı. Önder, '''Barışı görelim ondan sonra Allah emanetini alsın' dedim. Bahçeli, 'Olur mu efendim daha barış halayı çekeceğiz, kendinize kondurmayın' yanıtını verdi.'' dedi.

03.03.2025 21:16  Güncelleme: 21:38
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DEM Parti Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısından günler sonra canlı yayına çıktı. Habertürk yayınında Önder, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile olan anısını anlattı.

ÖNDER: DEVLET BEY BİRE BİR İNSAN İLİŞKİLERİNDE GÖRDÜĞÜM EN ZARİF İNSANLARDAN BİRİ

Önder şunları söyledi: "Devlet Bey bire bir insan ilişkilerinde şu siyasi yaşamda gördüğüm haza en zarif insanlardan birisidir. Aslında insanlar da buna tanık oldu. Fakat hafıza-ı beşer nisyan ile malul. Efendim Ahmet Türk cezaevine alındığında açık açık beyan ederek; yani 2016-17 gibi tarihti. Orada gazetecileri topladı, Ahmet Bey'in behamahal tutuksuz olarak yargılanmasını söyledi. Nitekim bu iddiasının arkasında durdu.

Bahçeli'nin çıkışı olduğunda biz sayın Cevdet Yılmaz, sayın Ahmet Türk, ben, sayın Bekir Bozdağ ve sayın Abdülhamit Gül'le beraber Şenyaşar ailesinin barışına vesile olmuştuk. Bunun yemeği yapılacaktı. Onun biçimi, yeri, zamanına dair toplantı halinde Meclis'teydik. Birdenbire ortalık kalkıştı. Korumaları Cevdet Bey'e telefon getirdi. Bekir Bey'i aramaya başladılar. 'Efendim sayın Bahçeli konuşma yapmış' dediler. Tutanakları geldi, okuduk, sarsıcı bir konuşmaydı. Defalarca okuduk, videosunu seyrettim. Onun üzerine o toplantı akamete uğradı. Ahmet Türk'le benim odama geçtik. 'Başka zaman toplanırız şu an büyük bir şey gelişti' dedik.

"BAHÇELİ 'DAHA BARIŞ HALAYI ÇEKECEĞİZ' DEDİ"

Odama oturduk, ilk defa asistan arkadaşım aradı 'Sayın Bahçeli'nin makamından arıyorlar, görüşmek istiyor' diye. 'Buyrun bağlayın' dedim. Diafona aldım, Ahmet Abi de dinliyordu. Sağlığımı sordu, ben de onun sağlığını sordum. 'Barışı görelim ondan sonra Allah emanetini alsın' dedim. 'Olur mu efendim daha barış halayı çekeceğiz, kendinize kondurmayın' dedi. "Çiviyi arşı alaya çaktınız, henüz değerlendirmeye boyumuz yetmiyor" dedim. Ahmet Abi ile sohbet ettiler. Karşılıklı kapattık. Sonra kendisini ziyaret ettik."

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI İLE BAŞLADI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Dem Parti, 28 Aralık 2024'te İmralı Cezaevi'nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Parti, görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiğini ve TBMM'nin, sorunun demokratik siyaset çerçevesinde çözülmesi için en uygun zemin olduğunu ifade etmişti.

Bu görüşmenin ardından, 3 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlayan temaslar, MHP, Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin lider ve temsilcileriyle sürdürülmüştü. Söz konusu görüşmelerin ardından DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Heyet, görüşmelerin umut verici olduğunu ifade etmişti. İmralı Heyeti ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ikinci görüşmesi ise 22 Ocak'ta gerçekleşmişti.

Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz

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Son Dakika Politika Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • sus ceo:
    Halaya Apo'da eşlik edecek mi ama rüyadan uyanın. Türk halkı eli kanlı Apo veya PKK destekçileri ile halay çekmez. Bir kişi için yapılan kirli müzakereleri bu halk görüyor ve biliyor. Kahrolsun PKK ve destekçileri, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti ve Yüce Türk milleti. 140 28 Yanıtla
    ozcan ozmercan:
    ?????? 0 0
  • Neco3955:
    Sayın bahçeli iyileştikten sonra şehitlerimizin mezarlarını bir ziyaret edip helallik alsın 67 13 Yanıtla
    Ahmet Çak:
    Beraber gidersiniz Devlet bey,le olurmu 3 1
  • Ramazan Karakuş:
    Biz hevallar olarak hazırız diyarbakirlilar olarak,yakında bende izmirli egeli kızla evleneceğim,Erdoğan ve Öcalanın bahçelinin başarısı 7 65 Yanıtla
    Ahmet Çak:
    Diyarbakırlı olmanız şerefli bir aile kurmak için engel değil yıllar önce aynı kan aynı kültür ile beraber yaşıyorduk sen kürt,sün sen türk,sün diye kız istediğimizde kimse vermemezlik etmiyordu bizi birbirimize kırdıran kansızlar utansın 9 0
  • 81855655As:
    devlet aklı, herşeyi düşünür tartar, ve ne yapılması gerekirse onu yapar.inşallah sonuç güzel olacak. 30 39 Yanıtla
    Muhammed Kucuk:
    Devlet aklı diye bişey yok kardeşim.Bu hayatta babana bile güvenme.Birsey biliyorsan biliyorsun,bilmiyorsan senden saklanıyor demektir.Kendinizi kandırmayın ve gururunuzla oynattirmayin tavsiyem bu kadar.Devlet aklı dersiniz sora onlarda PKK bizi kandırdı der geçer.Daha kaç defa kanacaksiniz aynı yalanlara.Ayik olun biraz ne kardesim 4 3
  • mustafa sagdic:
    hani chpkk idi ? 43 4 Yanıtla
  • 78908900:
    Bu süreç den memnun olmayanlar olacaktır mutlaka ama terör sorununu İrlanda ,İngiltere ,Almanya iİtalhya ve yakın zamanda İspanya bitirmeyi başardı aynı şu anda izlenen süreç gibi.Biz Türkiye olarak neden başarmayalım .? 23 21 Yanıtla
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