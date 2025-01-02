Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı

Geniş Video İzle

Dem Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la hafta sonu yapılan görüşmenin ardından bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Lideri Bahçeli ile görüştü. Kritik görüşme sonrası kendilerini bekleyen basın mensuplarını bilgilendiren DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, kamera açısına giren bir gazeteciyi 'Heyettenmiş gibi gözükme' diyerek uyardı.

02.01.2025 18:10  Güncelleme: 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da, terör örgütü PKK ile girilen yeni sürece ilişkin bugün Ankara'da kritik gelişmeler oldu. PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşen DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile Ahmet Türk'ten oluşan heyet MHP Lideri Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Numan Kurtulmuş ile yapılan görüşme sonrası basın mensuplarını bilgilendiren Sırrı Süreyya Önder'in bir gazeteciye yaptığı uyarı dikkat çekti.

Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı

BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI

Dem Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la hafta sonu yapılan görüşmenin ardından bugün iki önemli temas gerçekleştirdi. Heyet ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşme 45 dakika sürdü. Görüşme sonrası heyet adına açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin iyi geçtiğini söyledi. Dem Parti'nin ikinci durağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oldu. Meclis'te gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşme öncesi Bahçeli'nin DEM Parti heyetini kapıda karşılaması dikkat çekti. Bahçeli, görüşme bittikten sonra da DEM Parti heyetini kapıdan uğurladı. Zirvenin içeriğiyle ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'DEN GAZETECİYE UYARI

Kritik görüşme sonrası kendilerini bekleyen basın mensuplarını bilgilendirmek için kameralar karşısına geçen DEM Heyeti bir süre gazetecilerin hazır olmasını bekledi. O anlarda heyetin yanında kamera kadrajına giren bir gazeteciyi uyaran Sırrı Süreyya Önder gazeteciye, "Heyettenmiş gibi gözükme" diye seslendi.

İMRALI GÖRÜŞMESİNE GİDEN SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti. Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

Sırrı Süreyya Önder\'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı

Sırrı Süreyya Önder, Numan Kurtulmuş, Abdullah Öcalan, İmralı Heyeti, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, İmralı, Gündem, Terör, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Berat Yavuz:
    mhp boz kürt partisi 17 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kalleşsiniz Yalamalar 15 7 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Rahmetli Ozan Arif ne güzelde söylemişti yıllar yıllar önce .. Ben seni adam sanmıştım! 18 3 Yanıtla
  • Rasit Tok:
    Apoyu çıkartmaya cikartacaklar amma bir kılıf bulamadılar bakalım sonu hayır olsun 8 1 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger:
    dün demi meclise sokanlar bugün gelmiş burda ahkam kesiyor. tabi terör biterse sizde biteceksiniz korkuyorsunuz değilmi 5 3 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    burdaki tüm bozkurt bıyiklilara benden selam olsun anladıniz siz 4 1 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş:
    ihtiyar bunak 1 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:43 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı İşte Ferdi Tayfur’un film gibi hayatı 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
19:58 Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
18:46 Sırrı Süreyya Önder’in elinde dikkat çeken dosya Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
08:31 ABD’de gece kulübüne saldırı En az 11 yaralı var ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
08:20 2025’in ilk galibiyeti Arsenal’den 2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den
08:07 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ronaldo’ya salladı: Onu Fransa’da yerler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler
07:48 Survivor 2025’te ilk eleme adayı belli oldu Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 21:00:14. #1.12#
SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.