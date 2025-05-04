Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez'i arayıp yardım istemiş - Son Dakika
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Politika

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez'i arayıp yardım istemiş

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İYİ Partili Turhan Çömez, dün hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in yaklaşık 1.5 ay önce kendisini arayıp yardım istediğini aktardı. Çömez, "Bana 'aortumda çok ciddi bir anevrizma var. Türkiye'de birçok doktora gittim bana tavsiyede bulundular acaba yurt dışından beni bir doktorla buluşturabilir misin?' diye sordu" ifadelerini kullandı.

04.05.2025 09:18
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder dün (3 Mayıs) tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada Önder'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Önder'in vefatı sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez Sözcü TV'de katıldığı programda Sırrı Süreyya Önder'in vefatından 1.5 ay önce kendisini aradığını ve yardım istediğini anlattı.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Çömez, "Siyaseten Sırrı Bey ile ortak alanımız çok azdı, çok sert dille birbirimizi eleştirdik. Fakat bu bizim birbirimizi anlamamıza engel değildi. Önemli bir siyasetçiydi, Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun diyorum" dedi.

"BENİ YURT DIŞINDAN BİR DOKTORLA BULUŞTURABİLİR MİSİN' DEDİ"

Önder ile aralarında geçen anekdotu paylaşarak şöyle konuştu: "Bir günü beni çağırdı dedi ki; 'Doktor bey benim bir rahatsızlığım var bunun için senden yardım istiyorum. Benim aortumda çok ciddi bir anevrizma var. Türkiye'de birçok doktora gittim bana tavsiyede bulundular acaba yurt dışından beni bir doktorla buluşturabilir misin' dedi"

"BENİM DÜZENİMİ BOZUYORSUN"

İngiltere'nin en önemli kalp ve damar cerrahlarıyla görüştüğünü ve bir tanesiyle randevulaşıp Önder'in tetiklerini gönderdiğini belirten Çömez, "Doktor dedi ki; 'evet ciddi bir durum ama şunlar şunları yapman lazım, ama ne olur sigarayı bırak' Kendisine döndüm dedim ki 'Bak başkan sigarayı bırakman lazım' o da dedi ki, 'Benim düzenimi bozuyorsun'" ifadelerini kullandı. Çömez bundan sonra sigara konusunda Önder'e büyük tepki gösterdiğini ve her gördüğünde sigarayı elinden almaya gayret ettiğini aktardı.

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez\'i arayıp yardım istemiş

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Son Dakika Politika Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez'i arayıp yardım istemiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Fırat Duran:
    Heh bende turhan çömez nereden ne zaman çıkacak diyodum :) 34 41 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    şimdiye kadar neden açıklamıyordun belki yaşama ihtimali olur yalanım ortaya çıkar diye düşündün çünkü yalan ölünün arkasından söylenir çünkü adam ölmüş gerçekleri açıklayamaz. 22 20 Yanıtla
  • Serkan Sarı:
    Allah rahmet eylesin sayın Çömez’den de Allah razı olsun çok güzel bir tablo 20 6 Yanıtla
  • atik:
    hadi oradan yalancı 6 13 Yanıtla
  • Oooo:
    Sen ölünce de benden neler istediğini teeek teeek anlatacam 6 5 Yanıtla
  • Mustafa Uzun:
    Demekki hayattan vaz geçilebiliyor, ama sigaradan asla... 9 2 Yanıtla
  • murat4455:
    Her ikiside yaş itibariyle benden küçük olsalarda yolda büyük olan ve bu ülkenin iki saygıdeğer insanının önünde saygıyla eğiliyorum. Sanatçı ve siyasetçi kişiliği ile her zaman gurur duyduğumuz bir barış ve özgürlük düşkünü Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. 8 0 Yanıtla
  • Akın Tosunoğlu:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 0 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Sigara insanlığa en buyuk zarardır. sigarayı devlet yasaklamalı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez'i arayıp yardım istemiş - Son Dakika
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