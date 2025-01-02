Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya - Son Dakika
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Politika

Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya

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İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştükten sonra TBMM'de Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in elindeki dosya dikkat çekti. Bahçeli ile görüşmeden sonra dosyanın olmadığı görüldü.

02.01.2025 18:45  Güncelleme: 19:34
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İmralı Adası'nda hafta sonu PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, bu sefer yanlarına Ahmet Türk'ü de alarak Meclis'te iki kritik temasta bulundu. Önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret eden DEM Parti heyeti, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

ÖNDER'İN ELİNDE DİKKAT ÇEKEN "DOSYA"

İki ziyarette de çekilen fotoğraflar görüşmelere damga vurdu. Onlardan birisi de Sırrı Süreyya Önder'in elindeki dosya oldu. Önder hem Kurtulmuş hem de Bahçeli ile görüşmesinde dosyayı yanında taşıdı.

Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya

GÖRÜŞMEDEN SONRA DOSYA YOKTU

Önder, Bahçeli ile yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Önder'in elinde o sırada dosya olmadığı görüldü.

Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
Sırrı Süreyya Önder\'in elinde dikkat çeken dosya

Sırrı Süreyya Önder, Numan Kurtulmuş, Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, DEM Parti, Politika, İmralı, Güncel, MHP, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ahmet Yılmaz:
    Bu bahçeli yüzünden MHP liyim demeye utanır olduk 72 41 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Bu fotografı muhalefet verse yerden yere vurur vatanı bölmeye çalışıyor dersiniz.şimdi kendini vatanın sahibi sanan çok vatansever insanlar bu fotografları vicdanınız nasıl değerlendiriyor.agzınız mutlaka birilerinin işine geldiği gibi konuşacaktır 74 15 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    ceeeğaapee demlenıyor diyen. MAKARNACI KÖMÜRCÜ AYRAN DÜRÜM 100 tlciler nerdesiniz şeref arayışındamı :) 49 10 Yanıtla
  • mehmet:
    AKP-MHP VATAN HAİNLİĞİ YAPIYOR İP GETİR İSMET 40 15 Yanıtla
  • poyraz can:
    mhpkk 32 8 Yanıtla
  • Kazım Özkan:
    waayyy waayy şu hale bak şu hale bak daha ne günler görecek türkiye 16 7 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    yazıklar olsun 13 -1 Yanıtla
  • İBRAHİM ÇAĞLAYAN:
    BARIŞI HUZURU KARDEŞLİĞİ KİM SAVUNUYORSA ALLAH RAZI OLSUN HEPİMİZ BU TOPRAKLARIN EVLADIYIZ TÜRK KURT LAZ ÇERKEZ ZAZA ARAP BU COĞRAFYA NIN EVLADIDIR 1 1 Yanıtla
  • Ahmet Yilmaz:
    yazıklar olsun bularsam şehit boşunamı verdık .okadar şehıdın kanı yerdemi kalacak ?? 0 0 Yanıtla
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