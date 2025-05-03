Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirmeden önceki son görüntüleri - Son Dakika
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Politika

Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirmeden önceki son görüntüleri

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Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'den geriye kalp krizi geçirmeden önce yemek yediği anların görüntüleri kaldı.

03.05.2025 16:59  Güncelleme: 17:07
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi süren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. 18 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Önder'den geriye kalp krizi geçirmeden önce yemek yediği anların görüntüleri kaldı.

Sırrı Süreyya Önder\'in kalp krizi geçirmeden önceki son görüntüleri

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Son Dakika Politika Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirmeden önceki son görüntüleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Topuz:
    Allah rahmet eylesin tek amacı bu ülkeye barışı getirmekti ... 38 6 Yanıtla
  • MUSTAFA AKTAŞ:
    Allah rahmet eylesin. Darısı galaksi liderimiz ile Bohçaliya 8 14 Yanıtla
  • Can Dezen:
    bariş elçisini zehirledir galiba 6 7 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    ZOR OLDU DARISI CAHAPE YÖNETİMİNDEKİ HIRSIZLARA ŞEHİT ANALARININ AHINI ALMAK KÖTÜDÜR 4 6 Yanıtla
  • ispir225:
    Herkes bir gün ölümü görecek 8 0 Yanıtla
  • 14714789Asd:
    şu sa deliye bakarmısın allahım bize böyle insanlar lazım yoksa toplıca yok olacayız hep rant pesındelir allahım sonumuz karanlık ülkemde ne sanat kaldı nede sanatcı allahım bomboş yasıyoruz 3 2 Yanıtla
  • Ugur Samlıoglu:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 4 0 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun son dönemde terorsüz Türkiye için çok büyük çaba harcadı inşallah suikasta uğramıştır. 1 0 Yanıtla
  • Zeytin Ağacı:
    BUNUN GİBİ VEKİLLERİ BU ÜLKE KALDIRAMAZ...SİYASETTE SIRRI BEY GİBİ ÇOK İNSAN VARDA İŞİN İÇERİSİNDE RANT OLUNCA GÜNÜMÜZÜN KOŞULLARINDA DIŞARIDA KALIYORLAR...TKP...EMEP ..SOL PARTİ...TİP...İÇERİSİNDE DÜZGÜN İNSANLAR YIĞINLARCA VAR... 1 0 Yanıtla
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