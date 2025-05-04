Önder'in kızı babasına yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu - Son Dakika
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Politika

Önder'in kızı babasına yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, AKM'de düzenlenen törende babasına yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu. Kandemir kaleme aldığı satırlarda "Baba hayatın bütün rengi gitti, benim bildiğim hayat bitti" ifadelerini kullandı.

04.05.2025 11:10
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İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizinin ardından aort damarı yırtılan ve 18 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördükten sonra dün hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor.

BABASINA YAZDIĞI MEKTUBU OKUDU

Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir kürsüye gelerek babasına yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu. Kandemir'in mektubunda şu satırlar yer aldı;

"YENİ BİR HAYAT BAŞLIYOR"

"Ne zaman bir şey yazsam onu arar okurdum. Ona geçen hafta bir mektup yazdım size okumak istiyorum. Baba hayatın bütün rengi gitti, benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor. Ürkütücü bilinmezlikle dolu. Kendimi bildim bileli seni kaybetmek korktum. Bu benim tek zaafım karın ağrımdı. Bu adam bana sadece ölerek acı çektirir derdim. Evlere sığamayışın, kimseye kıyamaman, kalp kırmaktan daha çok korkman.

"KEDİM ÖLDÜ DİYE ARARDIM"

Kalbim kırık, baba aşık oldum, uyku tutmadı, kedim öldü diye arardım. Babalığına çok doydum. Dostluğuna doyamadım. Kendinle ilgilenmediğine kızıyorum."

Önder\'in kızı babasına yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu

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Son Dakika Politika Önder'in kızı babasına yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ünal üci:
    Mekanı cennet olsun 90 35 Yanıtla
  • abdullah aktürk :
    mekanı cennet olsun inşallah 65 31 Yanıtla
  • Nuriye1933:
    görüşlerimiz aynı olmasa da ,baban atan vefat etmiştir..bunun için başın sağolsun.. sırrı Süreyya Önder için mekanı cennet olsun 68 24 Yanıtla
  • osman şahin:
    EVET BU ÜLKE İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİN SİYASİ GÖRÜŞ FARKLILIĞI OLAN İŞÇİSİ EMEKLİSİ FAKİRİ ZENGİNİ ESNAFI KÖYLÜSÜ KÜRDÜ TÜRKÜ HERKESİN KALBİNDE YERİN VAR NUR İÇİNDE YAT ALLAH RAHMET EYLESİN BARIŞ İNSANI 63 20 Yanıtla
  • Ankara null:
    sehitleri seni bekliyor gel gellll......... 34 30 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Gøruslerinden inandigi davasina taviz vermeyen adam 16 18 Yanıtla
  • Ufuk Onat:
    allah rahmet eylesün . siyasi görüşün yüzünden . Seni allaha havale ettik .Ne mutlu türküm diyene 11 23 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Babasiz kalan bu ulkenin gercek sahipleri şehit kızları başımızın tacıdır... 24 9 Yanıtla
  • Gamze&eda2004:
    şehitlerimizin aileleri de çok ağladı 18 7 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    barışın güvercini pırrr diye uçuverdi Işıklarda yatsın 7 12 Yanıtla
  • mavişş Kaplan:
    Her ne olursa olsun oda bir evlat babasını kaybetmiş acısı büyük kütü yorumları okumadım mekanı cennet olsun rabbim sanada anne ede sabır versin ?? 3 4 Yanıtla
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