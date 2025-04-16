Sırrı Süreyya Önder'in kızından sosyal medya paylaşımı - Son Dakika
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Politika

Sırrı Süreyya Önder'in kızından sosyal medya paylaşımı

Sırrı Süreyya Önder\'in kızından sosyal medya paylaşımı

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastanede yoğun bakımda olan TBMM Başkanvekili ve ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi devam ederken, kızı Ceren Önder Kandemir, "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba" diye seslendi, "Babam duaya inanır, dua edin" çağrısı yaptı.

16.04.2025 18:15
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder önceki akşam kalp rahatsızlığı geçirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Önder, aort damarındaki yırtılma nedeniyle yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Hastaneden sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

"EN İYİ BİLDİĞİN ŞEYİ YAP VE DİREN BABA"

Önder'in tedavisi devam ederken kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kandemir paylaşımında, "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım. Gecenin bir yarısı 'Mavra yapalım mı?' diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın. Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin" ifadelerini kullandı.

Kandemir'in paylaşımı şu şekilde;

Sırrı Süreyya Önder'in kızından sosyal medya paylaşımı
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Son Dakika Politika Sırrı Süreyya Önder'in kızından sosyal medya paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • ZEKİ:
    Karşıt görüşlüyüm ama sempatik bir insan samimi gercekten barışı istediğini düşünüyorum yapacağı çok şey var şifa bulur inşallah. 285 25 Yanıtla
    Hallo Zusammen:
    Aynen katılıyorum gerçekten sempatik anlayışlı olgun beyefendi nerede ne konuşulacağını nereden ne söyleyeceğini bilen bir insan aslında ben de karşı görüşlüyüm fakat Sırrı bey tanıdığım kadarıyla efendi biri her zaman iyimser taraftan bakıyor inşallah eski sağlığına kavuşur Allah yardımcısı olsun Allah acısın 13 1
    Şevki Sünger:
    aynı fikirdeyim 11 1
  • RAMAZAN KARAMAN:
    Allah acil şifalar versin inşallah Rabbim sevenlerine bağışlasın 231 27 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    siyasilerin gerçek yüzünü görmeniz için Allah size daha ne yapsın? Filistinli binlerce bebek katledilirken hiçbiri kılını kıpırdatmadı ama pkk ile işbirliği diye birbirlerini kötüleyen siyasiler şimdi üzüntülerinden ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. tbmm dekilerin hepsi aynı kafa karakterde. meclis başkan vekilliğine başka bir pkk lıyı yaparsınız. 58 181 Yanıtla
    Selahaddin Eyyubi:
    Sen Halepçe'de insanlar katledilirken, Doğu Türkistan'da işkenceye uğrarken ne yaptın? 7 28
  • Ugur164455:
    Rabbim acil şifalar versin Güzel İnsan 158 22 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Acil şifalar inşallah Güler yüzlü ve esprili insan Barışı gömek nasip olur inşallah 144 27 Yanıtla
  • caps lock:
    Allah rahmet eylesin 44 112 Yanıtla
  • Can Dezen:
    allah şifa versin inş 133 23 Yanıtla
  • hymqftxcpt:
    Allah acil şifalar versin inşallah 106 16 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    Rabbım Şafi ismiyle şifalar versin inşallah sonucta insan 95 15 Yanıtla
  • Diyego Can:
    Allah ailesine bağışlasın Rabbim şifa versin 91 16 Yanıtla
  • celikkolibrahim84:
    Allah acil şifalar versin 60 12 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Allah şifa sağlık versin 35 8 Yanıtla
  • Sevdam340490:
    barışın hasret yüzü Rabbım tez Şafi ismiyle şifa versin sana ezgin insan 28 9 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    çok geçmiş olsun rabbimin gücü herşeye yeter inşaallah en yakın zamanda şifasını verir yüce Allah'ım 23 6 Yanıtla
  • Alihaydar Yılmaz:
    Aba altından sopa gösterme kızım babana dua et devlete parmak sallanmaz bazı şeyleri eksik öğrendin o dönemler sağı solu herkes çok bedel ödedi banan barış dışa çırpınırken sen bu halde parmak sallıyorsun kendine yazık edersin 7 15 Yanıtla
  • Sabri TIGER:
    Şehitler seni ve avaneni bekliyor 11 5 Yanıtla
    Mewan Niwan:
    Şimdi sana da geri kalanınada demek isterdim :):): 0 1
  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi:
    ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN.BARIŞ ELÇİSİ,KALBİ GÜZEL İNSAN. DUALARMIZ SENİNLE.TÜRKİYENİN GURURU. NECMETTİN COŞKUN 7 4 Yanıtla
  • Ramazan Ulaş:
    Rabbimden Hayırlı şifalar diliyorum geçmiş olsun 3 1 Yanıtla
  • Gamze&eda2004:
    geçmiş olsun şifalar dilğyorum 2 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    bizenekiii 2 0 Yanıtla
  • İrfan Özyurt:
    Rabbim acil şifalar versin inşallah Ailesine çocuklarına bağışlasın 1 0 Yanıtla
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