İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal etti. Karara peş peşe tepkiler yükseldi.
CHP'li milletvekilleri TBMM Genel Kurulunda İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararını sıra kapaklarına vurarak protesto etti. Milletvekilleri ayrıca kürsüyü işgal ederek; "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı attı.
CHP'li vekillerin protestosuna Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaptığı hareket damga vurdu. DEM Partili Önder, protesto esnasında birleşime ara verdi.
Son Dakika › Politika › Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba - Son Dakika
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