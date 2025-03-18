Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba - Son Dakika
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Politika

Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba

Sırrı Süreyya Önder\'in Meclis\'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi TBMM'de protesto edilirken ilginç anlar yaşandı. Meclis'in DEM Partili Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP'li vekillerin protestosu devam ederken birleşime ara verdi.

18.03.2025 23:38
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İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal etti. Karara peş peşe tepkiler yükseldi.

MECLİS'TE "DİPLOMA" PROTESTOSU

CHP'li milletvekilleri TBMM Genel Kurulunda İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararını sıra kapaklarına vurarak protesto etti. Milletvekilleri ayrıca kürsüyü işgal ederek; "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı attı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER BİRLEŞİME ARA VERDİ

CHP'li vekillerin protestosuna Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaptığı hareket damga vurdu. DEM Partili Önder, protesto esnasında birleşime ara verdi.

Sırrı Süreyya Önder, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba - Son Dakika
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