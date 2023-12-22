TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, divanda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ediyor. TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçelerini görüşmek için Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

TANSİYONU DÜŞTÜ, HASTANEYE KALDIRILDI

Milletvekillerin konuşması sırasında TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, divanda rahatsızlandı. Tansiyonunu düşen Önder, önlem için hastaneye götürüldü.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre "Önder hastanede müşahede altına alındı. Açıklamada "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder, tansiyonun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına altındı." denildi.

"ŞU ANDA KLİNİK DURUMU İYİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "TBMM Başkanvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerini yönettiği sırada rahatsızlanmış, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırılmıştır. Hastanemizde detaylı incelemeleri devam etmektedir. Şu anda klinik durumu iyi, fakat tetkiklerin tamamlanması için kısa süre müşahede altında tutulacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.