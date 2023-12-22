 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tansiyonu düşen Önder, hastanede müşahede altına alındı.

22.12.2023 - 21:03,  Güncelleme: 21:43
Abone Ol

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, divanda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ediyor. TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçelerini görüşmek için Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

TANSİYONU DÜŞTÜ, HASTANEYE KALDIRILDI

Milletvekillerin konuşması sırasında TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, divanda rahatsızlandı. Tansiyonunu düşen Önder, önlem için hastaneye götürüldü.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre "Önder hastanede müşahede altına alındı. Açıklamada "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder, tansiyonun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına altındı." denildi.

Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

"ŞU ANDA KLİNİK DURUMU İYİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "TBMM Başkanvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerini yönettiği sırada rahatsızlanmış, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırılmıştır. Hastanemizde detaylı incelemeleri devam etmektedir. Şu anda klinik durumu iyi, fakat tetkiklerin tamamlanması için kısa süre müşahede altında tutulacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
YORUMLAR (2)
  • osman şahin: Türkiye cumhuriyeti TBMM Başkan vekili sayın sırı Süreyya önder,e geçmiş olsun Yanıtla 56 39
  • Mert Delikanli: Sehit verdik bu haberden daha önemli tek haber yapmadınız gidip üstüne bunu haber yapıyorsunuz kime hizmet ediyorsunuz yazıklar olsun Yanıtla 58 129

Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti, 3.Sayfa, Sağlık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika


22:05
Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28
Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40
İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı

Son Dakika
22:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21 İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 22:41:03. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement