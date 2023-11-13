Siyaset kulislerini hareketlendirecek iddia: Özgür Özel, Meral Akşener ile bir araya gelecek, ana gündem ise ittifak

Türkiye'de yerel seçimlere sayılı günler kalırken siyaset kulisleri de hareketlendi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in ittifak açıklaması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret edeceği öne sürüldü.

CHP'de genel başkanın değişmesi sonrası İYİ Parti ile CHP arasındaki ittifak olasılıkları yeniden tartışılmaya başlandı. Son olarak CHP Sözcüsü Deniz Yücel ittifak tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel

"İTTİFAKIN PAZARLIĞA DÖNMESİNE KARŞIYIZ"

Yücel, yaptığı basın toplantısında ittifak çalışmalarına dair bilgi vererek, "Biz geçmişte ittifak yaptığımız partilerle iletişimimizi hala sürdürüyoruz. Biz ittifaka hiçbir zaman kapımızı kapatmadık, kapatmayız. Ancak bunun bir alışverişe yani 'Şurayı biz alalım, şurayı size verelim' gibi bir alışverişe ya da pazarlığa dönmesine karşıyız." dedi.

"HER ZAMAN KAPIMIZ AÇIKTIR"

Yücel konuşmasının devamında, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendinin bu konuda bir takım keskin açıklamaları oldu. Olabilir, daha yerel seçim takvimi açıklanmış değil. Neticede biz hem kazanmak için hem de ittifak yapacağımız partilerin kazanması için daha da ötesi ülkemiz demokrasisinin kazanması için gereken her türlü adımı da atarız, bu konularda atılacak adımlara da her zaman kapımız açıktır." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE MERAL AKŞENER BİR ARAYA GELECEK

Yücel'in açıklamaları tazeliğini korurken Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, CHP lideri Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in bir araya geleceğini iddia etti.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ YEREL SEÇİMLER

Sözcü TV'ye bağlanan Öztürk, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret edecek. Bu ziyaret muhtemelen çarşamba günü gerçekleşecek. Bu görüşmeden önümüzdeki yerel seçimle ilgili konular ele alınacaktır." ifadelerini kullandı.

"İTTİFAK KONUSU MASADA OLACAK"

Saygı Öztürk, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "İki partinin ittifak konusu ve İYİ Parti'nin tutumu ikili zirvede konuşulacaktır. Söz konusu ziyaretin ardından 'Hayırlı olsun' ziyareti için de daha sonra CHP Genel Merkezi'ne gidebileceği bilgisini de aldım."