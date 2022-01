Siyasiler, genç sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiler - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyinin organizasyonuyla Malatya'da faaliyetlerine devam eden 20'ye yakın genç Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı ve Yönetimiyle bir araya gelip, fikir alış verişinde bulundular.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesislerinde gerçekleşen istişare toplantısına katılan genç Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başarı plaketiyle ödüllendirilen Yeşilyurt Belediyesinin gençlik yatırımları başta olmak üzere diğer yatırımları ve projeleri hakkında görsel sunum destekli bilgilendirmede bulunuldu.

Sivil toplum kuruluşlarının fikir ve önerilerine her zaman dikkate aldıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, güçlü ve kalıcı yatırımların yanı sıra birlik ve beraberliği güçlendirecek sosyal, kültürel ve sportif yatırımlarla her geçen yıl daha fazla gelişen Yeşilyurt'u toplumun tüm kesimleriyle birlikte yönettiklerini söyledi.

Yeşilyurt'a hizmet ederken sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinden çok ciddi aldıklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Sivil Toplum Kuruluşlarımızın her biri kamu yararına çalışan, millete hizmet eden kuruluşlarımızdır. Sivil toplum kuruluşlarımız ne kadar gelişirse, şehrin gelişimine ve dönüşümüne ne kadar katkı sunabilirse şehrimiz de o oranda gelişir. Biz şehrimizin yararına olacak her türlü çalışmaya, birlikteliğe destek veriyoruz. Bu tür istişare toplantılarıyla hizmetlerimizin en büyük paydaşı olan sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelip, karşılıklı fikir alış verişinde bulunarak ortak akıl anlayışımızı sürekli diri ve canlı tutmaya özen gösteriyoruz. Ortak akıl ve birliktelik oluşturmak ve katılımcılığı sağlamak için buradayız. Biz bu şehrin yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızla ile birlikte güçlüyüz. Bir şehri ileriye götürecekseniz ortak akıl şarttır. Allah'a şükürler olsun ki bunu Yeşilyurt'ta başardık. Bugün Yeşilyurt her alandaki gelişimiyle Türkiye'de örnek alınan bir ilçe haline gelmiştir. Bugün ki toplantımıza katılım sağlayan temsilcilerimizin istek, talep ve sorunlarını dinleyip notlarımızı aldık. İlimizde faaliyetlerini sürdüren genç stk'larımızla birlikte çok güzel projelerin altına imza atıyoruz. Başarılı yatırımlarımızın altında bu birliktelik ruhumuz vardır, bu tür buluşmalar vesilesiyle bu birlikteliğimizi ve dayanışma ruhumuzu daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Çözüm odaklı ve katılımcı belediyecilik anlayışının tüm gerekliliklerini yerine getirip, Yeşilyurt'u birlik ve beraberlik ruhuyla yönettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, gençlik yatırımlarında büyük mesafeler aldıklarını hatırlatırken şunları söyledi:

" Gençlerimizin fiziksel ve kişisel gelişimlerini desteklemek, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, milli ve manevi değerlerle kuşatıp geleceğe hazırlamak için gençlik yatırımlarına büyük bir bütçe ayırdık. Millet Kıraathanelerinden Kültür ve Sanat Merkezlerine, 25 Milyon TL. maliyetindeki dev spor yatırımlarından sosyal sorumluluk projelerine kadar her alanda daha dinamik, daha sağlıklı ve daha enerjik bir gençlik için devasa hizmetler sunuyoruz. Pandemi sürecine rağmen bu hizmetlerimizi aksatmadan sürdürdük, çünkü genç nesli ihmal etme lüksüne sahip değiliz. Gençleri sahiplenen, onlara gereken değeri veren, kucaklayan ve sahip çıkan bir belediye olduğumuzu her alanda ortaya koyduk. Ulusal ve uluslararası bir çok organizasyona başarıyla ev sahipliği yaparak gençlerimizin doğru ve güzel bir hayat yaşamaları için tüm imkanları sunduk. Ufku geniş, idealist, vatanını ve milletini seven, teknolojiyi takip eden, girişimcilik ruhu yüksek bir gençlik için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Gençlik yatırımlarında bölgesinde örnek alınan, ülke çapında artık tanınan bir belediye olarak 2021 yılındaki gençlik yatırımlarımızdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızdan başarılı plaketi alarak, hayata geçen tüm yatırımlarımızı taçlandırmıştık. Merkez- kırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarımızı farklı branşlarda sportif ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı güçlü ve modern eserlerle donatıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile işbirliği halinde yürüttüğümüz yaklaşık maliyeti 100 Milyon TL.'ye yakın olan gençlik yatırımlarımızın hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Kent Konseyimizin Kadın ve Gençlik Meclislerinin çalışmaları da hizmetlerimize büyük bir güç katmaktadır, onlara da teşekkür ediyorum. Kentimizde faaliyetlerini sürdüren genç sivil toplum kuruluşlarımızdan da bu anlamda çok ciddi katkılar görüyoruz. Hep birlikte kentimize ve ilçemize en güzel hizmetlerin gelmesi noktasında 2022 yılında da hiç durmadan, birlik ve beraberlik ruhuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her türlü projeye, öneriye ve talebe açığız."

İstişare toplantısına ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi ile katılım sağlayan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkürlerini sunan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, " Türkiye gelişip büyürken bu değişim sürecinden Malatya ve Yeşilyurt'ta nasibini alıyor. Milletimizi ve gençlerimizi hizmetlerle buluşturan, gençlere çok ciddi yatırımlarda bulunan Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt'un genç ve dinamik Belediye Başkanı ile ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt'ta kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız ve dezavantajlı gruplarımız için çok güzel hizmetler yapılıyor. Daha yaşanabilir ve modern bir ilçe inşa edilmesi aşamasında burada çok büyük gayretleri görüyoruz. Sosyal belediyecilik hizmetlerine çok farklı önem veren, bu doğrultudaki yatırım ve desteklerini artıran, istihdama yönelik kurslar açan, ailenin korunması ve güçlenmesine yönelik projeler geliştiren, kadınlara yönelik kooperatifler kurup bu yöndeki eğitim faaliyetlerini sürekli artıran, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikteki hizmet alanlarını genişleten Yeşilyurt Belediye Başkanımızı ve ekiplerini kutluyorum "şeklinde konuştu.

Toplantı sırasında söz alıp talep ve önerilerini paylaşan Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarına, Malatya ve Yeşilyurt'ta hayata geçen yatırımlara ve hizmetlere sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.