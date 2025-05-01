Siyasilerden 1 Mayıs mesajları - Son Dakika
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Politika

Siyasilerden 1 Mayıs mesajları

Siyasilerden 1 Mayıs mesajları

İşçi sınıfının uluslararası bayramı siyasilerin de gündeminde. Siyasi isimler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla günün anlam ve önemine ilişkin mesajlar paylaştı.

01.05.2025 09:56
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Siyasiler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla resmi sosyal medya hesaplarından mesajlar paylaştı.

"1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Çevre, Şehircilik ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Kurum, "Yükselen her bir yuvada binlerce mimarımızın, mühendisimizin, ustamızın alın teri var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, "Alın teriyle atılan her adım, bu ülkenin yarınlarına atılan sağlam bir temel… Varlığıyla ülkemizi büyüten, her zorluğu birlikle aşan işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Nice güzel yarınlara, el birliğiyle…" şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan günün anlam ve önemine ilişkin yayımladığı mesajda, " Türkiye Yüzyılı'nı emeği ve alın teri ile inşa eden tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Emeğiyle Türkiye'yi büyüten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, alın terinin karşılığını aldığı adil ve güvenli çalışma ortamları için iş dünyamız, sendikalarımız ve çalışanlarımızla iş birliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bizim Milletimiz, ekmeği kutsal sayar, çalışmayı ibadet bilir. Tarih boyunca, alın teriyle yoğrulan vatan toprağımız bugünlerine sabrın, emeğin ve fedakârlığın bir eseri olarak gelmiştir. Ülkemizin gücüne güç katan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında 79 ilimizde 127 Açık Hava Toplantısı müracaatında bulunulmuş; bu müracaatların hepsine Mülki İdare Amirliklerimizce izin verilmiştir" ifadelerini kullandı.

"YASAKLARIN SON BULACAĞI GÜNLER ÇOK YAKIN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 1 Mayıs'a ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ya Adalet, Ya Sefalet!" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Alın teriyle kazanan, helal ekmeğiyle varlık mücadelesi veren emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "Bugün 1 Mayıs. İşçilerin ve emekçilerin bayramı. Silivri Cezaevinden bütün işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayısını kutluyorum. İşçiler ve emekçiler insanca bir yaşam ve çalışma koşulları için senelerdir mücadele ediyor. Dünyayı ve hayatı emekleriyle var edenler uzun zamandır emeklerinin karşılığını almak ve insanca koşullarda çalışmak kavgasını veriyor. 1 Mayıs bu uzun mücadeleyi, bu zorlu kavgayı simgeliyor. Kutlu olsun! Emeğiyle geçinen insanların, ülkemizde ne kadar ağır şartlardan geçtiğini çok iyi biliyorum. Ekonomimizi çökerten iktidar, 19 Mart darbesiyle bu ülkede geçinmeyi, iş ve aş derdindeki on milyonları daha da zora soktu. Emekçi Kardeşlerim, İşçiler, Bu devran elbette dönecek. Emeğin, emekçinin hakkını alacağı bir dönemi çok yakında getireceğiz. Yasakların, baskıların son bulacağı günler çok yakın. 1 Mayıs'ı Taksim'de milyonlarla, hep birlikte, coşkuyla kutlayacağımız günlere kavuşmamıza az kaldı. Başta İstanbul için gece gündüz çalışan emekçi kardeşlerim olmak üzere alın teriyle evlerine ekmek götürme derdindeki milyonlara selam olsun. 'Kısa çöpün uzun çöpten hakkını alacağı' günler yakındır. 1 Mayıs kutlu olsun."

Politika, 1 Mayıs, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Siyasilerden 1 Mayıs mesajları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • barış özcan:
    Ülkede çok tatil var, ekonomiye zarar veren bu anlayışı desteklemiyorum.Resmi tatiller haftasonu ile beraber ortalama 22 gün, yani aylık çalışma günü zaten 22 gün yani 1 ay gitti, en az ayda 2 gün hastalık, düğün vb için işe gidilmez oda yıllık yaklaşık 22 gün eder, bir ay daha gitti. 52 haftada 2 haftasonu ile 104 günde zaten tatil, birde yıllık izinde 15 gün diyelim etti 119 gün ,buda yakkaşık 4 ay eder, 2 ayda öncekiler etti 6 ay.Yani 6 ay çalışıp 6 ay yatıyoruz. Yada ayın yarsını çalışıp yarsını yatıyoruz. Fazla mesai ve haksız yere fazla çalışanlar bu durumda değil. 6 0 Yanıtla
  • 205622:
    en iyi mesaj biz bunu yapamıyoruz deyip bırakmanız 23 yldir bu ülkeye bir bik yapmadiniz sadece kesenizi doldurdunuz halk ac 4 1 Yanıtla
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