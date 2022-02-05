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Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları - Son Dakika

Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları

05.02.2022 16:10
Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından siyasiler geçmiş olsun mesajları yayımladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından siyasiler geçmiş olsun mesajları yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki mesajında, "Covid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Kendilerine ve eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye 'geçmiş olsun' dileklerimi ilettim. Cenab-ı Hak'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise, "Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Size ve kıymetli eşinize Rabbimden acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.ALTUN: BU VİRÜSÜ DE ALT EDECEKSİNİZİletişim Başkanı Altun, "Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanım. Allah'ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle" mesajını paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da "Dualarımız sizlerle efendim" dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve kıymetli hanımefendi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden şifalar niyaz ediyorum" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Değerli Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şifa dileklerimiz ve dualarımızla" ifadelerini kullandı.MUHALEFETTEN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI'Muhalefet partilerinin liderleri de Erdoğan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" derken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.


Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları
Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları
Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları
Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları
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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları - Son Dakika


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