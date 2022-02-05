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Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (2) - Son Dakika

Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (2)

05.02.2022 16:25
Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (2)

BABACAN: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUMDEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

BABACAN: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise, "Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.


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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, 112, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (2) - Son Dakika


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