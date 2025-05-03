Siyasilerden Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajları

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 15 Nisan'da hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 62 yaşında hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada Önder'in 3 Nisan saat 16.10'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğin bildirdi. Sırrı Süreyya Önder'in yaşamını yitirmesinin ardından siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TERÖRSÜZ TÜRKİYE MENZİLİNE VASIL OLACAĞIMIZA İNANIYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Sayın Önder'i ve Sayın Buldan'ı külliyemizde kabul etmiş ve yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum.

"NEZAKETİYLE GÖNÜLLERDE İZ BIRAKAN ARKADAŞIMIZDI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren; nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan kıymetli bir arkadaşımızdı. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çabaları da milletimizin gönlündeki müstesna yerini koruyacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun…

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İDEALİNE KATKI SUNMA GAYRETİYLE HATIRLANACAK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diliyorum. Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, bir çok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

"ÖNDER'E ALLAH'TAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

"SON GÜNLERİNİ BARIŞ VE KARDEŞLİĞİN HÜKÜM SÜRECEĞİ TÜRKİYE'YE ADADI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Sırrı Süreyya Önder, yapıcı kişiliğiyle ülke gündemine hem renk hem denge hem de güzellikler kattı. Sanatçı ve bilge karakterini, hayatının son günlerinde "Terörsüz Türkiye" hedefine, barış ve kardeşliğin hüküm süreceği Türkiye'ye adadı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun, geride kalanlara Allah sabır versin.

"HER ZAMAN SAMİMİ DURUŞ SERGİLEMİŞ BİR İSİMDİ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, sanatla siyaseti harmanlayan duruşuyla; Anadolu insanımızın hikâyesine, derdine, sevincine tercüman olmuş, her zaman samimi duruş sergilemiş bir isimdi. Bu topraklarda kardeşliğimizin ve birliğimizin daim olması için, Terörsüz Türkiye hedefimiz için büyük bir gayret göstermişti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine, Yüce Meclis'imize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.

"HERKESİN SAYGISINI KAZANMIŞ DEĞERLİ BİR İNSANDI"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insandı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

"SON GÜNLERİNİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE İDEALİNE ADAMASI HER DAİM HATIRLANACAK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemi Göktaş: Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ömrünün son günlerini terörsüz Türkiye idealine adaması her daim hatırlanacaktır. Ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

"BİR DOSTU, BİR GÜZEL İNSANI KAYBETTİK"

Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın: Anadolu'nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir âkil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik. İyi, güzel ve doğruya olan inancını hiç kaybetmedi. Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vaz geçmedi. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevdiklerine taziyelerimi sunuyorum. Başımız sağ olsun.

"HAKİKATEN ÇOK ÜZGÜNÜM"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'i maalesef kaybettik. Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye'nin tezahürü Merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve mermahetiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum.

"ÖMRÜNÜ BARIŞ YOLUNDA HARCADIĞINA ŞAHİDİZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz. Türkiye'nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur. Ülkemizin başı sağ olsun.

"SİYASETE KATTIĞI HOŞGÖRÜ ÜSLUBU SİYASETÇİLERE ÖRNEK OLMALI"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Bu acı günde kederli ailesine, DEM Parti camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sırrı Süreyya Önder'in siyasete kattığı hoşgörü ve zerafet üslubunun bütün siyasetçilere örnek olmasını ve ülkemizin farklı kesimlerinin birbirini anlayabilmesi için gösterdiği çabaların sürdürülmesini temenni ediyorum.. Ruhu şad olsun!

"BARIŞ MÜCADELESİNDEN VAZGEÇMEMİŞ BİR İNSANDI"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Çok üzgünüm… TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in maalesef vefat haberini aldık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Sırrı Süreyya Önder, bu topraklara barışın gelmesi için çok çalışmış, ağır bedeller ödemiş ama barış mücadelesinden de hiç vazgeçmemiş bir insandı. Kendisini hep güzel anılarla hatırlayacağız. Mekânı cennet olsun.

ERBAKAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat eden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

MUHARREM İNCE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

"ÖMRÜNÜN SON DEMLERİNİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN SEFERBER ETTİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini "Terörsüz Türkiye" hedefi için seferber etti. Allah rahmet eylesin. Değerli ailesinin, DEM Parti'nin, Yüce Meclis'in ve aziz milletimizin başı sağ olsun.

ÖZGÜR ÖZEL: ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz. Türkiye'nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur. Ülkemizin başı sağolsun.