Sokak hayvanları nasıl uyutulacak? AK Parti'den yeni açıklama var - Son Dakika
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Politika

Sokak hayvanları nasıl uyutulacak? AK Parti'den yeni açıklama var

Sokak hayvanları nasıl uyutulacak? AK Parti\'den yeni açıklama var

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, uzun süredir tartışma konusu olan başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin bilgi verdi. Güler ''Uyutulma olmak zorunda, yasada ötanazi diye geçecek.'' ifadesini kullandı. Güler, uyutmaya veteriner hekimler ve kamu yöneticilerinin karar vereceğini söyledi.

19.06.2024 16:54
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Sokaklardaki başıboş köpeklerle ilgili tartışma konusu olan kanun teklifiyle ilgili AKParti Grup Başkanı Abdullah Güler, açıklamada bulundu. Güler, köpeklerin uyutulmak zorunda olduğunu belirterek bu konuda karar verici konumunda veterinerlerin ve kamu yöneticilerinin olacağını söyledi.

"KUDUZ RİSKİ TAŞIYAN HAYVANLAR VAR"

Henüz meclise gelmeden özellikle uyutma seçeneğiyle tartışmalara neden olan başıboş köpeklereyönelik kanun teklifinde sona gelindi. Temmuzda Meclis'e sunulması beklenen teklifle ilgili CNN Türk'e konuşan Güler,"Kuduz riski taşıyan, hastalıklı ve sahiplendirilme imkanı olmayan, beslenme zorluğu çeken hayvanlarımız var. Dolayısıyla barınaktaki diğer hayvanların da sağlığını korumak zorundasınız." dedi.

Sokak hayvanları nasıl uyutulacak? AK Parti'den yeni açıklama var
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler

UYUTMA YASADA "ÖTANAZİ" DİYE GEÇECEK

Güler, hastalıklı ve sahiplendirilme imkanı olmayan hayvanlarla ilgili uygulamanın "öldürülme" ya da "uyutulma" değil, "ötanazi" tanımıyla yasada yer alacağını belirtti.

"VETERİNER HEKİM VE KAMU YÖNETİCİLERİ KARAR VERECEK"

Ötanaziye kararın nasıl verileceği konusunda da bilgi veren Güler, kuduz olan, bulaşıcı hastalık taşıyan, saldırganlığı artmış ve rehabilite edilemeyecek durumdaki köpeklerin uyutulmasına, veteriner hekimlerin ve kamu yöneticilerinin karar vereceğini söyledi.

Sokak hayvanları nasıl uyutulacak? AK Parti'den yeni açıklama var

Teklifte en önemli başlığın kısırlaştırma olacağını vurgulayan Güler, kısırlaştırmayla birlikte sahiplendirmenin de özendirileceğini söyledi.

Abdullah Güler, AK Parti, Hayvan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sokak hayvanları nasıl uyutulacak? AK Parti'den yeni açıklama var - Son Dakika
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