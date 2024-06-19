Sokaklardaki başıboş köpeklerle ilgili tartışma konusu olan kanun teklifiyle ilgili AKParti Grup Başkanı Abdullah Güler, açıklamada bulundu. Güler, köpeklerin uyutulmak zorunda olduğunu belirterek bu konuda karar verici konumunda veterinerlerin ve kamu yöneticilerinin olacağını söyledi.
Henüz meclise gelmeden özellikle uyutma seçeneğiyle tartışmalara neden olan başıboş köpeklereyönelik kanun teklifinde sona gelindi. Temmuzda Meclis'e sunulması beklenen teklifle ilgili CNN Türk'e konuşan Güler,"Kuduz riski taşıyan, hastalıklı ve sahiplendirilme imkanı olmayan, beslenme zorluğu çeken hayvanlarımız var. Dolayısıyla barınaktaki diğer hayvanların da sağlığını korumak zorundasınız." dedi.
Güler, hastalıklı ve sahiplendirilme imkanı olmayan hayvanlarla ilgili uygulamanın "öldürülme" ya da "uyutulma" değil, "ötanazi" tanımıyla yasada yer alacağını belirtti.
Ötanaziye kararın nasıl verileceği konusunda da bilgi veren Güler, kuduz olan, bulaşıcı hastalık taşıyan, saldırganlığı artmış ve rehabilite edilemeyecek durumdaki köpeklerin uyutulmasına, veteriner hekimlerin ve kamu yöneticilerinin karar vereceğini söyledi.
Teklifte en önemli başlığın kısırlaştırma olacağını vurgulayan Güler, kısırlaştırmayla birlikte sahiplendirmenin de özendirileceğini söyledi.
Son Dakika › Politika › Sokak hayvanları nasıl uyutulacak? AK Parti'den yeni açıklama var - Son Dakika
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