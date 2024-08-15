Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Politika

Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu

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İzmir'de Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili yapılan sokak röportajında hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı çıkartılan Dilruba Y., "Ben iktidarı eleştirdiğim düşünüldüğü için siyasi bir karar neticesinde haksız yere tutuklandım" dedi.

15.08.2024 10:00
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İzmir'de özel bir şirkette çalışan Dilruba Y. isimli kadın, sokak röportajında söyledikleri sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"SİYASİ BİR KARAR NETİCESİNDE TUTUKLANDIM"

'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklanan Dilruba K., Oda TV'ye yaptığı açıklamada "Ben iktidarı eleştirdiğim düşünüldüğü için siyasi bir karar neticesinde haksız yere tutuklandım. Herkese çok teşekkür ederim. İnsanın en çok böyle zamanlarda desteğe ihtiyacı oluyor. Herkesin desteğiyle dışarıda olduğumdan çok daha güçlüyüm burada ve gücümü katlayarak çıkacağım" dedi.

Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu

SİYASİLERDEN RİCADA BULUNDU

Siyasi parti temsilcilerine çağrıda bulunan genç kadın, "Siyasilerin benim hakkımda tam bilgi sahibi olmadan bir basın açıklaması yapmamalarını rica ediyorum. Şu an bu mesele siyaset üzeri bir haksızlık yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu

Instagram, 3-sayfa, İzmir, İnsan Hakları, Cezaevi, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu - Son Dakika

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    Yorumlar (17)

  • esat turan: Eleştirmek herkesin hakkı ama kimse kimseye hakaret edemez hakaret edende sonuçlarına katlanır 251 165 Yanıtla
  • Hasan Kayacı: Herkese hakaret edeceksin sonra ben siyasetten tutuklandım sen kimsin ki siyasi tutuklu olasın bulunduğu yerden bile hala herkesi manipüle etmenin peşinde 189 99 Yanıtla
  • Ümit Atılgan: Elbet herkes eleştirebilir ama hakaret edemez. herkes haddini bilecek 174 74 Yanıtla
  • ferhat eser: istegram tiktok acilen kapatılmalıdır 148 39 Yanıtla
  • Ali Arslan: İktidar yanlısı ailenin kızı yüzde yüz kusurluyken ölüme sebebiyet var serbest kalırsa,bu ifade özgürlüğü tutuklama ve cezaevi olursa,bunun adı baskı rejimi olur ,babasının çiftliği düzeni olur, burası Türkiye,c.b da olsan herkes adaleti tatmali ,CB halka hizmet icin seçilmiştir,hizmetlidir yasadan yargıdan üstün değildir, yasalar kimseyi üstün tutmaz aksine eşitlik ilkesi kaidedir 102 45 Yanıtla
  • Serkan Basar: Ah be Kızım Sen Nasıl Bilmiyorsun Onlardansan Herkese düm düz gidebilirsin sıkıntı yok ammaaaa karşıt olursan direk içeri aslında son çırpınmalarıya neyse bir seneyi çıkaramazlar seçim ve sonra paket hepsi 68 32 Yanıtla
  • Aa: ben hakaret görmedim ağır eleştiri olmuş ama hakaret yok 44 49 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan: Biplenen yerleri neden biplendi acaba ?? hakaret olabilirmi 54 15 Yanıtla
  • mustafa sagdic: akp secimi kazandiginda kanirta kanirta dediginde alkisliyorlardi ama 40 23 Yanıtla
  • Zuzu Cimşit: Dokunan yanar 21 35 Yanıtla
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