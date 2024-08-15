Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu

Politika

Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda

İzmir'de özel bir şirkette çalışan Dilruba Y. isimli kadın, sokak röportajında söyledikleri sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"SİYASİ BİR KARAR NETİCESİNDE TUTUKLANDIM"

'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklanan Dilruba K., Oda TV'ye yaptığı açıklamada "Ben iktidarı eleştirdiğim düşünüldüğü için siyasi bir karar neticesinde haksız yere tutuklandım. Herkese çok teşekkür ederim. İnsanın en çok böyle zamanlarda desteğe ihtiyacı oluyor. Herkesin desteğiyle dışarıda olduğumdan çok daha güçlüyüm burada ve gücümü katlayarak çıkacağım" dedi.

SİYASİLERDEN RİCADA BULUNDU

Siyasi parti temsilcilerine çağrıda bulunan genç kadın, "Siyasilerin benim hakkımda tam bilgi sahibi olmadan bir basın açıklaması yapmamalarını rica ediyorum. Şu an bu mesele siyaset üzeri bir haksızlık yaşanıyor" ifadelerini kullandı.