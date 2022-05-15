Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı - Son Dakika
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Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

15.05.2022 20:50
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Somali'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi adaylardan hiçbirinin oyların 3'te 2'sini alamaması nedeniyle ikinci tura kaldı.

Somali'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi adaylardan hiçbirinin oyların 3'te 2'sini alamaması nedeniyle ikinci tura kaldı. İkinci turda en fazla oyu alan 4 adayın yarışması bekleniyor.

Somali'de uzun bir sürenin ardından düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda 36 adaydan hiç biri oyların 3'te 2'sini alamadı. Başkent Mogadişu'da 329 milletvekilinden 328'inin oy kullandığı seçimin ilk turunda, Puntland Eyaleti Başkanı Said Abdullahi Dani 65, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi 59, eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud 52 ve eski Başbakan Hassan Ali Kheyre 47 oy aldı. İlk turda en fazla oyu alan 4 adaydan herhangi birinin seçim yarışından çekilmemesi halinde söz konusu adayların ikinci turda yarışması bekleniyor.

Bir milletvekili koltuğu tartışmalı olduğu için oy verme işlemine katılmazken, seçimde tek kadın aday olan eski Dışişleri Bakanı Fawzia Yusuf Adam, ilk tur oylamada elendi. İkinci turda da kazanan çıkmaması durumunda seçimde üçüncü tur yapılacak.

Oy sayım işlemi sırasında saldırı iddiası

Terörist grupların muhtemel saldırılarından kaçınmak için milletvekilleri Halane Kampındaki havaalanında bulunan bir hangarda oy verirken, ilk tur oylarının sayıldığı sırada havaalanına saldırı düzenlediği ve havaalanı yakınlarına hava topu düştüğü iddia edildi. Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Halane Kampı, Afrika Birliği'nin Somali'deki misyonunun ana askeri üssü olarak bilinirken, diplomatik misyonlar ve yardım kuruluşları da burada yer alıyor.

Mogadişu'da 33 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

Dün seçim nedeniyle Mogadişu'da 33 saat sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Dün yerel saatle 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı yarın yerel saatle 06.00'da sona erecek.

Öte yandan Somali'de 1969'dan bu yana bir kişi bir oy şeklinde demokratik bir seçim yapılmadı. - MOGADİŞU

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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