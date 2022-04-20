Son anket bomba! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Aradaki fark İmamoğlu ve Yavaş destekçilerini harekete geçirir - Son Dakika
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Son anket bomba! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Aradaki fark İmamoğlu ve Yavaş destekçilerini harekete geçirir

20.04.2022 19:25

Gezici Araştırma tarafından "Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırsa kime oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Ankete katılanların yüzde 47.2'si Erdoğan derken, yüzde 52.8'i de tercihini CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandı. Bu anketin, CHP'de adaylık için konuşulan Yavaş ve İmamoğlu destekçilerini harekete geçireceği ve Kılıçdaroğlu'na "Aday olma" baskısı yapılacağı öne sürüldü.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 1 yıldan az bir süre kalması nedeniyle muhalefet cephesinde kimin aday olacağına yönelik tartışmalar da alevlendi. Muhalefet partileri tarafından oluşturulan 6'lı masanın da işin içine girmesiyle birlikte Millet İttifakı'nın nasıl bir yol izleyeceği merak edilmeye başlandı.

SON ANKET SONUÇLARINI AÇIKLADI

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik son yaptıkları anketin sonuçlarını açıkladı.

İKİNCİ TURDA KILIÇDAROĞLU ÖNDE

Anketin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura kalma ihtimali üzerine hazırlandığını belirten Gezici, bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 47.2 oy aldığını, CHP liderinin ise yüzde 52.8 ile seçimleri kazandığını aktardı.

ARADAKİ FARK DİĞER ADAYLARA YARIYOR

Cumhurbaşkanlığı seçim anketindeki bu farkın ise CHP içerisinde adaylık için ismi geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yaradığı belirtiliyor. Bu isimlerin son anketlerde Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy aldığı biliniyor. İmamoğlu ve Yavaş destekçilerinin, Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranını örnek göstererek "Aday olmamalı" baskısı yapacağı öne sürüldü.

Son anket bomba! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Aradaki fark İmamoğlu ve Yavaş destekçilerini harekete geçirir
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Son Dakika Politika Son anket bomba! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Aradaki fark İmamoğlu ve Yavaş destekçilerini harekete geçirir - Son Dakika


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